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Крыгин: Пробки из-за перекрытия улицы Металлистов в Туле – это спекуляция

Крыгин: Пробки из-за перекрытия улицы Металлистов в Туле – это спекуляция

Начальник городского Управления по транспорту и дорожному хозяйству уверен, что дорожный коллапс в центре Тулы был и до этого.

В здании правительства прошел брифинг, посвященный реконструкции улицы Металлистов. Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин заверил присутствующих, что транспортная обстановка на улице Советской не изменилась. Приводим его слова целиком:

- Мы по-прежнему считаем, что та схема, которая была выработана, является оптимальной. С самого начала мы проводили мониторинг дорожной обстановки. Сказать, что какой-то коллапс или остановка движения произошла, это будет совершенно неправильно. Это спекуляции, я считаю. Был один день, когда движение было затруднено достаточно серьезно.

Это было связано с тем, что произошел ряд ДТП на участке, примыкающей к улице Советской и на самой Советской. Также была перекрыта одна из улиц. Соответственно, в комплексе всё это дало затруднение движения.

Во все остальные дни мы смотрим обстановку утром и вечером — с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00.

Наши специалисты находятся на улице и делают фотографии, скриншоты, снятые с Яндекс-карт. Мы тоже видим все комментарии, что стало хуже.

Но неправильно так говорить. Такое складывается впечатление, что до того, как была улица перекрыта, всё там летело с огромной скоростью. Фактически обстановка серьезно не изменилась.

Мы постарались продумать все необходимые дополнительные мероприятия. Мы изменили светофорную фазу на перекрестке Мосина- Советская, чтобы беспрепятственно с Мосина осуществлять выезд и поворот.

Крыгин рассказал, что также удлинили светофорные фазы на перекрестке Октябрьская-Демидовская плотина.

- Проанализировав в течение двух дней обстановку, мы пришли к выводу, что необходимо запретить левый поворот на улицу Сойфера. Там уже установлены знаки. К сожалению, водители плохо выполняют требование ПДД, тем самым тормозят поток, который должен поворачивать на ул. Союзную, которая в настоящее время является дублером Металлистов.

По словам Крыгина, по Яндекс-картам видно, что все дублеры совершенно незагружены, даже в часы пик. Люди почему-то не выбирают их как альтернативу.

- Мы обратились к ГИБДД, чтобы на проблемных участках было более пристальное внимание к нарушениям ПДД. В случае, если происходит авария, экипажи должны максимально быстро реагировать.

 

А что вы думаете по этому поводу, друзья? Повлияло ли перекрытие улицы Металлистов на дорожную обстановку и насколько сильно? Пишите в комментариях!

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
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