В Туле во дворе кластера «Октава» открылся музыкальный каток

В пятницу, 29 декабря, на территории творческого индустриального кластера «Октава» в Туле состоялось открытие катка. Событие ознаменовало запуск зимней программы двора кластера, наполненной мастер-классами, концертами и разнообразными мероприятиями.

Московская группа «½ Orchestra» под бой барабанов и звуки тромбона дала старт работе катка.

Звуковые и музыкальные эксперименты начались на интерактивной музыкальной площадке Playtronica. Команда проекта представила мастер-класс с элементами шоу и использованием легендарных микрофонов «Октава». Гости открытия катка смогли «оживить» тульские микрофоны и наполнить их историями из прошлого: музыкой и голосами, которые когда-то были записаны с их помощью.

Достаточно было прикоснуться к предметам, чтобы услышать заранее записанные истории, а нажав сильнее можно было даже изменить содержание.

В течение всего дня гости катались на катке под миксы, специально записанные модными диджеями, а вечером лайнап продолжился выступлением DJ Chagin.

Хедлайнером музыкальной программы стала группа MANA ISLAND, играющая позитивный инди-поп и покорившая «Усадьбу Jazz» и «Пикник Афиши».

И взрослые, и дети принимали участие в DIY (do it yourself — «сделай сам») мастер-классах по столярному ремеслу и изготовлению новогодних подарков.

Специально к открытию катка во дворе были установлены пять ледовых скульптур с изображениями станков, которые будут представлены в Музее станка. Для создания арт-проекта понадобилось около 30—40 ледяных блоков общей массой 3−4 тонны.

Весь день во дворе кластера работал новогодний маркет и фудкорт.

«Тульская область — яркий пример развития регионов. Для удержания молодежи и увеличения туристического потока необходимо создавать комфортную городскую среду. Открытие нового катка в самом центре города — это старт большой образовательной и развлекательной программ, которые скоро будут запущены на кластере. В следующем году мы откроем на территории кластера общественные пространства, мастерские, Музей станка», — комментирует Василий Бровко, руководитель проекта по созданию кластера, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех.

«По инициативе губернатора и благодаря нашим партнерам госкорпорации Ростех и компания ВСМПО-АВИСМА уже год работает креативная команда, на базе «Октавы» создается творческий индустриальный кластер. Сегодня здесь замечательная атмосфера. Надеюсь, так будет всегда!», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Как часто мы слышим звуки, но как редко задумываемся об их происхождении, о том как они созданы, где, кем и как записаны. Вместе с кластером и микрофонами завода «Октава» нам хочется поглубже погрузиться в этот мир, изучить и рассказать широкой публике нюансы звукозаписывающего процесса», — комментирует команда Playtronica

Открытие катка знаменует начало работы зимней программы двора кластера. Среди мероприятий, которые пройдут до конца марта:

мастер-классы от известных дизайнеров, столярная и детская мастерские,

воркшоп по проекционному мэппингу,

выступления приглашенных музыкальных групп и диджеев,

тематические маркеты.

Размер катка составит 25×25 метров. Автором проекта выступило молодое архитектурное бюро «Новое», известное проектированием объектов по всему миру. В портфолио команды: летняя площадка Музея современного искусства «Гараж», двор Музея Москвы, арт-объекты для Парка Горького в Москве и Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Творческий индустриальный кластер «Октава»: Первыми резидентами кластера станут библиотека промышленного дизайна и архитектуры, коворкинг для технологических проектов, Высшая техническая школа, студия звукозаписи, зин-редакция, которая будет выпускать тематическую газету кластера «Октава», а также Музей станка, посвященный истории и эволюции промышленных изобретений и повествующий об их влиянии на развитие России и мира.

Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области. На ПМЭФ-2016 генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым было подписано соглашение о создании кластера на территории завода ПАО «Октава». Совместно с главой региона Алексеем Дюминым директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко представил проект президенту России Владимиру Путину и получил его одобрение. Кластер включает в себя Музей станка, Высшую Техническую Школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха. Размер инвестиций составит до 1 млрд руб.

Продюсером проекта выступила компания «Культура потребления», специализирующаяся на социокультурном программировании.