С автомобильными пробками в Туле разберутся народные эксперты

Фото Дмитрия Дзюбина

4 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по борьбе с пробками в Туле. Как сказал, открывая заседание, Алексей Крыгин, зам. главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, в администрации читают Myslo и «Слободу», где жители высказывают свои замечания по организации движения. И согласны, что есть проблемы. Причем серьезные. И нужны какие-то решения.

– Мы подумали, что в обсуждении с жителями могут появиться интересные предложения, возможно, мы что-то не видим или не замечаем. Мы открыты для всех рабочих предложений – ну кроме сказочных типа метро в Туле, – пояснил Алексей Крыгин. – Рабочая группа по замыслу не будет оппонировать жителям или администрации. Мы предлагаем обсуждать предложения, направленные на улучшение дорожной обстановки в Туле.

Для разогрева разговора Алексей Крыгин рассказал о планах по строительству дорог и мостов. Глобальных планах. Во-первых, платный мост через Упу в районе Машзавода. Сейчас разрабатывается проект этого моста, схема движения по мосту тоже в работе. 2019 год станет годом воплощения проекта в жизнь. Проезд по нему будет платный. Сколько именно, чиновник не ответил – сослался на рязанский опыт, где есть платный мост и проезд по нему стоит около 20 рублей. Мост, по замыслу управления транспорта и связи, разгрузит улицу Советскую.

Во-вторых, это вторая очередь Восточного обвода. Его реализация тоже намечена на 2019 год. С обвода поток попадет на улицу Песчаную, которая пока законсервирована, с нее на улицу Бондаренко и Хворостухина, где строится участок рядом с ЖК «Парус». Этот участок проведет поток на улицу Кирова, далее Торховский проезд и Веневское шоссе. Таким маршрутом можно въехать в город с Новомосковского шоссе и, минуя центр, обогнуть город по большой дуге.

В-третьих, район Зеленстроя. Тут есть единственная транспортная артерия – проспект Ленина. Есть договоренность с застройщиком, что он построит дорогу по самому микрорайону, соединив таким образом микрорайон с улицей Генерала Маргелова (там, где улица проходит между Платоновским парком и частной застройкой). Также планируется продлить дублер проспекта (по нечетной стороне) от ул. Генерала Маргелова до ул. Рязанской. Это решение достаточно простое и недорогое, и в следующем году будет реализовано.

В перспективных планах администрации города – реконструкция улицы Фр. Энгельса. По словам Крыгина, улицу практически на всем протяжении можно расширить, за исключением одного места – где стоит храм преподобного Серафима Саровского. Пока идут проектные работы по реконструкции участка от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка. А в далеко идущих планах эта улица должна быть соединена с Калужским шоссе.

По словам начальника управления по транспорту, у чиновников нет четкого критерия, что значит «Тула стоит в пробке». Яндекс-пробки не отражает, по его мнению, реальную ситуацию, потому что, если поток едет со скоростью 20 км/ч Яндекс уже рисует красные линии, для него это пробка.

А для туляков, возможно, и нормально. Забавным оказался ответ сотрудников управления на вопрос участников рабочей группы – каким образом мы будем оценивать результат нововведений, например, изменения фаз светофоров, изменения полос движения по улицам?

– Если будет плохо, вернемся к первоначальному варианту, – пояснил референт управления Роман Рамазанов.

В каких единицах измерения будет измеряться это самое «плохо», референт не пояснил. Короче, будем ориентироваться на ощущения.

– Попробовать и посмотреть, что получится, – это вариант работы, если нет средств для моделирования процессов, – пояснил Игорь Агуреев, доктор наук, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ. – Если есть исходные параметры задачи, то можно использовать методы математического моделирования и определить, даст ли то или иное предложение желаемый результат.

Игорь Агуреев пояснил, какие именно параметры позволяет оценить математическое моделирование – задержки времени при движении по тому или иному участку пути, количество машин, пересекающих стоп-линию, длину автомобильной пробки и многие другие. Для этого нужен доступ к данным видеокамер, установленных на перекрестках. И определенное время – как минимум, месяц.

Правда, оказалось, что видеокамеры для просчета транспортного потока на улицах города использовать не получится – они просто не работают. Вернее, работает одна – на перекрестке Калинина-Ложевая, которая фиксирует пересечение стоп-линии. Поставить на каждом перекрестке счетовода – дорого и неэффективно. Зато можно использовать данные ГЛОНАС по муниципальному общественному транспорту, например, время прохождения или скорость.

К сожалению, по словам Игоря Агуреева, у математической модели есть определенная погрешность – она не учитывает поведение тульских водителей на дороге. Например, выезд на загруженный перекресток, езда на красный свет и проч.

Участники рабочей группы честно признали, что радикально изменить ситуацию в городе можно, если строить эстакады, подземные или надземные переходы, расширять дорожную сеть. Это требует больших затрат. Поэтому пока реально чуть-чуть подправить дорожную ситуацию.

И как-то сразу обсуждение перешло на конкретные предложения по улучшению работы светофоров. Для начала выяснилось, что «умные светофоры», установленные в качестве эксперимента на трех перекрестках в южной части проспекта Ленина (перекресток с ул. Маргелова, с ул. 9 Мая и с ул. Болдина), работают уже год в тестовом режиме. Только этот тестовый режим уже никто не контролирует. Ни Ростелеком, который был инициатором этого эксперимента, ни администрация. Все остальные светофоры, установленные в городе, регулируются вручную. Именно поэтому отладить, например, на проспекте Ленина или Октябрьской улице «зеленую волну» довольно проблематично. А перестраивать работу светофоров в течение дня в зависимости от плотности потока машин вообще невозможно.

Илья Иванов, член рабочей группы, прислал в управление транспорта свои предложения по регулировке светофоров на четырех перекрестках. По его мнению, это значительно улучшит их пропускную способность.

– На перекрестках Крала Маркса-Пролетарская, Пролетарская-Епифанская, Ложевая-Пролетарская и Епифанская-Чапаева нужно настроить светофоры в связке – чтобы утром фаза зелёного была больше в сторону центра, а вечером соответственно из центра на всей улице, – считает Илья Иванов.

Но эту идею «спустил на землю» Алексей Крыгин, пояснив, что один контроллер на светофоры одного перекрестка стоит около миллиона рублей. И в бюджет такие расходы не закладывали. Впрочем, предложение Ильи записали в проработку. То есть до следующего заседания рабочей группы (решено собираться через две недели) светофоры на этих перекрестках будут отрегулированы, члены рабочей группы оценят на себе результат изменений. А сотрудники управления изучат вопрос закупки необходимого оборудования для многовариантного регулирования светофоров.

По словам депутата Тульской гордумы Владимира Тимакова, в Туле есть несколько «узких» мест, которые и создают заторы и пробки. И с ними депутаты Тульской гордумы уже пробовали бороться.

– Одно из узких мест – Павшинский мост, там настоящее горлышко бутылки, – начал депутат.

По словам Алексея Крыгина, там планируется сделать круговое движение вместо светофора. Потому что совсем скоро там заселят многоквартирные дома и потом машин серьезно возрастет.

– Еще одно всем известное бутылочное горлышко – въезд на Восточный обвод, - продолжил депутат. –Улица Приупская упирается в дачные участки. А если бы ее продлить и сделать дублером улицы Металлургов, многие проблемы криволученских автомобилистов были бы решены.

Владимир Тимаков, как и Игорь Агуреев, обратил внимание про низкую культуру вождения туляков. И предложил поставить на каждом перекрестке «человека с полосатой палкой», если у города нет возможности установить везде видеокамеры для фиксации нарушений.

Участники рабочей группы вспомнили тут же вступившие в действие в ноябре изменения в ПДД - введение нового дорожного знака 1.35 и новой разметки 1.26, которую и назвали «вафельницей». На перекресток с такими знаком и разметкой запрещено выезжать, если впереди по пути следования образовался затор.

– Давайте определим перекрестки, где нужно нанести «вафельницу» совместно, - предложил Алексей Крыгин. – Сейчас у нас уже объявлен конкурс на производство разметки на дорогах. На этих перекрестках будут также установлены и приборы контроля.

Заметим, что установка камер видеофиксации – зона ответственности министерства транспорта правительства Тульской области.

По словам Крыгина, со списком таких перекрестков можно не торопиться, потому что разметку будут наносить в апреле и до этого времени можно выверить список, что называется, до запятой.

Предложили эксперты также «доделать» улицу Гастелло, чтобы она соединяла ул. Кутузова и Металлургов (параллельно улице Краснодонцев). Сейчас часть улицы представляет собой грунтовую сельскую дорожку. Алексей Крыгин усомнился в целесообразности этого предложения, но все-таки взял его в работу.

Одним из вопросов обсуждения стало движение по улице Карла Маркса в Туле. По предложению активистов, надо вернуть ей первоначальное состояние, то есть одностороннее движение.

– Когда вводили тут двустороннее движение, говорили «давайте попробуем, если будет хуже, отменим». На мой взгляд, эксперимент себя не оправдал, нужно вернуть все в первоначальный вид, – считает Стас Курский, член рабочей группы, активно работавший также в рабочей группе по платным парковкам.

По словам активистов, сейчас отремонтированная улица Епифанская вполне справляется с потоком въезжающих в Пролетарский район. А перекресток улицы Карла Маркса с Советской (далее переходящей в ул. Пролетарскую) сейчас очень аварийно опасный.

Но некоторые участники рабочей группы, в том числе и Алексей Крыгин, предложили вынести этот вопрос на голосование жителей.

Напомним, что улица Карла Маркса в Туле стала двусторонней с 15 декабря 2016 года. Эта тема вызвала большие споры среди туляков. Несогласные с этим решением жители города даже создавали петицию за возвращение одностороннего движения.

На рабочей группе предложено три варианта для голосования, в том числе и попробовать новую схему – сделать односторонними участки ул. К. Маркса (от ул. Советской до ул. Кирова) и ул. Кирова (от ул. Карла Маркса до ул. Епифанской).

Голосование будет продолжаться неделю, до следующего понедельника, 11 декабря, включительно. Ваш голос очень важен! Проголосуйте, как считаете нужным на Myslo.ru.

P. S. Если у вас, уважаемые пользователи, есть предложения по улучшению ситуации на наших дорогах, не стесняйтесь, пишите нам. Можно под этим постом, можно в рубрике «Народный журналист» (в заголовке обязательно поставьте слова ПРОБКИ В ТУЛЕ). Все ваши предложения мы передадим в рабочую группу. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.