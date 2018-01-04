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В Одоеве мужчина задержан за кражу алкоголя из магазина

В Одоеве мужчина задержан за кражу алкоголя из магазина

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отделения полиции «Одоевское» обратилась продавец продуктового магазина, расположенного в деревне Стояново.

Женщина сообщила, что неизвестный взломал навесной замок на входной двери торгового помещения и украл алкоголь и 150 рублей. 

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении мероприятий полицейскими была установлена причастность к преступлению нигде не работающего и ранее судимого за кражи 30-летнего жителя деревни.

Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

сегодня, в 13:58 0
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