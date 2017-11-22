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Туляки выбрали имя «слободской» совушке

Туляки выбрали имя «слободской» совушке

Нашу ушастую красавицу теперь зовут Шуша. Это имя из десяти предложенных выбрали пользователи портала Myslo.

Немного предыстории. В начале ноября газета «Слобода» и портал Myslo «удочерили» сову из зооуголка Центрального парка. Теперь издания будут ежегодно перечислять средства на ее содержание.

Грациозную красавицу сразу же полюбили и сотрудники редакции, и пользователи портала. Вот только имени у совы не было, и мы предложили читателям выбрать его вместе.

Десятки интересных предложений окончательно поставили нас в тупик: выбор большой, красивых имен много. Пришлось ввести дополнительное голосование на нашем сайте.

Пользователям предлагалось выбрать один из десяти наиболее ярких вариантов: Глаша, Авося, Умняша, Софа, Шуша, Миледи, Агата, Букля, Брунгильда, Варюша. С отрывом в 3% победила Шуша: за это имя проголосовали 60 человек. Немало сторонников также у Букли (52 голоса) и Софы (40 голосов).
 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:08 +7
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