«Школодром»-2017: интересные уроки, семейные квесты, классные призы

Вероника Левина. Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина и Сергея Боброва.

Второй год подряд «Слобода» и Myslo устраивают в Центральном парке масштабный праздник, приуроченный ко Дню знаний.

В этот раз за главный приз – ноутбук – боролись 34 тульских семьи. Им предстояло пройти серьезные испытания – девять школьных уроков со строгими учителями, сложные задания и расчетливые конкуренты. А круглых отличников ждала самая ответственная проверка «Школодрома» – ЕГЭ. Было ярко, круто, зажигательно, интересно!

Мы готовились к «Школодрому» несколько месяцев: продумывали программу, уроки, интерактивные зоны, организацию. А накануне, изучая прогноз погоды, всеми правдами и неправдами «вызывали» солнышко. И наше «заклинание» сработало: утро и день 2 сентября выдались ясными, теплыми, дождь застал «школодромовцев» только вечером.

Фестиваль открыла исполнительный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева:

Татьяна Алексеева - Команда «Слободы» уверена – на «Школодроме» каждый из вас найдет себе развлечение по вкусу, узнает что-то новое, отдохнет и, может быть, выиграет призы.

Главное состязание «Школодрома – «Семейный баттл» – это увлекательное путешествие по основным предметам школьной программы – математике, русскому языку, физкультуре, ОБЖ, информатике (безопасный интернет), истории, английскому/немецкому языку, географии, литературе.

В импровизированных учебных классах участников ждали учителя – сотрудники «Слободы» и Myslo, а также спонсоры и партнеры праздника. Именно им семьи должны были продемонстрировать свои знания, смекалку и проворство.

Максимально на всех уроках можно было набрать 90 баллов.

Участники признались: особенно трудно им дались литература и физкультура.

Лариса Тимофеева, шеф-редактор "Слободы" - На уроке литературы было три задания. Первое – соединить линиями имя-отчество и фамилию знаменитых русских писателей и поэтов. С этим почти все команды справились идеально. Второе – назвать, каким поэтам принадлежат строчки из известных стихотворений о природе. Трудность вызвало стихотворение «Травка зеленеет, солнышко блестит» – его автора Алексея Плещеева вспомнили всего две команды. Третье задание – угадать детских писателей по их портретам. Отмечу две замечательные команды, которые набрали по 9,5 баллов из 10 возможных, – «Улыбка» (семья Веремеенко) и «Динозавры» (семья Смирновых). Молодцы!

На уроке истории тоже было жарко!

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo – У нас было несколько заданий. Первое: расставить на карте Тулы исторические памятники. С этим справилось абсолютное большинство. Во втором испытании мы предлагали командам «прогуляться» по Тульскому кремлю. Названия башен знали далеко не все, но прогулка удалась! В третьем задании мы просили угадать, чем прославились обладатели известных тульских фамилий. Скажу одно: с Всеволодом Рудневым знакомы не многие, а купца и мецената Ваныкина туляки знают как врача. Из всех команд нам, «историкам», запомнилась «Улыбка» – семья Веремеенко. Вот это скорость, вот это знания! Отлично выступили «Колобки» и «Оптимисты». Молодцы!

Физкультуру «преподавали» сотрудники Росгвардии и корреспондент Myslo Кристина Вернигорина. Это единственный предмет «Школодрома», состоящий из двух экзаменационных частей – теории и практики.

Кристина Вернигорина, корреспондент Myslo - Команды должны были ответить на два вопроса: «Кто из предложенных футболистов играет за «Арсенал»?», «В каком виде спорта прославился указанный спортсмен?», а также выполнить простые задания на соотношение. Именно теория стала для участников самой большой загвоздкой, с практикой же (отжиманиями и эстафетой) все справились на отлично.

Один из самых интересных уроков «Школодрома», по мнению участников, – ОБЖ. Сотрудники управления УГИБДД по Тульской области создали красочный тест на знание Правил дорожного движения, станцию регулировщика и велопробег «Виртуозы вождения».

Большой интерес вызвал и урок информационной безопасности, который провели сотрудники компании «Ростелеком».

директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Мы второй год поддерживаем «Школодром», считая важным обучение детей правилам поведения в глобальной паутине. Онлайн-среда должна быть прежде всего безопасной. Поэтому «Ростелеком» предлагает различные сервисы, которые позволяют ограничить или вообще закрыть детям доступ к определенному контенту, контролировать время пользования устройствами, отслеживать местонахождение ребенка и получать оперативные уведомления о его активности в сети.

Компания учредила собственную конкурсную номинацию на «Школодроме»: ребенок, самостоятельно, без подсказок взрослых, ответивший правильно на все вопросы викторины, получает 3D-очки. Умницей оказалась первоклассница Арина Веремеенко.

На площадке «Ростелекома» взрослые и дети не только изучали безопасный интернет, но и соревновались в конкурсах, разгадывали IТ-ребусы, рисовали мелом на асфальте.

Пока команды были заняты «баттлом», парк превратился в большой семейный аттракцион. Интерактивные площадки, организованные спонсорами и партнерами мероприятия, собрали туляков разных возрастов.

«Экспериментория» и «Мануфактория» подготовили целую познавательно-развлекательную программу. В их зоне дети встретились с полицейским, врачом и строителем и попробовали себя в каждой из этих профессий. Все занятия – в игровой форме.

А музей занимательных наук «Экспериментория» устроил увлекательное представление для детей и взрослых.

На площадке «Школодрома» были выставка настоящего оружия (организатор – ОВД по Тульской области), показательные выступления кинологов от УМВД и Росгвардии, мастер-класс по росписи объемных игрушек от компании «Шар-папье».

Генеральный партнер праздника – «Ваша дача». Компания обустроила свою зону, где для гостей «Школодрома» были занимательные конкурсы и фирменные призы. Один из девизов этой компании: «С нами любая мечта станет реальностью, с нами вас ждет удача!» «Ваша дача» – это новый формат загородной жизни, доступный каждому!

Официальный партнер «Школодрома» – группа компаний «Автошина». Это «Восток Моторс» (официальный дилер Nissan в Туле), «Бекас» (официальный дилер Ford и Datsun в Туле и области). «Автошина» представила на площадке новые модели автомобилей и гоночный автосимулятор, где каждый участник мог почувствовать себя королем трассы!

Пожалуй, самую длинную очередь собрала площадка Тульского мясокомбината, потому что вкусная Тула – это не только пряники, это вкусные колбасы для аппетитных бутербродов в школу. И на «Школодроме» весь день Тульский мясокомбинат угощал своей продукцией всех желающих.

Пока гости праздника развлекались и угощались, участники «Семейного баттла» набирали баллы. А в 18.00 «слободской» педсовет подвел итоги. К ЕГЭ были допущены «Непоседы», «Ёжики», «Улыбка» и «Оптимисты».

И по его результатам четвертое место заняла команда «Ёжики». Семья Аркуш получила поощрительный приз – фитнес-браслет.

Бронза – у команды «Непоседы». Семье Петровских достался сертификат на 12 000 рублей в «Эксперименторию» и «Мануфакторию».

Серебро выиграла команда «Улыбка».Семейство Веремеенко получило классный приз от депутата Госдумы Виктора Дзюбы – гироскутер!

Ну а самыми сообразительными и креативными оказались «Оптимисты» Александр, Татьяна, Дарья и Елена Громовы. Им достался главный приз «Школодрома-2017» – ноутбук, а также подарок от компании «Ваша дача» – большой, аппетитный и румяный пряничный домик.

- Если честно, победа для нас – неожиданность, – улыбаясь, говорит глава семьи Александр. – Мы не готовились к испытаниям и, признаться, пришли лишь для того, чтобы порадовать дочку. Единственное, что сделали перед «Школодромом», – записали видео о нашей семье.

- Она очень активный ребенок, – продолжает мама Даши Татьяна. – Всей семьей побегать, поделать задания, провести время на свежем воздухе для нее – настоящая радость. Так что о призах мы даже не думали. Признаюсь, было трудно. Даже мы, взрослые, в некоторых темах «плавали».

Праздник прошел так, как мы и думали, – ярко, музыкально, шумно, весело, – говорит тетя Даши Елена. – От всей семьи Громовых говорю спасибо всем, кто принимал участие в организации этого замечательного фестиваля. С нетерпением ждем «Школодром» в следующем году!

Все участники «Школодрома» получили волшебные мешки с подарками от «Слободы» и партнеров праздника: книги от сети магазинов «Букварь», фирменные «слободские» пряники и футболки, сладости от кофейни «Шоколад» и торговой марки «Хороший вкус», наборы для творчества от компании «Шар» и сертификаты-приглашения на бесплатную пиццу от кафе «Вкуснов».

Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo благодарит всех партнеров «Школодрома»: компанию «Ваша дача», Группу компаний «Автошина», Тульский мясокомбинат, компанию СПАР и сеть кафе «Вкуснов», кофейню «Шоколад» и торговую марку «Хороший вкус», компанию «Инмарко», типографию «Шар», компанию «Ростелеком», музей занимательных наук «Экспериментория», детский город профессий «Мануфактория», тульского кузнеца Дмитрия Артамонова за мастер-класс по ковке, стоматологическую клинику «Дэнт», сеть батутных центров «О2», сеть книжных магазинов «Букварь», депутата Госдумы Виктора Дзюбу, центр обучения «Союз» за аквагрим, компанию VIR Go за интерактивную зону виртуальной реальности, ГКЗ за уроки рисования и детский фитнес, ДШИ №6 за уроки музыки, а также управления Росгвардии, МВД, МЧС, ГИБДД по Тульской области.

Большое спасибо команде ГУ «Тульские парки» и лично его директору Андрею Журавлеву за помощь в проведении мероприятия.

Мы благодарны тульским артистам, создававшим атмосферу праздника: группам «Пряник Бенд», «Ром-н-ролл», «Пепельный свет», танцколлективу X-zibit, певицам Оксане Мокверашвили, Юлии Рассказовой, нашим ведущим Евгению Реброву и Юлии Гришиной.

Команда «Калина»: «Школодром» стал сложнее и интереснее».

Капитан Вадим, брат капитана Артем, мама Вероника Калиничевы и бабушка Надежда Ростовцева:

- Мы участвовали в «Школодроме» в прошлом году и остались довольны. Как и в прошлый раз, сегодня мы пришли сюда не ради победы, а за хорошим настроением, яркими фотографиями и незабываемыми впечатлениями. Первое изменение, которое сразу бросилось в глаза: тематических палаток фестиваля стало больше. Второе – задания заметно усложнились: на некоторые вопросы не знали ответов даже мы, взрослые. Единственное, что осталось прежним, – потрясающая атмосфера. Обязательно придем за ней и на следующий «Школодром»!

Команда «Синяя чайка»: «Школодром» – лучшее место для празднования дня рождения!»

Капитан Дима, мама Наталья, папа Сергей Костины:

- Нашему сыну сегодня исполнилось 7 лет. И он счастлив, что в этот день находится в Центральном парке вместе с семьей и ровесниками. «Школодром» помог нам распознать способности Димы к географии. Этого предмета у него еще нет, но здесь, на празднике, сын всерьез увлекся им – разгадывал загадки, искал города на карте, собирал тематическую мозаику.

Команда «Колобки»: «Школодром» – замечательная задумка «Слободы», это настоящий праздник для всех!»

Сестры Евгения (капитан) и Оксана Колесниковы, мама Наталья, одноклассник Валентин Незабудкин:

- 2 сентября у Оксаны день рождения, и мы решили отметить его именно так – на «Школодроме», повеселиться, поучаствовать в различных конкурсах, пообщаться и просто активно отдохнуть.

Команда «Уравнение успеха»: «Оторвались от души!»

Капитан Маруся, мама Алена Кулик, папа Сергей Бойко:

- Мы активная семья – участвуем в территориальной спартакиаде, различных конкурсах и викторинах. Спорт занимает важное место в жизни каждого из нас, вот почему мы с такой радостью сдавали физкультуру на «Школодроме». Ребята, которые организовали этот предмет, молодцы: они помогали надевать броню, застегивать шлемы и, что очень важно, радовались за нас как за родных.

Команда «Аккорд»: «Вперед вместе, вперед с песней!»

Капитан Сабина, мама Валя, бабушка Наталья Сулимовы:

– На сайте Myslo мы увидели новость – в Туле пройдет семейный «Школодром». Фотографии сочные, красочные, веселые, летние. И мы решили стать частью этого грандиозного праздника. Не пожалели! Нам нравится атмосфера, которая объединяет семью и дает каждому ее члену выложиться на все сто. Дух конкурентной борьбы, сложные задачи, развлекательные площадки, песни, танцы… Отличный семейный отдых!