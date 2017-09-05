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Тусовки / События

«Школодром»-2017: интересные уроки, семейные квесты, классные призы

Вероника Левина. Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина и Сергея Боброва.

«Школодром»-2017: интересные уроки, семейные квесты, классные призы

Второй год подряд «Слобода» и Myslo устраивают в Центральном парке масштабный праздник, приуроченный ко Дню знаний. 

В этот раз за главный приз – ноутбук – боролись 34 тульских семьи. Им предстояло пройти серьезные испытания – девять школьных уроков со строгими учителями, сложные задания и расчетливые конкуренты. А круглых отличников ждала самая ответственная проверка «Школодрома» – ЕГЭ. Было ярко, круто, зажигательно, интересно!

Мы готовились к «Школодрому» несколько месяцев: продумывали программу, уроки, интерактивные зоны, организацию. А накануне, изучая прогноз погоды, всеми правдами и неправдами «вызывали» солнышко. И наше «заклинание» сработало: утро и день 2 сентября выдались ясными, теплыми, дождь застал «школодромовцев» только вечером. 

Фестиваль открыла исполнительный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева:

Татьяна Алексеева

- Команда «Слободы» уверена – на «Школодроме» каждый из вас найдет себе развлечение по вкусу, узнает что-то новое, отдохнет и, может быть, выиграет призы.

Главное состязание «Школодрома – «Семейный баттл» – это увлекательное путешествие по основным предметам школьной программы – математике, русскому языку, физкультуре, ОБЖ, информатике (безопасный интернет), истории, английскому/немецкому языку, географии, литературе.

В импровизированных учебных классах участников ждали учителя – сотрудники «Слободы» и Myslo, а также спонсоры и партнеры праздника. Именно им семьи должны были продемонстрировать свои знания, смекалку и проворство. 

Максимально на всех уроках можно было набрать 90 баллов.

Участники признались: особенно трудно им дались литература и физкультура. 

Лариса Тимофеева, шеф-редактор "Слободы"

- На уроке литературы было три задания. Первое – соединить линиями имя-отчество и фамилию знаменитых русских писателей и поэтов. С этим почти все команды справились идеально. Второе – назвать, каким поэтам принадлежат строчки из известных стихотворений о природе. Трудность вызвало стихотворение «Травка зеленеет, солнышко блестит» – его автора Алексея Плещеева вспомнили всего две команды.  Третье задание – угадать детских писателей по их портретам. Отмечу две замечательные команды, которые набрали по 9,5 баллов из 10 возможных, – «Улыбка» (семья Веремеенко) и «Динозавры» (семья Смирновых). Молодцы!

 

На уроке истории тоже было жарко!

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo

– У нас было несколько заданий. Первое: расставить на карте Тулы исторические памятники. С этим справилось абсолютное большинство. Во втором испытании мы предлагали командам «прогуляться» по Тульскому кремлю. Названия башен знали далеко не все, но прогулка удалась! В третьем задании мы просили угадать, чем прославились обладатели известных тульских фамилий. Скажу одно: с Всеволодом Рудневым знакомы не многие, а купца и мецената Ваныкина туляки знают как врача. Из всех команд нам, «историкам», запомнилась «Улыбка» – семья Веремеенко. Вот это скорость, вот это знания! Отлично выступили «Колобки» и «Оптимисты». Молодцы!

 

Физкультуру «преподавали» сотрудники Росгвардии и корреспондент Myslo Кристина Вернигорина. Это единственный предмет «Школодрома», состоящий из двух экзаменационных частей – теории и практики.

Кристина Вернигорина, корреспондент Myslo

- Команды должны были ответить на два вопроса: «Кто из предложенных футболистов играет за «Арсенал»?», «В каком виде спорта прославился указанный спортсмен?», а также выполнить простые задания на соотношение. Именно теория стала для участников самой большой загвоздкой, с практикой же (отжиманиями и эстафетой) все справились на отлично.

Один из самых интересных уроков «Школодрома», по мнению участников, – ОБЖ. Сотрудники управления УГИБДД по Тульской области создали красочный тест на знание Правил дорожного движения, станцию регулировщика и велопробег «Виртуозы вождения».

Большой интерес вызвал и урок информационной безопасности, который провели сотрудники компании «Ростелеком». 

директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

– Мы второй год поддерживаем «Школодром», считая важным обучение детей правилам поведения в глобальной паутине. Онлайн-среда должна быть прежде всего безопасной. Поэтому «Ростелеком» предлагает различные сервисы, которые позволяют ограничить или вообще закрыть детям доступ к определенному контенту, контролировать время пользования устройствами, отслеживать местонахождение ребенка и получать оперативные уведомления о его активности в сети.

Компания учредила собственную конкурсную номинацию на «Школодроме»: ребенок, самостоятельно, без подсказок взрослых, ответивший правильно на все вопросы викторины, получает 3D-очки. Умницей оказалась первоклассница Арина Веремеенко.

На площадке «Ростелекома» взрослые и дети не только изучали безопасный интернет, но и соревновались в конкурсах, разгадывали IТ-ребусы, рисовали мелом на асфальте. 

Пока команды были заняты «баттлом», парк превратился в большой семейный аттракцион. Интерактивные площадки, организованные спонсорами и партнерами мероприятия, собрали туляков разных возрастов. 

«Экспериментория» и «Мануфактория» подготовили целую познавательно-развлекательную программу. В их зоне дети встретились с полицейским, врачом и строителем и попробовали себя в каждой из этих профессий. Все занятия – в игровой форме. 

А музей занимательных наук «Экспериментория» устроил увлекательное представление для детей и взрослых. 

На площадке «Школодрома» были выставка настоящего оружия (организатор – ОВД по Тульской области), показательные выступления кинологов от УМВД и Росгвардии, мастер-класс по росписи объемных игрушек от компании «Шар-папье».

Генеральный партнер праздника – «Ваша дача». Компания обустроила свою зону, где для гостей «Школодрома» были занимательные конкурсы и фирменные призы. Один из девизов этой компании: «С нами любая мечта станет реальностью, с нами вас ждет удача!» «Ваша дача» – это новый формат загородной жизни, доступный каждому! 

Официальный партнер «Школодрома» – группа компаний «Автошина». Это «Восток Моторс» (официальный дилер Nissan в Туле), «Бекас» (официальный дилер Ford и Datsun в Туле и области).  «Автошина» представила на площадке новые модели автомобилей и гоночный автосимулятор, где каждый участник мог почувствовать себя королем трассы! 

Пожалуй, самую длинную очередь собрала площадка Тульского мясокомбината, потому что вкусная Тула – это не только пряники, это вкусные колбасы для аппетитных бутербродов в школу. И на «Школодроме» весь день Тульский мясокомбинат угощал своей продукцией всех желающих. 

Пока гости праздника развлекались и угощались, участники «Семейного баттла» набирали баллы. А в 18.00 «слободской» педсовет подвел итоги. К ЕГЭ были допущены «Непоседы», «Ёжики», «Улыбка» и «Оптимисты».

И по его результатам четвертое место заняла команда «Ёжики». Семья Аркуш получила поощрительный приз – фитнес-браслет. 

Бронза – у команды «Непоседы». Семье Петровских достался сертификат на 12 000 рублей в «Эксперименторию» и «Мануфакторию». 

Серебро выиграла команда «Улыбка».Семейство Веремеенко получило классный приз от депутата Госдумы Виктора Дзюбы – гироскутер!

Ну а самыми сообразительными и креативными оказались «Оптимисты» Александр, Татьяна, Дарья и Елена Громовы. Им достался главный приз «Школодрома-2017» – ноутбук, а также подарок от компании «Ваша дача» – большой, аппетитный и румяный пряничный домик. 

- Если честно, победа для нас – неожиданность, – улыбаясь, говорит глава семьи Александр. – Мы не готовились к испытаниям и, признаться, пришли лишь для того, чтобы порадовать дочку. Единственное, что сделали перед «Школодромом», – записали видео о нашей семье.

- Она очень активный ребенок, – продолжает мама Даши Татьяна. – Всей семьей побегать, поделать задания, провести время на свежем воздухе для нее – настоящая радость. Так что о призах мы даже не думали. Признаюсь, было трудно. Даже мы, взрослые, в некоторых темах «плавали».

Праздник прошел так, как мы и думали, – ярко, музыкально, шумно, весело, – говорит тетя Даши Елена. – От всей семьи Громовых говорю спасибо всем, кто принимал участие в организации этого замечательного фестиваля. С нетерпением ждем «Школодром» в следующем году! 

Все участники «Школодрома» получили волшебные мешки с подарками от «Слободы» и партнеров праздника: книги от сети магазинов «Букварь», фирменные «слободские» пряники и футболки, сладости от кофейни «Шоколад» и торговой марки «Хороший вкус», наборы для творчества от компании «Шар» и сертификаты-приглашения на бесплатную пиццу от кафе «Вкуснов». 

Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo благодарит всех партнеров «Школодрома»: компанию «Ваша дача», Группу компаний «Автошина», Тульский мясокомбинат, компанию СПАР и сеть кафе «Вкуснов», кофейню «Шоколад» и торговую марку «Хороший вкус», компанию «Инмарко», типографию «Шар», компанию «Ростелеком», музей занимательных наук «Экспериментория», детский город профессий «Мануфактория», тульского кузнеца Дмитрия Артамонова за мастер-класс по ковке, стоматологическую клинику «Дэнт», сеть батутных центров «О2», сеть книжных магазинов «Букварь», депутата Госдумы Виктора Дзюбу, центр обучения «Союз» за аквагрим, компанию VIR Go за интерактивную зону виртуальной реальности, ГКЗ за уроки рисования и детский фитнес, ДШИ №6  за уроки музыки, а также управления Росгвардии, МВД, МЧС, ГИБДД по Тульской области.

Большое спасибо команде ГУ «Тульские парки» и лично его директору Андрею Журавлеву за помощь в проведении мероприятия. 

Мы благодарны тульским артистам, создававшим атмосферу праздника: группам «Пряник Бенд», «Ром-н-ролл», «Пепельный свет», танцколлективу X-zibit, певицам Оксане Мокверашвили, Юлии Рассказовой, нашим ведущим Евгению Реброву и Юлии Гришиной.

Команда «Калина»: «Школодром» стал сложнее и интереснее». 

Капитан Вадим, брат капитана Артем, мама Вероника Калиничевы и бабушка Надежда Ростовцева:

- Мы участвовали в «Школодроме» в прошлом году и остались довольны. Как и в прошлый раз, сегодня мы пришли сюда не ради победы, а за хорошим настроением, яркими фотографиями и незабываемыми впечатлениями. Первое изменение, которое сразу бросилось в глаза: тематических палаток фестиваля стало больше. Второе – задания заметно усложнились: на некоторые вопросы не знали ответов даже мы, взрослые. Единственное, что осталось прежним, – потрясающая атмосфера. Обязательно придем за ней и на следующий «Школодром»!  

Команда «Синяя чайка»: «Школодром» – лучшее место для празднования дня рождения!» 

Капитан Дима, мама Наталья, папа Сергей Костины:

- Нашему сыну сегодня исполнилось 7 лет. И он счастлив, что в этот день находится в Центральном парке вместе с семьей и ровесниками. «Школодром» помог нам распознать способности Димы к географии. Этого предмета у него еще нет, но здесь, на празднике, сын всерьез увлекся им – разгадывал загадки, искал города на карте, собирал тематическую мозаику. 

Команда «Колобки»: «Школодром» – замечательная задумка «Слободы», это настоящий праздник для всех!»

Сестры Евгения (капитан) и Оксана Колесниковы, мама Наталья, одноклассник Валентин Незабудкин:

- 2 сентября у Оксаны день рождения, и мы решили отметить его именно так – на «Школодроме», повеселиться, поучаствовать в различных конкурсах, пообщаться и просто активно отдохнуть. 

Команда «Уравнение успеха»: «Оторвались от души!» 

Капитан Маруся, мама Алена Кулик, папа Сергей Бойко:

- Мы активная семья – участвуем в территориальной спартакиаде, различных конкурсах и викторинах. Спорт занимает важное место в жизни каждого из нас, вот почему мы с такой радостью сдавали физкультуру на «Школодроме». Ребята, которые организовали этот предмет, молодцы: они помогали надевать броню, застегивать шлемы и, что очень важно, радовались за нас как за родных. 

Команда «Аккорд»: «Вперед вместе, вперед с песней!»

Капитан Сабина, мама Валя, бабушка Наталья Сулимовы:

– На сайте Myslo мы увидели новость – в Туле пройдет семейный «Школодром». Фотографии сочные, красочные, веселые, летние. И мы решили стать частью этого грандиозного праздника. Не пожалели! Нам нравится атмосфера, которая объединяет семью и дает каждому ее члену выложиться на все сто. Дух конкурентной борьбы, сложные задачи, развлекательные площадки, песни, танцы… Отличный семейный отдых! 

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Школодром-2017, Фото: 257
Школодром-2017, Фото: 258
Школодром-2017, Фото: 259
Школодром-2017, Фото: 260
Школодром-2017, Фото: 261
Школодром-2017, Фото: 262
Школодром-2017, Фото: 263
Школодром-2017, Фото: 264
Школодром-2017, Фото: 265
Школодром-2017, Фото: 266
Школодром-2017, Фото: 267
Школодром-2017, Фото: 268
Школодром-2017, Фото: 269
Школодром-2017, Фото: 270
Школодром-2017, Фото: 271
Школодром-2017, Фото: 272
Школодром-2017, Фото: 273
Школодром-2017, Фото: 274
Школодром-2017, Фото: 275
Школодром-2017, Фото: 276
Школодром-2017, Фото: 277
Школодром-2017, Фото: 278
Школодром-2017, Фото: 279
Школодром-2017, Фото: 280
Школодром-2017, Фото: 281
Школодром-2017, Фото: 282
Школодром-2017, Фото: 283
Школодром-2017, Фото: 284
Школодром-2017, Фото: 285
Школодром-2017, Фото: 286
Школодром-2017, Фото: 287
Школодром-2017, Фото: 288
Школодром-2017, Фото: 289
Школодром-2017, Фото: 290
Школодром-2017, Фото: 291
Школодром-2017, Фото: 292
Школодром-2017, Фото: 293
Школодром-2017, Фото: 294
Школодром-2017, Фото: 295
Школодром-2017, Фото: 296
Школодром-2017, Фото: 297
Школодром-2017, Фото: 298
Школодром-2017, Фото: 299
Школодром-2017, Фото: 300
Школодром-2017, Фото: 301
Школодром-2017, Фото: 302
Школодром-2017, Фото: 303
Школодром-2017, Фото: 304
Школодром-2017, Фото: 305
Школодром-2017, Фото: 306
Школодром-2017, Фото: 307
Школодром-2017, Фото: 308
Школодром-2017, Фото: 309
Школодром-2017, Фото: 310
Школодром-2017, Фото: 311
Школодром-2017, Фото: 312
Школодром-2017, Фото: 313
Школодром-2017, Фото: 314
Школодром-2017, Фото: 315
Школодром-2017, Фото: 316
Школодром-2017, Фото: 317
Школодром-2017, Фото: 318
Школодром-2017, Фото: 319
Школодром-2017, Фото: 320
Школодром-2017, Фото: 321
Школодром-2017, Фото: 322
Школодром-2017, Фото: 323
Школодром-2017, Фото: 324
Школодром-2017, Фото: 325
Школодром-2017, Фото: 326
Школодром-2017, Фото: 327
Школодром-2017, Фото: 328
Школодром-2017, Фото: 329
Школодром-2017, Фото: 330
Школодром-2017, Фото: 331
Школодром-2017, Фото: 332
Школодром-2017, Фото: 333
Школодром-2017, Фото: 334
Школодром-2017, Фото: 335
Школодром-2017, Фото: 336
Школодром-2017, Фото: 337
Школодром-2017, Фото: 338
Школодром-2017, Фото: 339
Школодром-2017, Фото: 340
Школодром-2017, Фото: 341
Школодром-2017, Фото: 342
Школодром-2017, Фото: 343
Школодром-2017, Фото: 344
Школодром-2017, Фото: 345
Школодром-2017, Фото: 346
Школодром-2017, Фото: 347
Школодром-2017, Фото: 348
Школодром-2017, Фото: 349
Школодром-2017, Фото: 350
Школодром-2017, Фото: 351
Школодром-2017, Фото: 352
Школодром-2017, Фото: 353
Школодром-2017, Фото: 354
Школодром-2017, Фото: 355
Школодром-2017, Фото: 356
Школодром-2017, Фото: 357
Школодром-2017, Фото: 358
Школодром-2017, Фото: 359
Школодром-2017, Фото: 360
Школодром-2017, Фото: 361
Школодром-2017, Фото: 362
Школодром-2017, Фото: 363
Школодром-2017, Фото: 364
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Сюжет: Школодром-2017
Победители «Школодрома»: наша сила – в единстве!
Жизнь Тулы и области
Победители «Школодрома»: наша сила – в единстве!
2 сентября, в 20:28, 26 2267 2
Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура
Жизнь Тулы и области
Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура
2 сентября, в 15:35, 54 1158 3
За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
Жизнь Тулы и области
За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
2 сентября, в 14:29, 0 1901 3
В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»
Жизнь Тулы и области
В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»
2 сентября, в 13:41, 0 911 1
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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:39 +2
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