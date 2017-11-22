Тульский оружейный завод освобождает территории под Казанскую набережную

Фото Дмитрия Дзюбина.

В итоге завод потеряет 5,8 га площади, которыми владел более ста лет.

На левом берегу старого русла Упы сейчас расчищают территорию, сносят ненужные, уже освобожденные предприятием строения.

Об этом Myslo рассказал генеральный директор Тульского оружейного завода Илья Курилов:

– ТОЗ очистил «кремлевскую» территорию набережной Упы от дисгармонирующих элементов, были освобождены и снесены несколько складских помещений, в которых раньше хранилось топливо. Всего снесено 40 строений. Завод освободил территорию общей площадью 5,8 га — это бывшая Казанская набережная Упы — и передал ее ООО «Тульская набережная». Этой территорией предприятие владело с 1914 года.

Илья Курилов рассказал, что в настоящее время завод устанавливает новое двойное ограждение. Работы начаты в сентябре, планируемый срок завершения — 20 декабря.

Ограждение будет выглядеть вот так:

Внешний вид забора обещает не портить общей картины – дизайн и цвет согласован с архитектором Олегом Шапиро.

Забор будет металлическим, двойным, с видеонаблюдением и сигнализацией из-за специфики предприятия. В районе башни Водяных ворот Тульского кремля есть пешеходный мост через Упу. Он также «достался» набережной. В этом месте в новом заборе ТОЗа предусмотрены ворота — на перспективу, если впоследствии в Туле будут развивать промышленный туризм.



Часть нового забора уже установили.

– Завод освободил для горожан подход к старому руслу Упы, кремль теперь будет открыт со всех четырех сторон, — говорит Илья Курилов. — Из-за того, что мы снесли некоторые строения, производство никак не пострадает: время не стоит на месте, приходят новые технологии, и предприятию уже не требуется столько площадей.



Некоторые фасады, выходящие на реку, уже отремонтированы.

Кроме того, ТОЗ планирует отремонтировать 12 фасадов корпусов, выходящих на реку. В рамках подготовки к празднованию 305-летия завода в этом году уже завершен ремонт четырех фасадов. Остальные дождутся ремонта в 2018-м, причем начнут ремонт с самых неприглядных строений.



Вот так выглядит Зареченский мост со стороны Тульского оружейного завода.



Работы по строительству нового ограждения.



Пешеходный мост и башня Водяных ворот «с изнанки».

Еще больше фото – в галерее.

из истории вопроса

Тульскому оружейному заводу эту территорию разрешали забрать у города два раза. Первый – еще при царе, в 1914 году, чтобы увеличить территорию для производства оружия. А второй раз было решение сталинского Государственного комитета обороны оставить эту территорию за заводом на время войны.

Эта территория – бывшая Казанская набережная, по названию располагавшейся рядом церкви Казанской Божией Матери, и исторически предназначалась для гуляний горожан.



1900 год, Казанская набережная.



Так несколько лет назад выглядела территория бывшей Казанской набережной.

Вид сверху на эту территорию. Фото 2012 года.