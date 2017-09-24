На сайте госзакупок на днях разместили извещение о проведении закупок на создание постоянной экспозиции в новом здании Тульского экзотариума.

Согласно техзаданию, учреждение расположится на территории Белоусовского парка. Это бывшее здание центра «Патриот». Как стало известно Myslo, ремонт здания уже завершен, сейчас ведется процедура передачи имущества региональному Минкульту.

На организацию постоянной экспозиции власти готовы потратить 58 млн 900 тысяч рублей.

Новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство будет условно поделено на зоны по материкам обитания животных: Америка, Азия, Австралия, Африка. На втором этаже добавляются еще зоны «ночной мир» и «пустыни и полупустыни».

Дизайн вольеров будет выполнен из полимербетона и оснащен натуральными деревьями, канатами, веревочными лестницами и гамаками.

Дизайн каждого вольера соответствует месту обитания определенной группе животных. В некоторых вольерах, в зависимости от потребности животного, находятся водоемы, теплые камни, домики и различные предметы для обогащения среды. Например, у макак-лапундер висит антивандальное зеркало из нержавеющей стали.

Помещения для посетителей будут оформлены в виде джунглей.

Правда, в пояснительной записке к проекту адрес здания почему-то указан на улице Заречной города Тула (это в Горелках). Но, видимо, это техническая ошибка.