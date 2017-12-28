Центр Тулы снова замер в пробках

В центре Тулы снова «непроезжаемые» пробки – практически остановилось движение на улице Советской – по словам очевидцев, там произошло мелкое ДТП с участием рейсового автобуса.

Проспект Ленина на участке от стадиона «Арсенал» до «Гостиного двора» тоже весь «красный» – скорость движения не превышает десяти километров в час. Похожая ситуация наблюдается на всех прилегающих улицах.

На Восточном обводе и улице Рязанской, в направлении от улицы Металлургов к Калужскому шоссе тоже затруднено движение. По традиции, пробка образовалась возле «Глобуса».

Как справедливо заметили наши портальцы, подобную новость можно публиковать из дня в день – пробки в центре Тулы уже стали обыденностью. Поэтому выбирайте пути объезда и, при возможности, переждите час пик, чтобы не попасть в затор.