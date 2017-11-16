В Туле на набережной предлагают возродить конку

В администрации подвели итоги конкурса проектов для Тульской набережной.

Подведены итоги конкурса среди предпринимателей на лучший проект в сфере досуга, отдыха и спорта, который будет реализован в рамках проекта «Тульская набережная».

Всего на конкурс было подано 20 заявок. Среди представленных идей выбрали лучшие в трех номинациях. Администрация города представила победителей.

Индивидуальный предприниматель Ирина Кащеева в номинации «Лучший проект в сфере розничной торговли и общественного питания».

На конкурсе представлен проект открытия предприятия общественного питания (АРТ-Кафе + Городской туристско-информационный центр). Интерьер кафе будут украшать современные изображения Льва Николаевича Толстого. Алкоголь в кафе продавать не будут: основной задачей будет являться продвижение культурного и здорового образа жизни.

На территории кафе будет организована площадка для чтения книг, нестандартная спортивная площадка, музыкальное сопровождение.

Уникальность проекта – стилизация пространства цитатами известных жителей региона, использование названий известных мест тульского края в меню.

Индивидуальный предприниматель Семен Коновалов («LA CRÊPE. Объединение французских технологий с тульскими традициями чаепития») в номинации «Лучший молодежный проект в сфере розничной торговли и общественного питания».

Проект предусматривает открытие предприятия общественного питания – блинной (горячие блины с различными начинками и чашечкой чая) с целью формирования нового тульского бренда.

ООО «Шар» (Конно-железная городская дорога «Тульская конка») победил в номинации «Лучший проект в сфере досуга, отдыха и спорта».

На конкурсе был представлен проект городской конно-железной дороги «Тульская конка», с маршрутом от музея самоваров по кремлевской набережной. Проект, безусловно, яркий. Правда, еще будут думать, что целесообразнее – прокладывать рельсы по всей длине набережной или пустить конку на колесах.

Участники конкурса представили и другие интересные проекты.

Предприниматель Сергей Елисеев вынес на конкурс проект открытия предприятия общественного питания «Филипповский калач». С помощью этого проекта планируется возродить неоправданно забытый тульский бренд.

ООО «Фитнес-пекарня» представило проект по созданию фуд-корта по оказанию услуг общественного питания с площадкой для привлечения молодежи по проведению различных социальных мероприятий, ярмарок, праздников, мастер-классов, концертов.

Общество с ограниченной ответственность «ТД «Пряничный город» на суд жюри вынесло проект по созданию торгового нестационарного объекта «Царство Берендея» с проведением мастер-классов: резьба по дереву в русском стиле, розжиг самовара, производство сувенирной продукции из дерева, изготовление шоколадных фигурок с помощью шоколадного 3D принтера.

Предприниматель Евгений Власов предложил проект по производству и продаже сувенирных монет с достопримечательностями тульского края и всей России, а также по проведению различных мастер-классов.

Предприниматель Татьяна Агибалова представила проект музея международного пряника.

Жюри оценивало такие проекты, как открытие кофейни-пончиковой, дизайнерского кафе «Уличная еда» с безалкогольными напитками собственного производства.

Победители конкурса получат следующие преференции: