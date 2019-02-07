Выходные в Туле: 8-10 февраля
На выходных вас ждут традиционные зимние развлечения- коньки, лыжи и гонки на собачьих упряжках, концерты мэтров трех музыкальных направлений, интересные лекции и новинки кино.
Большой тур «Куликово поле»
Когда: 9 февраля, суббота, 10.30, 10 февраля, воскресенье, 10.00
Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино, Тульская область
Вход свободный.
На выходных в музейном комплексе «Куликово поле» уже в 7-ой раз состоится ежегодный спортивный праздник «Большой тур». Традиционно центральным событием станут гонки на собачьих упряжках. Это не только спортивное соревнование, но и потрясающе красивое зрелище, которое непременно доставит массу приятных эмоций и взрослым, и детям.
В разных категориях в гонках выступят аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски, ездовые метисы. Спортсменам предстоит пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников 5−11 лет — свой отрезок маршрута в 500 метров.
Торжественное открытие «Большого тура» состоится 9 февраля в 10.30.
Помимо гонок участников и зрителей ждет насыщенная программа:
- общение с четвероногими спортсменами и обитателями музейной конюшни,
- показательные выступления служебных собак,
- верховая езда и прогулки в санях,
- фотосессия с пони и лошадьми,
- кормление обитателей конного двора.
- угощения в Калашных рядах: русские и татарские вкусности, приготовление блинов на пеньках, дегустация луковых деликатесов
- мастер-классы: валяние и изготовление тряпичных кукол, чеканка и гравировка.
Первый день «Большого тура» посетит тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец». Ознакомиться с полной программой праздника можно в афише.
Фестиваль по постройке иглу
Когда: 9 февраля, суббота, 13.00
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула
Вход свободный.
В субботу около нижнего пруда в парке им.
Результат определяется по максимальной площади пола завершенной иглу и соответствию стандартам и формам возведения купола снежной хижины.
День зимних видов спорта
Когда: 10 февраля, воскресенье, 11.00
Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Вход свободный.
В воскресенье вас ждет еще один зимний фестиваль. Центр социальной поддержки С.О.В.А. совместно с ЦПКиО им. Белоусова проведет фестиваль, посвященный Дню зимних видов спорта.
Открывать мероприятие будет знаменитая российская велогонщица, олимпийская чемпионка О. Слюсарева.
На фестивале пройдут показательные выступления кандидата в мастера спорта по фигурному катанию, чемпиона Тульской области В. Беляева. Также туляков ждут веселые эстафеты, интересные конкурсы, увлекательные мастер-классы, великолепные фотозоны, беспроигрышная лотерея, катание на лошадях и многое другое.
Мастер
Когда: 9 февраля, суббота, 19.00
Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306
Цена: 900 р.
В рок-клубе M2 пройдет большой зимний концерт группы «Мастер». Группа подготовила концертную программу, куда войдут несколько новых композиций.
Созданная в 1987 году по горячим следам раскола «Арии» бас-гитаристом ее оригинального состава Аликом Грановским и еще тремя ушедшими вместе с ним музыкантами, группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного трэш-метала — и не утратила свои позиции и три десятка лет спустя.
Любовь Успенская
Когда: 10 февраля, воскресенье, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: от 1400 до 3500 р.
В воскресенье в Городском концертном зале выступит многократная обладательница премии «Шансон года» Любовь Успенская. В концертной программе «История моей любви…» певица исполнит все хиты из своего репертуара, а также несколько прекрасных новых песен. Концерт-монолог, концерт-исповедь. Она настоящая, искренняя, как героини всех ее песен. Ее песни знает и поет вся страна: «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад», «Таблетка», «Лети, моя девочка», «Белым-бела», «Гитара», «Люба-Любонька», «С неба звездочка упала» и многие другие. Ее голос завораживает и влюбляет в себя. На ее концертах всегда полные залы, зрители спешат увидеть и услышать любимую звезду.
Е. Дятлов и «АкадэМ» квинтет
Когда: 9 февраля, суббота, 17.00
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 1800 р.
В субботу на сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета». В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.
Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.
День рождения «Типографии»
Когда: 9 февраля, суббота, 22.00
Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Вход свободный, взнос приветствуется.
В субботу «Типография» приглашает отпраздновать год жизни проекта, который успел стать для многих «третьим домом».
На этой вечеринке ожидается мощный диджейский состав, который можно назвать неотъемлемой частью наших вечеринок. В программе все, от диско до хип хопа. Не обойдется без сюрпризов — от диджеев, барменов и не только.
Deep Peace Showcase
Когда: 8 февраля, пятница, 23.00
Где: «Типография», культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Цена: 250 р., дресс-код, фейсконтроль
В пятницу в «Типографии» состоится хаус-вечеринка Deep Peace Showcase. На сцене выступят диджеи whiez, p. r, astakhov — состав целиком и по отдельности проверенный самыми крутыми и известными московскими афтерпати.
Stand-up: открытый микрофон
Когда: 9 февраля, суббота, 18.30
Где:"Типография", культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Вход свободный.
В субботу в «Типографии» состоится очередная встреча «Открытого микрофона», где начинающие и опытные комики опробуют свой новый материал на зрителях. Гостей ждет вечер шуток на самые разные и острые темы. Ведущий — Кирилл Касумов.
Желающие попробовать свои силы в комедии могут оставить заявки на участие по ссылке.
Открытая лабораторная
Когда: 9 февраля, суббота, 12.00
Где: ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус № 4, Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125
Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
В субботу в ТГПУ им.
Участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабами» — настоящими учеными. Им предстоит ответить на вопросы о базовых явлений жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики:
- Можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике?
- Все ли вещества состоят из молекул?
- Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли?
После «лабораторной» гостей ждет дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.
Мамина любовь
Когда: 9 февраля, суббота, 10.00
Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34а
Цена: 150−300 р.
В Тульском драматическом театре состоится премьера детской сказки от проекта от интерактивного проекта для самых маленьких «Кроха-Театр». Интерактивный спектакль, придуман и сыгран примадоннами тульской сцены Ольгой Бауриной и Инной Медведевой.
На глазах у малышей будут происходить чудеса — подушка превратится в медведицу; на летней лужайке можно рвать цветы, на осенней поляне — собрать целую корзину грибов!
Спектакль наполнен аурой такой нежности и любви, что буквально «заряжает» зрителей энергией доброты и радости жизни.
Лекция БВШД: Дизайн-культура и профессия диджитал-дизайнера
Когда: 9 февраля, суббота, 13.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход свободный.
В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная веб-дизайну.
Топ-менеджеры индустрии и преподаватели Британской высшей школы дизайна Сергей Гальцев и Иван Корковидов расскажут о профессии диджитал-дизайнера. Они посвятят слушателей в ее специфику и необходимые этапы ее карьерного становления, а также поделятся опытом, как собрать самую большую диджитал-дизайн-команду в России и преуспеть.
Лекция будет полезна и интересна дизайнерам на любых этапах их
профессионального пути, креативным директорам и арт-директорам,
руководителям IT подразделений, а также руководителям компаний, которые включают в себя дизайн-подразделения.
Готовы ли мы к умным городам?
Когда: 8 февраля, пятница, 18.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход свободный.
В пятницу в «Октаве» пройдет лекция, посвященная современной модели городов. На примере уже существующих зарубежных проектов
Если концепция нулевых подразумевала использование сенсоров и больших данных, то современная теория основана на использовании искусственного интеллекта и дистанционном управлении инфраструктурой.
Какую модель нужно развивать в России? Готовы ли мы к умному городу? И какая роль отведена горожанам в этом процессе?
Творческий вечер Олега Хафизова
Когда: 9 февраля, суббота, 15.00
Где: Дом-музей
Цена: взрослые — 150 р., пенсионеры РФ — 100 р., студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно
В субботу в доме-музее
На мероприятии Хафизов познакомит слушателей со своим творчеством, поделится творческими планами на будущее и с удовольствием ответит на вопросы. Встреча будет интересна поклонникам современной российской прозы и журналистики.
Лыжня России
Когда: 9 февраля, суббота, 09.00
Где: Ясная Поляна, музей-усадьба
Вход свободный, требуется регистрация.
В субботу на территории «Ясной Поляны» пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». В соревнованиях планируют принять участие около 3000 человек. Подробнее об условиях участия читайте здесь.
«Тулица» — «Самрау-УГНТУ»
Когда: 9−10 февраля, суббота-воскресенье, 17.00
Где: «Арсенал», Манеж, Тула, Ленина пр-т, д.87
Вход свободный.
На манеже стадиона «Арсенал» состоится 12-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». За победу поборются команды «Тулица» из г. Тулы и Самрау-УГНТУ из г. Уфы.
Кто не попадет на матч, смогут посмотреть трансляцию на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица».
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Завод
В прокат выходит фильм от сценариста картин «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова. Действие развернётся на закрывающемся заводе, работники которого около полугода не получают зарплату.
Доведённые обстоятельствами до крайности бывший спецназовец Седой и работники завода решаются на отчаянный шаг — захватить в плен владельца этого завода бизнесмена Калугина.
Отвезти захватчикам деньги берётся глава личной охраны олигарха вместе с отрядом вооружённых до зубов парней, готовых устроить настоящую бойню, если потребуется. Но они ещё не знают, что террористами являются обычные рабочие завода, пошедшие на крайние меры, чтобы прокормить свои семьи и жить дальше, потому цена выкупа за Калугина оказывается довольно высокой и существенной суммой.
Цена: от 140 р.
Как я стал русским
В канун Дня всех влюбленных в кино выходит фильм о любви без границ. Китаец по имени Пен безумно влюбляется в русскую девушку Ирину. Но просто понравиться ей — мало, необходимо ещё и произвести хорошее впечатление на её отца. Для этой цели он отправляется в Москву, не подозревая, что папа Ирины уже готов во всеоружии встречать гостя с подготовленным планом посвящения в суровую российскую жизнь, дабы спровадить нежеланного жениха домой. Впереди простого китайского паренька ждёт настоящий кошмар, полный казусных и забавных ситуаций.
Цена: от 140 р.
Лего Фильм 2
В кино выходит продолжение громкого анимационного хита «Лего Фильм». По сюжету с момента действия первой части проходит 5 лет. Из космоса прибыли враждебные захватчики, которые стремятся разрушить волшебный мир Лего. Отважным героям предстоит отправиться далеко в неизвестные и неизведанные ими миры, пройти сквозь музыкальную галактику, проявить смекалку и храбрость, повстречать немало опасностей и новых знакомых, чтобы все вместе суметь спасти Лего-Мир от гибели.
Цена от 140 р.
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.