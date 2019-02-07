Выходные в Туле: 8-10 февраля

На выходных вас ждут традиционные зимние развлечения- коньки, лыжи и гонки на собачьих упряжках, концерты мэтров трех музыкальных направлений, интересные лекции и новинки кино.

Зимние фестивали

Когда: 9 февраля, суббота, 10.30, 10 февраля, воскресенье, 10.00

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино, Тульская область

Вход свободный.

На выходных в музейном комплексе «Куликово поле» уже в 7-ой раз состоится ежегодный спортивный праздник «Большой тур». Традиционно центральным событием станут гонки на собачьих упряжках. Это не только спортивное соревнование, но и потрясающе красивое зрелище, которое непременно доставит массу приятных эмоций и взрослым, и детям.

В разных категориях в гонках выступят аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски, ездовые метисы. Спортсменам предстоит пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников 5−11 лет — свой отрезок маршрута в 500 метров.

Торжественное открытие «Большого тура» состоится 9 февраля в 10.30.

Помимо гонок участников и зрителей ждет насыщенная программа:

общение с четвероногими спортсменами и обитателями музейной конюшни,

показательные выступления служебных собак,

верховая езда и прогулки в санях,

фотосессия с пони и лошадьми,

кормление обитателей конного двора.

угощения в Калашных рядах: русские и татарские вкусности, приготовление блинов на пеньках, дегустация луковых деликатесов

мастер-классы: валяние и изготовление тряпичных кукол, чеканка и гравировка.

Первый день «Большого тура» посетит тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец». Ознакомиться с полной программой праздника можно в афише.

Когда: 9 февраля, суббота, 13.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула

Вход свободный.

В субботу около нижнего пруда в парке им. П. П. Белоусова пройдет ежегодный фестиваль по постройке снежных хижин иглу. В соревнованиях могут принять участие взрослые и дети. Взрослые будут соревноваться в номинации «Золотая иглу», а юные участники поборются за победу в конкурсе «Серебряная иглу».

Результат определяется по максимальной площади пола завершенной иглу и соответствию стандартам и формам возведения купола снежной хижины.

Когда: 10 февраля, воскресенье, 11.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье вас ждет еще один зимний фестиваль. Центр социальной поддержки С.О.В.А. совместно с ЦПКиО им. Белоусова проведет фестиваль, посвященный Дню зимних видов спорта.



Открывать мероприятие будет знаменитая российская велогонщица, олимпийская чемпионка О. Слюсарева.

На фестивале пройдут показательные выступления кандидата в мастера спорта по фигурному катанию, чемпиона Тульской области В. Беляева. Также туляков ждут веселые эстафеты, интересные конкурсы, увлекательные мастер-классы, великолепные фотозоны, беспроигрышная лотерея, катание на лошадях и многое другое.

концерты

Когда: 9 февраля, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 900 р.

В рок-клубе M2 пройдет большой зимний концерт группы «Мастер». Группа подготовила концертную программу, куда войдут несколько новых композиций. Созданная в 1987 году по горячим следам раскола «Арии» бас-гитаристом ее оригинального состава Аликом Грановским и еще тремя ушедшими вместе с ним музыкантами, группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного трэш-метала — и не утратила свои позиции и три десятка лет спустя. Любовь Успенская Когда: 10 февраля, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: от 1400 до 3500 р. В воскресенье в Городском концертном зале выступит многократная обладательница премии «Шансон года» Любовь Успенская. В концертной программе «История моей любви…» певица исполнит все хиты из своего репертуара, а также несколько прекрасных новых песен. Концерт-монолог, концерт-исповедь. Она настоящая, искренняя, как героини всех ее песен. Ее песни знает и поет вся страна: «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад», «Таблетка», «Лети, моя девочка», «Белым-бела», «Гитара», «Люба-Любонька», «С неба звездочка упала» и многие другие. Ее голос завораживает и влюбляет в себя. На ее концертах всегда полные залы, зрители спешат увидеть и услышать любимую звезду.

Когда: 9 февраля, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 1800 р.

В субботу на сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета». В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.

Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.

В клубе

Когда: 9 февраля, суббота, 22.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, взнос приветствуется.

В субботу «Типография» приглашает отпраздновать год жизни проекта, который успел стать для многих «третьим домом».



На этой вечеринке ожидается мощный диджейский состав, который можно назвать неотъемлемой частью наших вечеринок. В программе все, от диско до хип хопа. Не обойдется без сюрпризов — от диджеев, барменов и не только.

Когда: 8 февраля, пятница, 23.00

Где: «Типография», культурный центр

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р., дресс-код, фейсконтроль

В пятницу в «Типографии» состоится хаус-вечеринка Deep Peace Showcase. На сцене выступят диджеи whiez, p. r, astakhov — состав целиком и по отдельности проверенный самыми крутыми и известными московскими афтерпати.

Юмор

Когда: 9 февраля, суббота, 18.30

Где:"Типография", культурный центр

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный.

В субботу в «Типографии» состоится очередная встреча «Открытого микрофона», где начинающие и опытные комики опробуют свой новый материал на зрителях. Гостей ждет вечер шуток на самые разные и острые темы. Ведущий — Кирилл Касумов.

Желающие попробовать свои силы в комедии могут оставить заявки на участие по ссылке.

События

Когда: 9 февраля, суббота, 12.00

Где: ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус № 4, Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

В субботу в ТГПУ им. Л. Н. Толстого пройдет всемирная образовательно-просветительская акция «Открытая Лабораторная». Мероприятие приурочено ко Дню Российской науки и позволяет проверить как студентам и школьникам так и взрослым проверить свои знания в области химии, физики и биологии.



Участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабами» — настоящими учеными. Им предстоит ответить на вопросы о базовых явлений жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики:

Можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике?

Все ли вещества состоят из молекул?

Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли?

После «лабораторной» гостей ждет дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.

Детям

Когда: 9 февраля, суббота, 10.00

Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34а

Цена: 150−300 р.

В Тульском драматическом театре состоится премьера детской сказки от проекта от интерактивного проекта для самых маленьких «Кроха-Театр». Интерактивный спектакль, придуман и сыгран примадоннами тульской сцены Ольгой Бауриной и Инной Медведевой.

На глазах у малышей будут происходить чудеса — подушка превратится в медведицу; на летней лужайке можно рвать цветы, на осенней поляне — собрать целую корзину грибов!

Спектакль наполнен аурой такой нежности и любви, что буквально «заряжает» зрителей энергией доброты и радости жизни.

лекции

Когда: 9 февраля, суббота, 13.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная веб-дизайну.

Топ-менеджеры индустрии и преподаватели Британской высшей школы дизайна Сергей Гальцев и Иван Корковидов расскажут о профессии диджитал-дизайнера. Они посвятят слушателей в ее специфику и необходимые этапы ее карьерного становления, а также поделятся опытом, как собрать самую большую диджитал-дизайн-команду в России и преуспеть.

Лекция будет полезна и интересна дизайнерам на любых этапах их

профессионального пути, креативным директорам и арт-директорам,

руководителям IT подразделений, а также руководителям компаний, которые включают в себя дизайн-подразделения.

Когда: 8 февраля, пятница, 18.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В пятницу в «Октаве» пройдет лекция, посвященная современной модели городов. На примере уже существующих зарубежных проектов эксперты КБ « Стрелка » расскажут о том, как непрерывно развиваются технологии и вместе с ними усложняется сама концепция умного города.

Если концепция нулевых подразумевала использование сенсоров и больших данных, то современная теория основана на использовании искусственного интеллекта и дистанционном управлении инфраструктурой.

Какую модель нужно развивать в России? Готовы ли мы к умному городу? И какая роль отведена горожанам в этом процессе?

Когда: 9 февраля, суббота, 15.00

Где: Дом-музей В. В. Вересаева , Тула, улица Гоголевская, 82

Цена: взрослые — 150 р., пенсионеры РФ — 100 р., студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно

В субботу в доме-музее В. В. Вересаева пройдет творческая встреча с журналистом и прозаиком Олегом Хафизовым.

На мероприятии Хафизов познакомит слушателей со своим творчеством, поделится творческими планами на будущее и с удовольствием ответит на вопросы. Встреча будет интересна поклонникам современной российской прозы и журналистики.

Спорт

Когда: 9 февраля, суббота, 09.00

Где: Ясная Поляна, музей-усадьба

Вход свободный, требуется регистрация.

В субботу на территории «Ясной Поляны» пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». В соревнованиях планируют принять участие около 3000 человек. Подробнее об условиях участия читайте здесь.

Когда: 9−10 февраля, суббота-воскресенье, 17.00

Где: «Арсенал», Манеж, Тула, Ленина пр-т, д.87

Вход свободный.

На манеже стадиона «Арсенал» состоится 12-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». За победу поборются команды «Тулица» из г. Тулы и Самрау-УГНТУ из г. Уфы.

Кто не попадет на матч, смогут посмотреть трансляцию на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица».

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В прокат выходит фильм от сценариста картин «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова. Действие развернётся на закрывающемся заводе, работники которого около полугода не получают зарплату.

Доведённые обстоятельствами до крайности бывший спецназовец Седой и работники завода решаются на отчаянный шаг — захватить в плен владельца этого завода бизнесмена Калугина.

Отвезти захватчикам деньги берётся глава личной охраны олигарха вместе с отрядом вооружённых до зубов парней, готовых устроить настоящую бойню, если потребуется. Но они ещё не знают, что террористами являются обычные рабочие завода, пошедшие на крайние меры, чтобы прокормить свои семьи и жить дальше, потому цена выкупа за Калугина оказывается довольно высокой и существенной суммой.

Цена: от 140 р.

В канун Дня всех влюбленных в кино выходит фильм о любви без границ. Китаец по имени Пен безумно влюбляется в русскую девушку Ирину. Но просто понравиться ей — мало, необходимо ещё и произвести хорошее впечатление на её отца. Для этой цели он отправляется в Москву, не подозревая, что папа Ирины уже готов во всеоружии встречать гостя с подготовленным планом посвящения в суровую российскую жизнь, дабы спровадить нежеланного жениха домой. Впереди простого китайского паренька ждёт настоящий кошмар, полный казусных и забавных ситуаций.

Цена: от 140 р.

В кино выходит продолжение громкого анимационного хита «Лего Фильм». По сюжету с момента действия первой части проходит 5 лет. Из космоса прибыли враждебные захватчики, которые стремятся разрушить волшебный мир Лего. Отважным героям предстоит отправиться далеко в неизвестные и неизведанные ими миры, пройти сквозь музыкальную галактику, проявить смекалку и храбрость, повстречать немало опасностей и новых знакомых, чтобы все вместе суметь спасти Лего-Мир от гибели.

Цена от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.