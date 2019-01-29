Мамина любовь

В Тульском драматическом театре состоится премьера детской сказки от проекта от интерактивного проекта для самых маленьких «Кроха-Театр». Интерактивный спектакль, придуман и сыгран примадоннами тульской сцены Ольгой Бауриной и Инной Медведевой.

На глазах у малышей и их родителей, которые в эти мгновения выглядят не на много старше своих чад, начинают происходить самые настоящие чудеса… Из яблока появляется гусеница, из которой возникает чудесной красоты бабочка! Подушка превращается в медведицу; на летней лужайке можно рвать цветы, на осенней поляне — собрать целую корзину грибов!

Да разве нужно перечислять все чудеса и преображения, которые происходят в этом спектакле? В нем непременно нужно участвовать! Спектакль наполнен аурой такой нежности и любви, что буквально «заряжает» зрителей энергией доброты и радости жизни. После его окончания никто не спешит уходить домой. Ведь можно сфотографироваться с персонажами и еще раз поваляться на подушках!

Стоимость: 150−300 р.