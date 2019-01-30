Большой тур «Куликово поле»

В Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино в 7-ой раз пройдет зимний семейный спортивный праздник, центральным событием которого станут гонки на собачьих упряжках.

Гонки на собачьих упряжках — это не только спортивное соревнование, но и потрясающе красивое зрелище, которое непременно доставит массу приятных эмоций и взрослым и детям. В разных категориях в гонках выступят аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски, ездовые метисы. Спортсменам предстоит пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников 5−11 лет — свой отрезок маршрута в 500 метров.

Начало гонок на собачьих упряжках 9 февраля в 11.00 и 10 февраля в 10.00

Помимо гонок участников и зрителей ждет насыщенная программа:

общение с четвероногими спортсменами и обитателями музейной конюшни,

показательные выступления служебных собак,

верховая езда и прогулки в санях,

фотосессия с пони и лошадьми,

кормление обитателей конного двора.

Для поклонников лыжного спорта будет организована своя гонка классическим стилем на 300, 600 и 1200 метров. Также на «Большом туре» вновь соберутся семейные команды для веселых дружных испытаний.

Любителей угощений ждут на калашных рядах. Здесь русские и татарские вкусности, приготовление блинов на пеньках. Свои кулинарные способности можно проявить в конкурсе на лучшее блюдо из лука. Нет желания стоять у огня — можно отправиться на дегустацию луковых деликатесов.

В насыщенной программе мастер-классов — валяние и изготовление тряпичных кукол, чеканка и гравировка. В разных техниках под руководством мастеров можно сделать и увезти домой разнообразных собачек и лошадок. Вылепить четвероногих любимцев можно и из самого зимнего материала на конкурсе «Снежная ферма».

Первый день «Большого тура» посетит тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец».

Сотрудники центра расскажут о своих успехах за 15 лет работы. Оказать посильную помощь центру можно, приняв участие в трафарет-пати «Наскальная живопись».

Большая программа

9 февраля



7:00 — 11:00 Регистрация участников гонок на собачьих упряжках.

10:30 Торжественное открытие соревнований.

11:00 — 11:30, 12:00 — 12:30, 13:10 — 15:00 Лыжные соревнования «Куликовский спринт». Гонка классическим стилем на дистанции 300, 600, 1200 м. Принять участие может каждый желающий, регистрация обязательна. Участие бесплатное. Победителей ждут призы.

11:30 — 12:00 Показательные выступления кинологов и служебных собак.

11:30 — 14:00 Мастер-класс «Луковое счастье». Готовим луковый суп и луковые колечки. Стоимость участия — 300 рублей. Запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−06, доб. 215, +7 9030382477 или e-mail: pitanie@kulpole.ru

12:00 — 12:15, 13:00 ­- 13:15 Цирковое выступление пса Бимбо.

12:30, 14:00 Конные выступления.

12:00 — 15:00 Конкурс снежной скульптуры «Снежная ферма». К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Победителей ждут призы.

12:30 — 13:10 Соревнования семейных команд «Сельские игры». К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Победителей ждут призы.

14:00 — 15:00 Дегустация луковых деликатесов. Стоимость одной порции одного блюда — от 50 рублей.

15:00 Подведение итогов конкурса «Снежная ферма», вручение призов.

ПЛОЩАДКИ

11:00 — 16:00 Гонки на собачьих упряжках в различных категориях.

11:00 — 16:00 Калашные ряды: продажа выпечки местного производства, русские и татарские вкусности, глинтвейн, чай с имбирем, приготовление блинов на пеньках, а также продажа шашлыков и сувениров.

11:00 — 16:00 Артель «Шарик и Барбос»: создаем лошадок и собачек в разных техниках — от валяния до чеканки и гравировки. Стоимость участия в одном мастер-классе — 100−200 рублей.

11:00 — 13:00, 14:00 — 15:00 Катание на санях и лошадях. Стоимость — от 200 рублей. Фото с пони и лошадьми бесплатно.

11:00 — 16:00 Кормление обитателей конюшни. Лакомство для лошадок и пони можно купить здесь же.

11:00 — 16:00 Юбилейная программа Центра помощи бездомным животным «Любимец», посвященная 15-летию основания. Трафарет-пати «Наскальная живопись».

10 февраля



10:00 Начало гонок на собачьих упряжках.

12:00 — 12:15, 13:00 — 13:15 Цирковое выступление пса Бимбо.

12:30, 14:00 Конные выступления.

16:00 Награждение участников гонок на собачьих упряжках.

ПЛОЩАДКИ

10:00 — 15:00 Гонки на собачьих упряжках в различных категориях.

11:00 — 15:00 Калашные ряды: продажа выпечки местного производства, русские и татарские вкусности, глинтвейн, чай с имбирем, приготовление блинов на пеньках, а также продажа шашлыков и сувениров.

11:00 — 14:00 Артель «Шарик и Барбос»: создаем лошадок и собачек в разных техниках — от валяния до чеканки и гравировки. Стоимость участия в одном мастер-классе — 100−200 рублей.

11:00 — 13:00, 14:00 — 15:00 Катание на санях и лошадях. Стоимость — от 200 рублей. Фото с пони и лошадьми бесплатно.

11:00 — 16:00 Кормление обитателей конюшни. Нехитрый обед для лошадок и пони можно купить здесь же.

Вход свободный.