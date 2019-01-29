Готовы ли мы к умным городам?
В «Октаве» пройдет лекция, посвященная современной модели городов.
На примере уже существующих зарубежных проектов, таких как Toronto sidewalk labs и Масдар,
Существует уже несколько поколений умных городов: если концепция нулевых подразумевала использование сенсоров и больших данных, то современная теория основана на использовании искусственного интеллекта и дистанционном управлении инфраструктурой.
Какую модель нужно развивать в России? Готовы ли мы к умному городу? И какая роль отведена горожанам в этом процессе?
Максим Исаев — Директор разработки цифровых продуктов КБ Стрелки
Том Пирсон — Художник и дизайнер, эксперт в области городских стратегий и больших данных в КБ Стрелка
Кристофер Бёрман — Художник и дизайнер, выпускник программы «Новая норма» Института «Стрелка», сотрудник КБ Стрелка
Вход свободный.