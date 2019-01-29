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Готовы ли мы к умным городам?

Готовы ли мы к умным городам?

В «Октаве» пройдет лекция, посвященная современной модели городов.

На примере уже существующих зарубежных проектов, таких как Toronto sidewalk labs и Масдар, эксперты КБ «Стрелка» расскажут о том, как непрерывно развиваются технологии и вместе с ними усложняется сама концепция умного города.

Существует уже несколько поколений умных городов: если концепция нулевых подразумевала использование сенсоров и больших данных, то современная теория основана на использовании искусственного интеллекта и дистанционном управлении инфраструктурой.

Какую модель нужно развивать в России? Готовы ли мы к умному городу? И какая роль отведена горожанам в этом процессе?

Максим Исаев — Директор разработки цифровых продуктов КБ Стрелки

Том Пирсон — Художник и дизайнер, эксперт в области городских стратегий и больших данных в КБ Стрелка

Кристофер Бёрман — Художник и дизайнер, выпускник программы «Новая норма» Института «Стрелка», сотрудник КБ Стрелка

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
8 февраля 2019, пятница
18:00
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