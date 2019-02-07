День зимних видов спорта
10 февраля Центр социальной поддержки С.О.В.А. совместно с ЦПКиО им. Белоусова проведет фестиваль, посвященный Дню зимних видов спорта.
Открывать мероприятие будет знаменитая российская велогонщица, олимпийская чемпионка О. Слюсарева.
На фестивале пройдут показательные выступления кандидата в мастера спорта по фигурному катанию, чемпиона Тульской области В. Беляева. Также туляков ждут веселые эстафеты, интересные конкурсы, увлекательные мастер-классы, великолепные фотозоны, беспроигрышная лотерея, катание на лошадях и многое другое.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
10 февраля 2019, воскресенье
11:00