Завод
Страна:
Россия, Франция, 2018
Премьера:
в РФ 07.02.2019
Режиссер:
Юрий Быков
Актеры:
Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов, Дмитрий Куличков, Андрей Харыбин, Юрий Лопарев
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
109 мин
Когда в небольшом городе закрывают завод, сотни рабочих оказываются без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, кроме шестерых отчаянных мужиков, решивших взять в заложники владельца завода — местного олигарха Калугина, чтобы требовать с него невыплаченные деньги. Вожак работяг Седой, бывший военный, заработавший в «горячей точке» тяжёлую контузию, вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с «опричником» олигарха по прозвищу Туман и его группой до зубов вооружённых «спецов».
Сегодня
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
8 февраля, пятница
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
9 февраля, суббота
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
10 февраля, воскресенье
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
11 февраля, понедельник
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
12 февраля, вторник
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
13 февраля, среда
|14:35
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|23:10
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10
8 февраля, пятница
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10
9 февраля, суббота
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10
10 февраля, воскресенье
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10
11 февраля, понедельник
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10
12 февраля, вторник
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10
13 февраля, среда
|Синема Стар
|
14:35
19:00
23:10