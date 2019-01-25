Страна: Россия, Франция, 2018

Премьера: в РФ 07.02.2019

Режиссер: Юрий Быков

Актеры: Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов, Дмитрий Куличков, Андрей Харыбин, Юрий Лопарев

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 109 мин

Когда в небольшом городе закрывают завод, сотни рабочих оказываются без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, кроме шестерых отчаянных мужиков, решивших взять в заложники владельца завода — местного олигарха Калугина, чтобы требовать с него невыплаченные деньги. Вожак работяг Седой, бывший военный, заработавший в «горячей точке» тяжёлую контузию, вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с «опричником» олигарха по прозвищу Туман и его группой до зубов вооружённых «спецов».