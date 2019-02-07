Молодые педагоги Тульской области: о детях, гаджетах и любви к профессии

Финал конкурса «Педагогический дебют-2019» состоялся 30 января.

Победители конкурса «Педагогический дебют» рассказали Myslo почему никогда в жизни не променяют работу в школе и детском саду и как им удалось добиться расположения учеников.

Александр Черных,

гимназия №13 Новомосковска, 29 лет:

- До того как прийти в школу преподавать русский язык и литературу, я работал журналистом и корректором в СМИ. Сразу пойти в школу не решился, считал, что быть молодым педагогом непросто. Так и оказалось. Чтобы заставить детей слушать, нужно делать что-то необычное. Я использую на уроках музыкальные инструменты – фортепиано и гитару. Ну и помимо этого стараюсь подбирать интересные факты, которые удивляют, и поэтому всегда запоминаются.

Мы со школьниками обсуждаем новые фильмы, спортивные события и книги. Это интересно нам. Несмотря на то, что я молодой учитель, разница в возрасте с пятиклассниками большая, и мне важно знать, чем они живут.

Кстати, современные дети, вопреки стереотипам, читают книги. У большинства сейчас мало времени: кружки, секции, домашние задания. Но литература им интересна, как и в целом школьная программа. Я думаю, в этом со мной согласятся многие учителя.

Самое крутое в работе учителя – чувство того, что ты подарил новые знания. Когда ты рассказываешь о чем-то, а потом слышишь об этом уже от детей, – это непередаваемо!



Наталья Исаенкова,

Веневский центр образования №1,39 лет:

- С детьми мне всегда легко, их вниманием просто завладеть – достаточно их удивлять. Но сейчас мы делаем большую ставку на работу со всей семьей. И результаты уже есть – родители стали улыбаться по утрам!

Полгода назад я стала заместителем директора, а до этого была воспитателем детского сада. И за последние десять лет многое изменилось. Сейчас у детей часто встречаются речевые нарушения, потому что малыши сидят в телефонах. У них нет образца речи, для развития это равно тому, если бы они постоянно общались только с глухонемыми.

В последнее время даже родители стали уделять им меньше внимания: из-за большой загруженности проще дать ребенку телефон и заняться своими делами. Мы всегда стараемся подарить детям живое общение, и они откликаются. Сейчас у меня новая должность, но каждое утро я захожу в свою группу по утрам и не могу выйти до тех пор, пока дети не поделятся со мной всеми проблемами, не покажут новые платья и игрушки. Дети – благодарный народ, они всегда хотят получать от нас живые эмоции. Даже несмотря на то, что сейчас малыши видят всё на экране гаджета, не забывайте общаться с ними!



Наталья Орлова,

Центр образования №43, Тула, 30 лет:

- Я педагог дополнительного образования, преподаю хореографию в школе и руковожу танцевальным коллективом. Многие проблемы учителей стандартных школьных уроков обходят меня стороной. Я могу сказать, что на работе я получаю истинное удовольствие, и этим делюсь с детьми.

Все родственники по женской линии у меня работали педагогами. Так что, можно сказать, у меня не было выбора, идти работать в школу или нет. Я с детства представляла, что буду учить детей. И все мои надежды оправдались.

Со своими воспитанниками я по-настоящему счастлива. Каждое наше занятие – это взаимный обмен положительной энергией. Мне повезло, ко мне на занятия приходят только те, кому интересна хореография, поэтому мы с учениками по-настоящему на одной волне.

Многие говорят, что молодым учителям в школе приходится сложно, но я с этим не согласна. Когда разница в возрасте небольшая, школьники воспринимают тебя в некоторой степени как своего друга. В хорошем смысле этого слова.

Мои ученики делятся со мной своими переживаниями, советуются и иногда даже приходят посплетничать. Общение не обрывается за пределами школьного класса, мы постоянно на связи, общаемся в социальных сетях. Там есть наше сообщество, в котором мы обсуждаем костюмы, номера и выезды на хореографические конкурсы.

Дмитрий Базаев,

Советская средняя школа №10 Щекинского района, 26 лет:

- В школе веду уроки истории, обществознания, я педагог-организатор и классный руководитель у пятого класса. Пришел работать в школу два года назад вслед за своей женой, которая уже преподавала там физическую культуру, и ни разу не пожалел об этом.

Душа к педагогике у меня лежала всегда. Я окончил Тульский педагогический университет им. Л. Н. Толстого, и из моего потока, на котором было около 100 человек, свою жизнь с преподаванием связали примерно десять. Почему профессия так непопулярна? Многие скажут: из-за небольшой заработной платы. Но я считаю, причина в другом.



В педуниверситете недостаточно получать пятерки на экзаменах и зачетах. Чтобы работать учителем, нужно по-настоящему любить эту профессию.



Я, например, получил синий диплом и не могу назвать себя самым примерным студентом, особенно учитывая, что много времени тратил на КВН, но работа приносит мне удовольствие. Постоянная отдача от школьников дает такую энергию, что она стократно перекрывает финансовые недостатки.

Мне легко находить общий язык со школьниками. Уверен, что учитель должен быть авторитетом, но в то же время понимаю: о некоторых вещах нужно говорить на языке тех, с кем работаешь. Я стараюсь привносить в материал что-то известное им, проецировать школьную программу на их увлечения и интересы.

Как педагог-организатор стараюсь создать в школе обстановку, которая была в моем университете. В ТГПУ было очень интересно, преподаватели, декан и старшекурсники постоянно создавали различные активности: квесты, кино- и экскурсионные клубы, туристические выходы и пикники. Теперь я пытаюсь организовывать всё это для своих учеников, чтобы они шли в школу с радостью.



Дмитрий Леонов,

Центр образования –гимназия №11, Тула, 24 года:

- Я преподаю в школе не самый простой предмет – немецкий язык. Моя главная цель – создать доброжелательную атмосферу на уроках. Считаю, что к хорошему учителю дети должны стремиться, хотеть его слушать, а не бояться. Я пытаюсь добиться того, чтобы школьники уверенно шли на урок, даже если они абсолютно к нему не готовы. Идеал для меня – учитель-друг, но с определенной дистанцией, конечно.

С маленькими и взрослыми детьми нужно работать по-разному. Малышей можно завлечь играми, картинками, мультфильмами, а больших – только интересным контентом.

Я работаю в школе полтора года, и сначала было очень сложно. Я вышел на работу сразу на следующий день после собеседования, и был в шоке. Но когда заходил на один из первых уроков, услышал, как один из школьников сказал: «Слава Богу, у нас учитель – мужик!» В тот момент я понял, что сильному полу в школе работать проще, и до сих пор убежден: мужская логика для преподавания полезнее женской. Но были и сложности. Сначала ученики воспринимают тебя как практиканта, как будто бы ты пришел всего на две недели. Но потом, когда ты докажешь, что настроен серьезно, начинаются совсем другие взаимоотношения.

Мне кажется важным, когда педагоги тебя понимают. Это странно, но школьникам нужно доказать, что ты тоже человек: ходишь по тем же местам, слушаешь ту же музыку, смотришь те же фильмы. Один мальчик увидел меня однажды на стадионе во время футбола и удивленно спросил: «А Вам сюда можно?!» Когда дети видят, что ты личность еще и вне школы, наладить контакт проще.

Из моей группы в университете многие пошли работать в школу, но до сих пор продержался только я один. Я уверен, что это всё не зря. Я очень люблю детей и считаю работу с ними очень интересной. Несмотря на то, что я еще молодой, многих вещей, которые интересны школьникам, не знаю. Поэтому учусь у них каждый день, не останавливаю этот непрекращающийся поток информации.