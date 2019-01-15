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Мастер

Мастер

В рок-клубе M2 пройдет большой зимний концерт группы «Мастер». На сцене музыканты представят свои новые песни.

Созданная в 1987 году по горячим следам раскола «Арии» бас-гитаристом ее оригинального состава Аликом Грановским и еще тремя ушедшими вместе с ним музыкантами, группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного трэш-метала — и не утратила свои позиции и три десятка лет спустя.


Музыканты группы принимали участие в известнейших проектах, у группы 8 студийных альбомов, в том числе и на английском языке. Коллектив приступил к сведению нового 9 альбома. Группа подготовила концертную программу, куда войдут несколько новых композиций.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 февраля 2019, суббота
19:00
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