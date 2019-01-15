В рок-клубе M2 пройдет большой зимний концерт группы «Мастер». На сцене музыканты представят свои новые песни.

Созданная в 1987 году по горячим следам раскола «Арии» бас-гитаристом ее оригинального состава Аликом Грановским и еще тремя ушедшими вместе с ним музыкантами, группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного трэш-метала — и не утратила свои позиции и три десятка лет спустя.



Музыканты группы принимали участие в известнейших проектах, у группы 8 студийных альбомов, в том числе и на английском языке. Коллектив приступил к сведению нового 9 альбома. Группа подготовила концертную программу, куда войдут несколько новых композиций.