Евгений Дятлов и «АкадэМ квинтет»

На сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета».

В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.

Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.

В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.

«АкадэМ квинтет»: