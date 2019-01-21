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Евгений Дятлов и «АкадэМ квинтет»

Евгений Дятлов и «АкадэМ квинтет»

На сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета».

В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.

Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.

В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.

«АкадэМ квинтет»:

  • руководитель Николай Криворучко (гитара),
  • Владимир Бессонов (скрипка),
  • Олег Коляденко (баян),
  • Армен Нахапетян (кларнет-саксофон),
  • Владислав Кроль (контрабас).
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
9 февраля 2019, суббота
17:00
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