Евгений Дятлов и «АкадэМ квинтет»
На сцене Тульской филармонии им. Михайловского выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в в сопровождении «АкадэМ квинтета».
В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.
Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.
В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.
«АкадэМ квинтет»:
- руководитель Николай Криворучко (гитара),
- Владимир Бессонов (скрипка),
- Олег Коляденко (баян),
- Армен Нахапетян (кларнет-саксофон),
- Владислав Кроль (контрабас).
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
9 февраля 2019, суббота
17:00