Как я стал Русским

Страна: Россия, Китай, 2018

Премьера: в РФ 07.02.2019

Режиссер: Акаки Сахелашвили, Ся Хао

Актеры: Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 95 мин

Бюджет: $5 000 000,00

Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.