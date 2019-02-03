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Как я стал Русским

Как я стал Русским

Страна:
Россия, Китай, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.02.2019
 
Режиссер:
Акаки Сахелашвили, Ся Хао
  
Актеры:
Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Бюджет:
$5 000 000,00
  

Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

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