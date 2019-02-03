Как я стал Русским
Страна:
Россия, Китай, 2018
Премьера:
в РФ 07.02.2019
Режиссер:
Акаки Сахелашвили, Ся Хао
Актеры:
Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
95 мин
Бюджет:
$5 000 000,00
Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.
Сегодня
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Завтра
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9 февраля, суббота
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|01:40
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10 февраля, воскресенье
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11 февраля, понедельник
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|00:05
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12 февраля, вторник
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13 февраля, среда
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14 февраля, четверг
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Сегодня
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12:30
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10:50
12:45
16:30
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Завтра
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12:30
16:25
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10:50
12:45
16:30
20:15
22:10
00:05
9 февраля, суббота
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12:30
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21:05
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10:50
12:45
16:30
20:15
22:10
00:05
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10 февраля, воскресенье
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12:30
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10:50
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16:30
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12 февраля, вторник
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12:30
16:25
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10:50
12:45
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20:15
22:10
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13 февраля, среда
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12:30
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12:45
16:30
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14 февраля, четверг
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