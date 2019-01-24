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Дизайн-культура и профессия диджитал-дизайнера

Дизайн-культура и профессия диджитал-дизайнера

В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная веб-дизайну.

О профессии диджитал-дизайнера расскажут топ-менеджеры индустрии и преподаватели Британской высшей школы дизайна — куратор программы «Дизайн мобильных приложений» Сергей Гальцев и специалист по экономике дизайн-проектов Иван Корковидов. Они посвятят слушателей в ее специфику и необходимые этапы ее карьерного становления, а также поделятся опытом, как собрать самую большую диджитал-дизайн-команду в России и преуспеть.


Лекция будет полезна и интересна дизайнерам на любых этапах их
профессионального пути, креативным директорам и арт-директорам,
руководителям IT подразделений, а также руководителям компаний, которые включают в себя дизайн-подразделения.

Вход свободный.

 

Сергей Гальцев — куратор программы «Дизайн мобильных приложений» в
БВШД, работал арт-директором одной из ведущих компаний по разработке
мобильных приложений Redmadrobot, обладатель награды European design
awards (2018).


Иван Корковидов — возглавлял Design Lab в Redmadrobot, специалист по
экономике дизайн-проектов, преподаватель курса «Дизайн мобильных
приложений» БВШД.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
9 февраля 2019, суббота
13:00
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