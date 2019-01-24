Дизайн-культура и профессия диджитал-дизайнера

В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная веб-дизайну.

О профессии диджитал-дизайнера расскажут топ-менеджеры индустрии и преподаватели Британской высшей школы дизайна — куратор программы «Дизайн мобильных приложений» Сергей Гальцев и специалист по экономике дизайн-проектов Иван Корковидов. Они посвятят слушателей в ее специфику и необходимые этапы ее карьерного становления, а также поделятся опытом, как собрать самую большую диджитал-дизайн-команду в России и преуспеть.



Лекция будет полезна и интересна дизайнерам на любых этапах их

профессионального пути, креативным директорам и арт-директорам,

руководителям IT подразделений, а также руководителям компаний, которые включают в себя дизайн-подразделения.

Вход свободный.

Сергей Гальцев — куратор программы «Дизайн мобильных приложений» в

БВШД, работал арт-директором одной из ведущих компаний по разработке

мобильных приложений Redmadrobot, обладатель награды European design

awards (2018).



Иван Корковидов — возглавлял Design Lab в Redmadrobot, специалист по

экономике дизайн-проектов, преподаватель курса «Дизайн мобильных

приложений» БВШД.