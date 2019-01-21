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Любовь Успенская

Любовь Успенская

На сцене Городского концертного зала выступит популярная российская шансонье Любовь Успенская. На концерте певица представит свою новую программу «История моей любви…».

Любовь Успенская — многократная обладательница премии «Шансон года». Ее песни знает и поет вся страна: «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад», «Таблетка», «Лети, моя девочка», «Белым-бела», «Гитара», «Люба-Любонька», «С неба звездочка упала» и многие другие. Ее голос завораживает и влюбляет в себя. На ее концертах всегда полные залы, зрители спешат увидеть и услышать любимую звезду.

В концертной программе «История моей любви…» певица исполнит все хиты из своего репертуара, а также несколько прекрасных новых песен. Любовь Успенская раз за разом дарит зрителям все новые и новые замечательные песни, которые звучат на концертах в огромных залах и маленьких уютных клубах, наполняя теплом сердце каждого слушателя. Концерт-монолог, концерт-исповедь. Она настоящая, искренняя, как героини всех ее песен. Силу ее обаяния почувствует каждый, кто купит билеты на концерт.

Дополнительная информация по тел.: 79-03-86, 8-905-621-60-02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 февраля 2019, воскресенье
19:00
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