Творческий вечер Олега Хафизова
В доме-музее
На мероприятии Хафизов познакомит слушателей со своим творчеством, поделится творческими планами на будущее и с удовольствием ответит на вопросы. Встреча будет интересна поклонникам современной российской прозы и журналистики.
Стоимость: взрослые — 150 р., пенсионеры РФ — 100 р., студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно
Олег Эсгатович Хафизов — российский прозаик, журналист, автор четырёх книг (книга рассказов «Только сон», романы «Дом боли», «Дикий американец: авантюрный роман о графе Федоре Толстом», «Кукла наследника Какаяна»); вошел в шорт-лист премии имени