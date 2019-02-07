Творческий вечер Олега Хафизова

В доме-музее В. В. Вересаева пройдет творческая встреча с журналистом и прозаиком Олегом Хафизовым.

На мероприятии Хафизов познакомит слушателей со своим творчеством, поделится творческими планами на будущее и с удовольствием ответит на вопросы. Встреча будет интересна поклонникам современной российской прозы и журналистики.

Стоимость: взрослые — 150 р., пенсионеры РФ — 100 р., студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно