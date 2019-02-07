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Творческий вечер Олега Хафизова

Творческий вечер Олега Хафизова

В доме-музее В. В. Вересаева пройдет творческая встреча с журналистом и прозаиком Олегом Хафизовым.

На мероприятии Хафизов познакомит слушателей со своим творчеством, поделится творческими планами на будущее и с удовольствием ответит на вопросы. Встреча будет интересна поклонникам современной российской прозы и журналистики.

Стоимость: взрослые — 150 р., пенсионеры РФ — 100 р., студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно

 

Олег Эсгатович Хафизов — российский прозаик, журналист, автор четырёх книг (книга рассказов «Только сон», романы «Дом боли», «Дикий американец: авантюрный роман о графе Федоре Толстом», «Кукла наследника Какаяна»); вошел в шорт-лист премии имени И. П. Белкина (с повестью «Полёт «России»), а его рассказ «Мертвая петля» занял 2-е место на Международном конкурсе журнала «Флорида».

 

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
9 февраля 2019, суббота
15:00
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