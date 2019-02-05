В ТГПУ им. Л. Н. Толстого пройдет всемирная образовательно-просветительская акция, приуроченная ко Дню Российской науки «Открытая Лабораторная».

Мероприятие позволяет проверить как студентам и школьникам так и взрослым проверить свои знания в области химии, физики и биологии.



Во время акции участники ответят на вопросы о базовых явлений жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

Можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике?

Все ли вещества состоят из молекул?

Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли?

Акция продлится полтора-два часа. За это время участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабами» — настоящими учеными.

После «лабораторной» на некоторых площадках состоится дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.