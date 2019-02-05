Открытая лабораторная
В ТГПУ им.
Мероприятие позволяет проверить как студентам и школьникам так и взрослым проверить свои знания в области химии, физики и биологии.
Во время акции участники ответят на вопросы о базовых явлений жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.
- Можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике?
- Все ли вещества состоят из молекул?
- Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли?
Акция продлится полтора-два часа. За это время участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабами» — настоящими учеными.
После «лабораторной» на некоторых площадках состоится дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.
Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125
9 февраля 2019, суббота
12:00