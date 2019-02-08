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Дарить часы – хорошая примета!

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Дарить часы – хорошая примета!

Часы – один из самых стильных, статусных и желанных аксессуаров в мужском и женском гардеробе. Можно ли их дарить и стоит ли верить приметам – давайте разберемся.

Часы окружают нас повсюду — дома, на улице, на работе, в торговых центрах. Для одних это стильное украшение, для вторых — предмет интерьера, для третьих — удобный аксессуар, помогающий четко выстраивать свой день. Но для всех часы становятся ценным символом времени, бережно хранимым и передаваемым из поколения в поколение.

Конечно, век новых технологий пытается отодвинуть часы на задний план: их место, особенно у молодежи, все чаще занимают гаджеты.

И все же без часов не то что сложно — невозможно представить нашу жизнь.

Вместе с компанией «Мир часов» мы нашли целый ряд интересных фактов, которые это доказывают. Начнем сверять часы!

Модель из спортивной линейки Casio стирает грань между спортом и классикой: в часах есть и спортивная прочность, и элегантность. Полностью стальной корпус — и вместе с тем женственный дизайн, а также солнечное питание, таймер, будильник, календарь. Во всех магазинах «Мир часов».

Часовая история: от Древнего Египта до наших дней

Самые первые часы были созданы египтянами примерно 1500 лет до нашей эры. А первые водные часы еще старше: их придумали в Китае за 4000 лет до нашей эры.

В 18 веке в Великобритании часы являлись предметом роскоши: владельцев часов даже облагали дополнительным налогом. Россияне могут на этот счет не переживать: наш налог на роскошь на часы не распространяется, какими бы дорогими они ни были.

Женственные часы Fossil с оригинальным дизайном циферблата украсят запястье настоящей леди и придадут образу особый шарм.

Первые наручные часы появились в 16 веке: английской королеве Елизавете I был преподнесен браслет с бриллиантами, жемчугом и циферблатом. Но окончательное признание наручные часы получили лишь в начале 20 века. В то время часы на руке носили только женщины, мужчины предпочитали карманный вариант. Но началась Первая мировая война, и военная форма не предполагала специального кармашка для часов. Так трагический этап в истории стал точкой отсчета для часовой моды, которая вскоре захватила весь мир.

Сейчас, даже несмотря на огромную популярность смарт-часов, традиционные наручные модели не сдают своих позиций.

Часы-гаджеты, как ни крути, однотипны, тогда как богатство моделей, которые постоянно выпускают мировые часовые марки, позволяет и выразить себя, и подобрать модели в разном стиле, и продемонстрировать свой вкус и социальный статус. Поэтому часы — вечное искусство. А значит, и прекрасный подарок, который может стать и знаком уважения, и признанием в любви.

True Thinline — самые тонкие часы Rado, элегантный шедевр высоких технологий. Часы легкие и удобные, металлизированный циферблат не подвержен царапинам. Найти эту модель можно в магазинах «Мир часов».

Дари часы — не ошибешься

Если любишь и ценишь — дари часы. Если хочешь поразить, удивить, привлечь к себе внимание, завоевать благосклонность — дари часы. Если не знаешь, что подарить, — дари часы, не ошибешься. Следуя этим трем правилам, вы никогда не прогадаете с подарком. Часы, в отличие от многих других категорий, — совершенно беспроигрышный вариант.

Крупный корпус, брутальные контуры — у часов Diesel есть свой особый стиль. Заводная головка этой модели находится слева, поэтому часы удобно носить на правой руке. В наличии в «Мире часов».

Во-первых, это аксессуар, который нужен и полезен всем, независимо от возраста, пола, профессии, характера. С точки зрения практичности и удобства часы незаменимы: чтобы узнать время, куда удобнее бросить взгляд на часы, чем доставать телефон из кармана или сумки.

Во-вторых, часы — это один из самых важных элементов стиля и образа, которым стилисты советуют не пренебрегать. Часы являются важным акцентом, который одним из первых привлекает взгляд вашего собеседника и по которому тот судит о вашем положении и вкусе.

Сверхсовременные часы Hamilton. Скелетонизированный до предела циферблат ничего не скрывает, а открыто показывает все тонкости часового ноу-хау. Такие эффектные часы сразу становятся центром внимания.

В-третьих, новые часы никогда не будут лишними, даже если у получателя подарка они уже есть. Одни часы на всю жизнь — это пережиток дефицитного советского прошлого. Часы давно перешли в разряд аксессуаров, которых не бывает много, да и этикет диктует свои правила. Это как с одеждой — мы не ходим в одном и том же на работу, вечеринку и в спортзал. Та же история с часами: одни под деловой стиль, другие — для светского выхода, третьи — для активного отдыха.

Многие сегодня предпочитают иметь целый арсенал часов разных стилей и цветов.

А насчет «на всю жизнь» — безусловно, хорошие часы способны радовать своего владельца бесконечно долго и даже стать семейной ценностью.

Спортивная модель Tissot для любителей приключений. Часы оснащены элементом солнечного питания, компасом, термометром, таймером, секундомером, они показывают даже атмосферное давление и высоту над уровнем моря. Спрашивайте в магазинах «Мир часов».

Но как же приметы?

Эти приметы известны многим: якобы дарить часы — к расставанию, а если уж и дарить, то только после свадьбы.

Но ничем, кроме суеверий, эти страхи не подкреплены.

К расставанию может привести неумение слышать и понимать друг друга, но часы тут совершенно не при чем.

Часы Longines — это всегда несравненная элегантность, тонкий корпус, исключительная точность. Циферблат этой модели украшен 12 бриллиантами, ремень из кожи аллигатора.

А еще есть целый ряд ситуаций, когда эта примета просто неприменима — когда речь идет не о муже/жене/любимом человеке, а о других людях: родителях, друзьях, коллегах. Деловые люди уже давно приняли за правило преподносить партнерам часы в подарок, и приметы здесь не играют никакой роли.

Приметы насчет часов работают лишь в одном случае — когда человек получает в подарок не хорошие часы, а китайскую подделку. Такой презент способен разрушить любые отношения.

А стильная модель с точным ходом только укрепит чувства.

Еще один важный вопрос — какие часы выбрать, чтобы угадать с моделью, «попасть» во вкус? Как ни странно, задача это несложная. Хорошие часы всегда придутся по вкусу — как дорогое вино, бриллианты и другие предметы из категории «вечных ценностей».

Швейцарские часы Victorinox — это время с дополнительными возможностями: они имеют противоударный корпус, устойчивы к перепадам температур. Модель для девушек, которые ценят яркий спортивный стиль, ждет их в «Мире часов».

В салонах «Мир часов» всегда можно найти модные новинки мужских и женских наручных часов и неувядающую классику, которые подчеркнут ваш стиль.

Время невозможно остановить, но его можно и нужно беречь и им наслаждаться! Дарите часы, и пусть ваши отношения длятся так же вечно, как движется время!

 

Магазины «Мир часов»
Тула, ул. Советская, 62/15.
Тула, ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор», 1 этаж.
Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1 этаж.
Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33-б, ТРЦ «Первый.
Телефон горячей линии 8-800-450-05-05.
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 09:37 +3
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