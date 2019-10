Выходные в Туле: 25-27 октября

Фестивали

Концерты:

Когда: 25 октября, пятница, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 800−1200 р.

Вечеринка Джем-сейшн:

Когда: 25 октября, пятница, 21.30

Где: Второй этаж творческого индустриального кластера «Октава», ул. Каминского, д. 24, Тула

Вход свободный. При предъявлении билета на фестиваль — welcome drink.

В пятницу пройдет второй день концертов масштабного джазового фестиваля импровизационной музыки. Это единственный в России передвижной фестиваль, который показывает срез современного джаза от традиции до авангарда. В мероприятии принимают участие как признанные мастера мирового джаза, так и яркие молодые музыканты разных городов и стран.

Line up: The Change (Англия/ Россия/ Индонезия/ Чили), The Georgian Six (Грузия), Sweet Megg (США).

Фестиваль завершится уютной вечеринкой в «Октаве». Музыканты устроят джем-сейшн, а ресторан «Петр Петрович» организуют бар и закуски.

Когда: 26 октября, суббота, 19.00

Где: Hardy Bar, Тула, проспект Ленина, 83б

Цена: 600 р.

Для тех, кто соскучился по вечеринкам электронной музыки 90-х в Туле пройдет первый фестиваль рейва. На сцене выступят современные звезды электронной сцены: авторы интернет-хита «Турбо пушка» группа «ДЕТИ (Москва)», группа «МИЛИЦИЯ (Рязань)» и DRUMA2RGI aka «КОЖАНЫЙ МУСОР».

концерты

Когда: 25 октября, пятница, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1000 р.

Группа — частый и любимый гость в Туле, а три года назад музыканты впервые выступили на фестивале «Нашествие». «Инкогнито» — это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

Когда: 26 октября, суббота, 18.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 800−1400 р.

26 октября в CONCERT HALL выступят KAVABANGA & DEPO & KOLIBRI. Авторы душевных хитов пришли на музыкальную сцену в 2013 году. Они смогли самостоятельно, без поддержки продюсеров, произвести настоящий фурор на российской сцене и заработать признание многочисленных слушателей. Музыканты покорили все чарты и прочно обосновались в плейлистах целой армии поклонников. Они исполняют хиты «Пьяную домой», «Амфетамин», «Дикий кайф», «Фиолетово».

Когда: 25 октября, пятница, 20.00

Где: Типография, культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р.

В «Типографии» состоится сольный акустический концерт участницы шоу «Голос 7» Анны Ворфоломеевой. Певица представит песни из своего нового альбома «Так легко». В дорогу берётся только необходимое: гитара, укулеле, мелодика и самое главное — песни.

Когда: 27 октября, воскресенье, 18.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 300 р.

В Harat's Pub выступит тульская рок-группа «Антиматерия». Редкий случай, когда музыканты будут играть на сцене одни и представят свой сольный концерт.

Коллектив был образован в 2007 году в Туле, в 2013 выпустила дебютную пластинку «Кривые откровения», песни быстро растащили на цитаты, а к группе пришла известность. Группа часто принимает участие в региональных и масштабных российских рок-фестивалях.

Когда: 26 октября, суббота, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

В «Типографии» выступит яркий представитель винтажной культуры Антон Макаров. Музыкант представит акустическую программу дуэтом с Алексеем Будариным (кахон) и презентует новый альбом Monochrome, продолжающий эстетику The Doors, Дэвида Боуи и Ника Кейва.

Вечеринки

Когда: 26 октября, суббота, 19.00

Где: «Пуля», танцевальный бар, Тула, ул. Металлистов, д. 16

Цена: в костюмах вход свободный, всем остальным — депозит на бар 500р/человек.

В баре «Пуля» на улице Металлистов, д. 16 пройдет тематическая вечеринка в честь Хэллоуина по мотивам сериала Breaking Bad.

Все одеваем свои самые страшные костюмы (или закосы) и летим на улицу Металлистов. Этой ночью будет жарко!

В программе:

веселая музыка;

конкурсы;

караоке;

бар;

танцы;

веселая geek-компания;

События

Когда: 25 октября 2019, пятница

19:00

Где: Большой зал, «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: Вход по предварительной регистрации.

Проведите пятничный вечер в компании одной из самых

ярких и талантливых современных российских поэтесс, Катарины Султановой.

Ее стихи читают лучшие актеры нашей страны: Екатерина Гусева, Оксана Фандера, Ирина Гринева, Максим Аверин, Максим Виторган, Юлия Ауг и многие другие. Именно ее стихи выбрал режиссер Тимур Бекмамбетов для первого в России стихотворного трейлера к фильму «Он дракон». Ее книги «Легкие формы бреда» и «Живые» заслужили внимание и любовь поклонников не только по всей России, но и в Австралии, Германии, Израиле, Японии, Франции, Нидерландах, Казахстане, Украине и Белоруссии.

Лекции

Когда: 26 октября, суббота, 15.00

Где: Лекторий, «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.





Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с Анастасией Конончук. Из предоставленных материалов участники смастерят зеркало своими руками.

Работа делится на три этапа:

Сборка из готовых частей. Зашлифуем вручную края, каждый участник мастер-класса сам выбирает длину ресниц и их количество. Добавить цвет акриловой краской (золото, белый, серый).

Когда: 27 октября, воскресенье, 13.00 и 15.00

Где: Лекторий и Большой зал, «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Предварительная регистрация: лекция Дарьи Чудной и Дениса Сивкова.

В «Октаве» пройдет День космических знаний. Эксперты поведают об истории освоения космоса, и современных открытиях и тенденциях в этой области.

В 13.00 руководитель пресс-службы Музея космонавтики Дарья Чудная представит новую книгу, которая была написана совместно с московским Музеем космонавтики. В ней описаны воспоминания участников событий и дневниковые записи тех, кто непосредственно участвовал в подготовке и запуске первых животных в космос.

А в 15.00 кандидат философских наук, социолог, доцент кафедры эпистемологии и теоретической социологии Института общественных наук РАНХИГС Денис Сивков расскажет познакомит гостей с наиболее интересными историями и экспериментами в освоении космоса.

Театр

Когда: 27 октября, воскресенье, 16.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Вход свободный.

Арт-проект «Сталкер» представит новую пьесу, которая будет участвовать в зрительском голосовании. Пьеса Марты Райцес «Я — кулак. Я — А-н-н-а» рассказывает историю о девочке Ане, которая с рождения лишена возможности слышать. Родители, одноклассники, знакомые относятся к этому по-разному. А что творится в душе у Ани, вы узнаете, побывав на читке. Пьеса вошла в шорт-лист «Маленькая ремарка» — 2017/18.

Когда: 26 октября, суббота, 18.30

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В этом году тульская независимая театральная компания «Барабан» обрела прописку на территории кластера, поэтому запуск нового сезона пройдет уже здесь. Новой площадкой «Барабана» станет просторное отдельное помещение во дворе кластера. На открытии будут показаны сразу несколько работ, сделанных в 2019 году:

«Купание запрещено»

«Сказ о том, как монах-хипстер к Герману Грефу ходил»

«When the party’s over»

выставку «Около семи портретов»

Когда: 27 октября, воскресенье, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600−1000 р., дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места

«Звёздный» состав: Заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.

Волшебник Рафаэль из Московского театра чудес готовит для туляков иллюзионный шоу-спектакль «Чудесарий». Вы увидите феерию мыльных пузырей, фантастические спецэффекты, удивительные иллюзионные трюки, фокусы с животными, появления, превращения, исчезновения, левитацию людей и предметов, зажигательные песни и танцы.



До и после представления в фойе будет работать настоящая «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА», где можно узнать секреты фокусов и самим научится их показывать. Это отличныйт шанс прикоснуться к миру магии и чародейства и почувствовать себя настоящими волшебниками.

Выставки

Когда: 25 октября, пятница, 10.00 (до 6 декабря по будням)

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б

Цена: 150 р., принимаются группы от 10 до 25 человек по предварительным заявкам по тел. (4872) 70−43−57, 89534204293

Новая выставка в Объединении центров развития культуры посвящена Году театра.

В выставочном зале перед зрителем развернется яркая картина самобытности игровой культуры. Здесь представлены игрушки XIX-XX столетий из семи регионов нашей страны, от Архангельска до Симферополя:

традиционные текстильные куклы,

композиции из дерева и природных материалов,

народные глиняные игрушки и авторские работы.

Зрителю представят сюжеты игр и постановок фольклорных кукольных театров. У посетителей появится возможность поиграть с самой известной с детства куклой Петрушкой и создать свое кукольное представление.

Когда: 25 октября, пятница, 15.00, суббота-воскресенье - 10.00

Где: Мемориальный музей Н.И. Белобородова, Тула, проспект Ленина, 16

Вход свободный.

Выставка состоит из предметов из из семейного архива Гнесиных, которые хранятся в Мемориальном музее-квартире Ел.Ф. Гнесиной: документы, рукописи, фотографии, произведения изобразительного искусства, ноты, книги, личные вещи.

Когда: открытие 27 октября, воскресенье, 13.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации. Сеансы стартуют каждый час: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

В музее Станка откроется экскурсия с виртуальными гидами из комикса писательницы Дарьи Варденбург. Станочек и Шпиндель расскажут ребятам о большой семье станков, покажут заводской цех и поведают о промышленной революции.

Новая экскурсия точно удивит и детей, и родителей. Это настоящая игра, представляющая собой сюжетный лабиринт, где местоположение зрителя может внезапно меняться вслед за персонажами, которые перепрыгивают с одного экрана на другой.

Спорт

Когда: 26 октября, суббота, 12.00

Где: «Восток», ДЮСШ, МУ ДОД, Тула, Серебровская ул., д.30

Вход свободный.





В спортшколе «Восток» состоятся открытые соревнования по тайскому боксу. Участники поборются за кубок области. Начало соревнований в 12.00. Церемония открытия соревнований в 14.00

Когда: 27 октября, воскресенье, 17.00

Где: "Новое поколение", Тула, Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с тобольскими баскетболистами из команды «Нефтехимик».

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российский триллер «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Сюжет создал автор романа «Метро 2033». Фильм рассказывает о парне Илья, который в свои 27 лет выходит из тюрьмы после срока по ложному обвинению и заполучает смартфон человека, виновного в такой своей участи.

В мире социальных сетей и приложений он превращается в личность своего обидчика и получает доступ ко всей его жизни, к каждой сфере и детали. Фотографии, переписка с родителями, коллегами, любимой девушкой - всё это теперь во власти текста и пальцев Ильи благодаря современным технологиям.

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка недели - российский мультфильм по сказке «Волшебник изумрудного города». Героев озвучили Константин Хабенский и Дмитрий Дюжев.

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.