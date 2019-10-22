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Хэллоуин-вечеринка (по сериалу Breaking Bad)

Хэллоуин-вечеринка (по сериалу Breaking Bad)

В баре «Пуля» на улице Металлистов, д. 16 пройдет тематическая вечеринка в честь Хэллоуина по мотивам сериала Breaking Bad.

Все одеваем свои самые страшные костюмы (или закосы) и летим на улицу Металлистов. Этой ночью будет жарко!

В программе:

  • веселая музыка;
  • конкурсы;
  • караоке;
  • бар;
  • танцы;
  • веселая geek-компания;

Стоимость: в костюмах вход свободный, всем остальным — депозит на бар 500р/человек.

Где и когда?
Пуля, танцевальный бар
Тула, ул. Металлистов, д. 16
26 октября 2019, суббота
19:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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