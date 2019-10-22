Хэллоуин-вечеринка (по сериалу Breaking Bad)

В баре «Пуля» на улице Металлистов, д. 16 пройдет тематическая вечеринка в честь Хэллоуина по мотивам сериала Breaking Bad.

Все одеваем свои самые страшные костюмы (или закосы) и летим на улицу Металлистов. Этой ночью будет жарко!

В программе:

веселая музыка;

конкурсы;

караоке;

бар;

танцы;

веселая geek-компания;

Стоимость: в костюмах вход свободный, всем остальным — депозит на бар 500р/человек.