Хэллоуин-вечеринка (по сериалу Breaking Bad)
В баре «Пуля» на улице Металлистов, д. 16 пройдет тематическая вечеринка в честь Хэллоуина по мотивам сериала Breaking Bad.
Все одеваем свои самые страшные костюмы (или закосы) и летим на улицу Металлистов. Этой ночью будет жарко!
В программе:
- веселая музыка;
- конкурсы;
- караоке;
- бар;
- танцы;
- веселая geek-компания;
Стоимость: в костюмах вход свободный, всем остальным — депозит на бар 500р/человек.
Где и когда?
Тула, ул. Металлистов, д. 16
26 октября 2019, суббота
19:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽