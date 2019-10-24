Меняем по правилам: что делать, если сломался или устарел счетчик на свет и газ

На фото Зинаида Набиева и Кирилл Никишин.

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Газовый счетчик

Прибор учета газа необходимо менять в том случае, если счетчик не прошел поверку. Поверка осуществляется в сроки, установленные заводом-изготовителем (указаны в паспорте на прибор).

Как установить

Вариант 1. Если производится замена однотипного счетчика.

Необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз» (Тула, ул. М. Тореза, 5, тел.: 25−36−56, 25−36−37, 25−36−68) для подачи заявки на выход слесаря и замену счетчика.

Стоимость — 1160 руб. + стоимость счетчика.

Вариант 2. Если производится замена счетчика на новую модель.

Необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз» (телефоны указаны выше) для подачи заявки на проведение работ по перемонтажу (переустройство системы газоснабжения с применением сварочных работ).

Стоимость рассчитывается индивидуально, поскольку необходимо вносить изменения в проектную документацию.

Стоимость выхода монтажного мастера на осмотр составляет 320 руб. По результатам осмотра мастер выдает памятку с указанием прейскурантного кода, стоимость работ определяется по прейскуранту + стоимость счетчика.

При обращении в отдел по работе с клиентами при себе необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником.

После установки счетчика специалистами АО «Тулагоргаз» собственнику необходимо обратиться в ООО «Газ­пром межрегионгаз Тула» (ул. М. Тореза, 14-б, тел.: 30−72−01, 36−78−39, 36−01−92) с заявлением на опломбировку прибора с паспортом на счетчик и документом, удостоверяющим личность.

Первичная установка пломбы осуществляется бесплатно.

Что грозит за самовольную установку счетчика

Ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ не допускает собственникам самостоятельно производить установку приборов учета. В качестве такой уполномоченной организации может быть организация, осуществляющая транспортировку газа потребителям. В Туле такой организацией является АО «Тулагоргаз», на территории Тульской области — АО «Газпром газораспределение Тула».

Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 5.12.2017 г. «Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» запрещает самовольное вмешательство в работу газовых сетей.

Счетчик на электроэнергию

Межпроверочный интервал счетчика на электроэнергию можно посмотреть в паспорте на прибор учета, а в случае его утраты — в интернете по типу прибора учета.

Дата предыдущей поверки указана в паспорте либо в акте поверки прибора учета, а также на счетчике, если конструкция средства измерения позволяет нанести знак поверки. Основная масса эксплуатируемых на сегодня приборов учета электрической энергии имеют межповерочный интервал 16 лет.

Как установить

Чтобы заменить прибор учета правильно, нужно действовать по инструкции:

Направляем в АО «ТНС энерго Тула» заявку для согласования даты проверки ИПУ, подлежащего замене и составления акта.

Заявка может быть направлена напрямую в АО «ТНС энерго Тула» либо через сетевые организации (АО «ТГЭС», АО «МРСК Центра и Приволжья» и т. д. ) от собственников приборов учета, проживающих в частных домах, либо через организации, осуществляющие управление МКД (Управляющие компании, ТСЖ). Заявку можно заполнить в центрах обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула».

После получения заявки сотрудники АО «ТНС энерго Тула» (его уполномоченные представители) должны произвести осмотр заменяемого прибора учета, с составлением соответствующего Акта проверки (осмотра).

После этого потребитель имеет право на демонтаж прибора учета и его распломбировку. Самовольно нарушать установленные контрольные пломбы и демонтировать прибор учета — запрещено.

После осмотра можно заменять счетчик: демонтировать его и снимать. А после этого устанавливать новый. Когда новый прибор установлен, необходимо направить в АО «ТНС энерго Тула» заявку для согласования даты ввода счетчика в эксплуатацию и его опломбировки. После этого уполномоченный сотрудник придет, чтобы составить соответствующий акт и опломбировать прибор.

По данным АО «ТНС энерго Тула», в среднем по Тульской области услуги по установке однофазного однотарифного прибора учета стоят 2 800 рублей, многотарифного прибора учета — 5 900 руб.

Что грозит за самовольную установку счетчика

Потребитель имеет право заменить прибор учета в любой специализированной организации. Однако такие действия необходимо производить с обязательным уведомлением гарантирующего поставщика об этом и последующим допуском прибора учета в эксплуатацию, чтобы счетчик стал расчетным по договору энергоснабжения.

В случае нарушения порядка замены прибора учета, в соответствии с действующим законодательством абоненту производится доначисление платы за коммунальную услугу.

Размер доначисления рассчитывается, исходя из установленных нормативов потребления, с применением к объему повышающего коэффициента 10. Нормативы потребления электроэнергии, в свою очередь, зависят от количества комнат в квартире и количества проживающих (зарегистрированных).

Заменить прибор учета могут сотрудники АО «ТНС энерго Тула». В этом случае потребителю не нужно будет дополнительно посещать офис сбытовой компании, чтобы подать заявление на опломбировку прибора учета. Заявку на замену/установку счетчика можно подать через сайт либо прийти в центр обслуживания потребителей и оформить договор.

Только цифры

1160 рублей стоит замена счетчика на газ на подобный.



6-10 лет в среднем длится межповерочный интервал газового счетчика.

16 лет средний межповерочный интервал счетчиков на электроэнергию.

10 кратное доначисление за потребление электроэнергии грозит тем, кто заменит счетчик самостоятельно.



Материалы подготовлены совместно с отделами по связям с общественностью АО «Тулагоргаз» и АО «ТНС энерго Тула».



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