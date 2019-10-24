Экскурсии Станочка и Шпинделя

В музее Станка откроется экскурсия с виртуальными гидами из комикса писательницы Дарьи Варденбург.

Новая экскурсия точно удивит и детей, и родителей. Это настоящая игра, представляющая собой сюжетный лабиринт, где местоположение зрителя может внезапно меняться вслед за персонажами, которые перепрыгивают с одного экрана на другой.

Станочек и Шпиндель расскажут ребятам о большой семье станков, покажут

заводской цех и поведают о промышленной революции.

Вход по предварительной регистрации. Сеансы стартуют каждый час: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.