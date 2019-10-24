Экскурсии Станочка и Шпинделя
В музее Станка откроется экскурсия с виртуальными гидами из комикса писательницы Дарьи Варденбург.
Новая экскурсия точно удивит и детей, и родителей. Это настоящая игра, представляющая собой сюжетный лабиринт, где местоположение зрителя может внезапно меняться вслед за персонажами, которые перепрыгивают с одного экрана на другой.
Станочек и Шпиндель расскажут ребятам о большой семье станков, покажут
заводской цех и поведают о промышленной революции.
Вход по предварительной регистрации. Сеансы стартуют каждый час: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
27 октября 2019, воскресенье
13:00
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 - 31 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽