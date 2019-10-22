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БК «Арсенал» — БК «Нефтехимик»

БК «Арсенал» — БК «Нефтехимик»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с тобольскими баскетболистами из команды «Нефтехимик».

Вход свободный.
 

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 октября 2019, воскресенье
17:00
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28 октября 2019, понедельник
19:00
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Касса
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Психея
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7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
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2 ноября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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