БК «Арсенал» — БК «Нефтехимик»
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с тобольскими баскетболистами из команды «Нефтехимик».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 октября 2019, воскресенье
17:00
28 октября 2019, понедельник
19:00
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 - 31 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽