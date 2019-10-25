Директор музея-заповедника «Куликово поле»: о первой любви, музейном квартале и советах Президенту

Фото студента третьего курса кафедры журналистики ТулГУ Даниила Харзеева и из архива Myslo.

Экспозиция «Секреты тульских мастеров» в музее «Тульские древности» отпраздновала двадцатый юбилей. А мы встретитились с директором музея-заповедника «Куликово поле» Владимиром Гриценко, чтобы узнать не только про тайны юбилейной выставки, но и о его личных и деловых секретах.

Про историю

— Вы выпускник исторического факультета Тульского педагогического университета. Почему решили связать свою жизнь именно с историей?

– Потому что я – романтик. Оказался я на истфаке по одной простой причине: еще в восьмом классе попал на археологическую практику в Крым со студентами исторического факультета. Романтика раскопок меня увлекла. Вернувшись из экспедиции, я уже не сомневался, что буду поступать на исторический.

– А во время учебы ездили на раскопки?

– Я уже студентом получил право с моими коллегами Андреем Наумовым и Олегом Заидовым проводить самостоятельные археологические работы. Еще не имея высшего образования, я производил разведочные исследования, связанные с раскопками и расшифровкой памятников. Тула на тот период времени была в археологии белым пятном, единицы тульских памятников были изучены. Раскопки проводили только в кремле, а остальная территория не была изучена.

– Сейчас ситуация меняется, Тула постепенно перестает быть белым пятном?

– Однозначно. Но это не значит, что нет никаких тайн и загадок.

– …которые можно разгадывать?

– В науке так устроено: любой ответ, полученый исследователем, даже решенная научная задача все равно вызовет еще несколько вопросов. Как правило, завершение какой-то научной темы — это не точка, а запятая с длинным серьезным продолжением.

– То есть можно сказать, что история необъятна?

– …как и любое научное знание.

– Почему Вы выбрали изучение эпохи татаро-монгольского ига и Куликова поля в частности?

– Если про первую любовь я уже сказал — это Крым, то на Куликовом поле я прикоснулся к науке. В школьные годы это была больше романтика, в студенческие — научный интерес. Он как раз и был связан с памятниками на Куликовом поле. Кстати, это были памятники несколько более позднего периода — времен строительства Тульского кремля и Засечной черты (XVI-XVII вв.)

– После двадцати лет изучения Куликова поля нельзя сказать, что у Вас постепенно ослабевает интерес к этой теме?

– Нет, так сказать нельзя. Наоборот, положительные эмоции. Это, пожалуй, почти единственное, что в жизни греет и что приносит удовольствие.

О музее

– Слоган музея «Тульские древности»: «трогать разрешается», а в самих экскурсиях много интерактива для школьников. Как двадцать лет назад пришла идея организовать такой альтернативный музей? Ведь во всех музеях была строгая дисциплина и экспонаты как раз-таки трогать запрещалось.

– Музей «Тульские древности» несколько постарше, чем экспозиция «Секреты тульских мастеров». Первая экспозиция музея «Тульские древности» была как раз такой, классической. Она касалась хронологического периода развития человечества: от Каменного века до позднего Средневековья. Хотя уже тогда у нас был в экспозиции уникальный стационарный экспонат, который сложно сдвинуть. Не каждый музей может похвастать таким экспонатом — гончарным горном XIII века.

Делая первую экспозицию («Секреты тульских мастеров». — Прим. авт.), мы пытались отработать нетрадиционные музейные схемы. На самом деле, музей — это не статичное предприятие и по крайнее мере не соответствует той характеристике, которую вы дали.

– Стереотип?

– Да, скорее стереотип, нежели правда. Как минимум уже лет двадцать не соответствующий действительности. Конечно, музеи бывают разные. Большие, маленькие, исторические, художественные. Было бы странно, если бы в художественном музее разрешали трогать, скажем, картины Рембрандта. Это как-то до сих пор запрещено.

С другой стороны, прошло уже более двух десятков лет с тех пор, как в нашу жизнь стали проникать компьютеры. А сейчас вошли уже настолько плотно, что мы не представляем нашу жизнь без гаджетов.

Так получилось, что экспозиция, которую мы сделали двадцать лет назад, оказалась в Туле в какой-то мере инновационной. Сегодня этим интерактивом никого не удивишь. Сейчас можно и потрогать, и поучаствовать в каких-либо костюмированных шоу. А мы начали их делать во времена, когда еще никто не знал слово «селфи». И нам тогда казалось, что это как минимум создаст какую-то эмоцию. Очень хотелось, чтобы посетитель, оказавшийся у нас, получил яркий эмоциональный заряд.

– Если экспозиция существует и пользуется спросом уже двадцать лет, значит, она сделана качественно. Лет десять назад наш класс водили в музей «Тульские древности». Согласен, что все эти разговоры с Хозяйкой дома, мастер-классы по изготовлению, к примеру, тряпичных кукол, вызывают эмоции.

– Здесь, знаете, еще важный момент — обстоятельства. У нас не было никогда легких историй. Никогда не надо сетовать на обстоятельства. Это всего лишь условия, как, знаете, задачку решаем. Иногда столько-то неизвестных, но надо все равно же найти решение. Для нас это тоже была своего рода задачка: как сделать на этих площадях маленькую, но интересную экспозицию.

– Последний вопрос, касающийся ретроспективы. За двадцать лет работы музейно-выставочного комплекса «Куликово поле» чем Вы больше всего гордитесь?

– Знаете, горжусь тем, что двадцать лет люди ходят сюда. Вырастает новое поколение туляков, которые в определенный момент оказываются здесь. Очень приятно, что часто люди говорят: «А я вот здесь был, когда учился в таком-то классе». Для меня очень важно, что для людей это место становится важным, знаковым.

– То есть Вы горды созданием определенного бренда?

– Пожалуй, да. Мне кажется, это очень важно для Тулы. Мы же вспоминали про белое пятно на археологической карте России. То, что находят ученые, как правило, остается достоянием ученых. Об этом пишут в научных трактатах, с этим выступают на научных конференциях.

Музеи как раз создавались людьми для передачи научного знания и широкой публике, и потомкам. Это своеобразный мостик от ученых между реальной исторической наукой и обществом. Собственно, это главная задача музея.

О новых проектах

– В мае 2018 года Вы сказали, что в рамках реконструкции улицы Металлистов будет создан полноценный археологический музей. На каком этапе сейчас этот проект?

– У нас будут два здания — Металлистов, 1 и Металлистов, 8. Активно идут проектные и реставрационные работы. Тем временем, пока строители занимаются практическими вопросами по реставрации, наши музейщики готовят экспозицию. Работа большая — реставрация экспонатов и придумывание концепции, сценария, подготовка мультимедийного контента.

Мы хотим создать на Металлистов, 1 не просто реставрационные мастерские, выполняющие задачи для музея-заповедника, но еще и школу реставратора. Хотим сделать пространство, где можно будет не просто слушать лекции, но и задавать вопросы археологам, реставраторам, историкам. Место, где можно получить навыки в виде мастер-классов, а потом окунуться в ту или иную профессию, связанную с историей, археологией, реставрацией.

Хотим также создать уникальный музей, который можно будет пробовать на вкус, — музей исторической кухни. И сделать новое интерактивное пространство — «Тульские древности — 2».

– 2.0!

– 2.0, да. Это будет та же тема, только уже с развитием. У нас появится историческая библиотека с читальным залом. Мне кажется, что в наше время подобными историческими библиотеками могут похвастаться только столичные музеи. Вот целый ряд проектов, которые сейчас на стадии проектирования, разработок, контента, содержания и реставрации экспонатов.

– Звучит многообещающе! А когда примерная дата открытия этого музея?

– Во многом это зависит немного не от нас. Мы планируем в сентябре следующего года открыть если не оба, то хотя бы одно здание.

– Вы были утверждены в новый состав президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Какие у Вас теперь полномочия исходя из этой должности?

– (Смеется) Давать советы президенту, судя по всему.

– Прислушивается?

– Вне всякого сомнения. Была создана серьезная, достаточно разнообразная по составу структура. Представлены различные регионы, люди разных творческих профессий. Основная из функций Совета — обсуждение самых животрепещущих сегодня проблем: принятие нового закона о культуре, к примеру. Очень важно, чтобы культура стала не отраслью, а главной частью существования нашей страны.

А так в функции Совета входит составление рекомендаций на рассмотрение президента. В том числе рекомендаций по кандидатурам, связанных с государственными премиями в области культуры и искусства. Это возможность напрямую задать вопрос, рассказать о какой-то проблеме президенту. Ни одна встреча не заканчивается без результата. Всегда по итогам встреч с президентом составляется обширный список поручений исходя из тех проблем, которые озвучивали. Ни одна записка не остается без внимания.

– Всегда принимается на обсуждение и не вызывает неприятия?

– В большинстве своем президент даже поддерживает. Разумеется, есть вещи, которые имеют дискуссионный характер. Это нормально, никто не претендует на последнюю истину. Но тем не менее практически всегда это поддержка каких-либо начинаний, которые исходят от членов Совета.

О личном

- Вы дважды были включены в топ 100 влиятельных людей Тулы и Тульской области. Это как-нибудь стимулирует или, наоборот, привлекает ненужное внимание?

- Я от вас об этом впервые узнаю. Сейчас есть очень много подобных пиар-историй. Я на эту тему как-то не запаривался.

- То есть к Вам не приходят и не говорят об этом: «Вот Вас включили в список влиятельных людей»?

- ...«И поэтому вам прибавка к жалованью»? И ладно, прибавка, а то еще и отбавка может быть. Мне кажется, не совсем об этой трактовке надо говорить. В целом, роль музеев, и конкретно нашего музея, несомненно растет. Мы уже перестали ездить в Москву за колбасой. Во времена моего студенчества был даже такой анекдот: «Длинная, зеленая, пахнет колбасой. Что это? Это электричка от Москвы до Тулы». Мы стараемся уже ездить по каким-либо другим надобностям. Поехать в театр, на какой-то концерт или в музей. Также и москвичи — в последнее время стали часто осваивать тульские просторы.

Мне кажется, все эти истории с влиятельностью и важностью — это в целом отражение существующей роли музеев и конкретно нашего музея в жизни Тульского региона. На свой личный счет я бы это точно никак не соотносил.

- Ваша супруга Татьяна Анатольевна Гриценко тоже работает в музее «Куликово поле». Работать вместе в одной сфере тяжело или, наоборот, приятно?

- По-всякому бывает. Мы никогда не планировали работать совместно. У Татьяны Анатольевны гораздо больше опыта — она как раз работала в музее «Тульские древности», а я возглавлял археологические экспедиции. Только когда я возглавил музей-заповедник, нам ничего не оставалось, как сделать музей «Тульские древности» филиалом «Куликова поля», потому что большинство откопанных экспонатов было расположено именно здесь. Поэтому это, пожалуй, стечение обстоятельств. Хотя мы всегда были вместе — и в студенческие годы в экспедициях, и дети наши росли в экспедициях. Поэтому у нас очень много общих интересов. Удобно, когда многие вещи не приходится объяснять. Я всегда уверен: не подведет, проверять не надо (смеется).

У нас вообще в музее много людей, которые связаны друг с другом давней дружбой, давней общей темой, общей работой. И много в том числе супружеских пар.

Вообще очень здорово, когда общий интерес перерастает в близкие отношения…

Это очень часто бывает. Людям же нужно где-то познакомиться, при каких-то общих обстоятельствах. Мне кажется, редко на танцах люди знакомятся. На танцах нельзя понять человека. Реальный интерес к человеку — следствие более глубокого и длительного общения.

– Хватает ли времени на общение с семьей, или все занимает только работа, многочисленные проекты, дела, рекомендации президенту…

– «Давать рекомендации президенту» — это хорошо! Нет, бога гневить не буду, иногда бывают возможности. Я сейчас вообще второй день на работе, а так был в отпуске и общался с семьей. С внучками в эти выходные общался и, надеюсь, что еще на этой неделе будет возможность. У старшей день рождения, шесть лет. Как раз поедем с ней сажать зеленую дубраву. Хотелось бы больше, конечно, но спасибо, Господи, что и это есть.

– Какие у Вас есть хобби помимо истории?

– В детстве, как и все, собирал марки, значки.

– Но это же тоже с историей связано…

– Да, значки про Тулу были. А сейчас, если есть возможность, я с удовольствием езжу на рыбалку. Не так часто это удается. Я хоть и не жалуюсь на жизнь, но времени реально не хватает.

– Основное время — только чтение исторической литературы?

– Да, это самое любимое занятие. Когда есть возможность, читаю какой-нибудь хороший исторический роман, детективы.

– Как Вы считаете, можно ли в настоящее время по-настоящему заинтересовать молодежь историей, которая базируется на событиях семивековой давности?

– А почему нет? Вот для вас пример: у нас ключевое событие — годовщина битвы в сентябре, военно-исторический фестиваль. Кто приезжает туда? Конечно, люди, заинтересованные в истории.

– Молодежь?

– Люди разного возраста. И молодежь тоже, да. В большинстве своем люди совсем молодые, даже юные, многие — с семьями. Как минимум, для человека, который заинтересован в истории, это возможность побыть в кругу близких тебе людей. Поэтому мне кажется, и посещаемость музеев реально растет. Значит, это актуально, важно и для молодежи.

В рамках проекта #coolpolepress

Беседовал студент третьего курса кафедры журналистики ТулГУ Дмитрий Соболев.