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Rock Privet

Rock Privet

 27 октября в тульском клубе Backstage пройдет большой концерт группы Rock Privet. Выступления Rock Privet – это полноценная «живая» интерпретация фирменных номеров, знакомых по YouTube-роликам, в формате настоящего рок-концерта!

 

Московский проект Rock Privet создан в 2017 году Наилем Шарияздановым и получил известность в Интернете благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп. Уже после публикации первых видео («Грибы / Limp Bizkit», «Сплин / Nickelback», «Король и Шут / The Offspring»), стремительно набравших сотни тысяч просмотров, коллектив снискал признание в соц-сетях и на крупных медиа-площадках.

Сейчас их новые музыкальные мэшапы с нетерпением ждут выхода тысячи поклонников, а видео поддерживают как сами музыканты, песни которых поддаются нетривиальной обработке (Сергей Жуков, Егор Крид, Иван Дорн, «Звери», МакSим), так и крупные бренды, например, игра War Thunder или компания «РосКосмос»!

Они успели засветиться в эфирах «Авторадио» и «Нашего Радио»и записали коллаборации с группами Anacondaz и Stigmata.

Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора – участники Rock Privet во главе с Наилем смогли вывести свой проект за пределы интернет-пространства.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
27 октября 2019, воскресенье
19:00
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Касса
Гоша Куценко и группа «ГК»
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2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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