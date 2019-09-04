27 октября в тульском клубе Backstage пройдет большой концерт группы Rock Privet. Выступления Rock Privet – это полноценная «живая» интерпретация фирменных номеров, знакомых по YouTube-роликам, в формате настоящего рок-концерта!

Московский проект Rock Privet создан в 2017 году Наилем Шарияздановым и получил известность в Интернете благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп. Уже после публикации первых видео («Грибы / Limp Bizkit», «Сплин / Nickelback», «Король и Шут / The Offspring»), стремительно набравших сотни тысяч просмотров, коллектив снискал признание в соц-сетях и на крупных медиа-площадках.

Сейчас их новые музыкальные мэшапы с нетерпением ждут выхода тысячи поклонников, а видео поддерживают как сами музыканты, песни которых поддаются нетривиальной обработке (Сергей Жуков, Егор Крид, Иван Дорн, «Звери», МакSим), так и крупные бренды, например, игра War Thunder или компания «РосКосмос»!

Они успели засветиться в эфирах «Авторадио» и «Нашего Радио»и записали коллаборации с группами Anacondaz и Stigmata.

Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора – участники Rock Privet во главе с Наилем смогли вывести свой проект за пределы интернет-пространства.