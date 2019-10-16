Основы дизайна интерьера: изготовление зеркала «Глаз» из дерева

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению зеркала «Глаз» из дерева. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с Анастасией Конончук. Сборка из готовых частей. Зашлифуем вручную края, каждый участник мастер-класса самостоятельно решит колличество и длинну ресниц. Так же будет возможность добавить цвет акриловой краской (золото, белый, серый).

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T 24 (типография 24) и ID 24 (InDesign).