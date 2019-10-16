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Основы дизайна интерьера: изготовление зеркала «Глаз» из дерева

Основы дизайна интерьера: изготовление зеркала «Глаз» из дерева

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению зеркала «Глаз» из дерева. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с Анастасией Конончук. Сборка из готовых частей. Зашлифуем вручную края, каждый участник мастер-класса самостоятельно решит колличество и длинну ресниц. Так же будет возможность добавить цвет акриловой краской (золото, белый, серый).

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

 

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T24 (типография 24) и ID24 (InDesign).

Создавала проекты для пиццерия Monica, KUPAKA, NIM DESIGN, ресторана на Мосфильмовской, Molon Lave, Пекарни Molon Lave, Bar Molon Lave, CEPHEYA, Робот Сити Шоу и т. д.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
26 октября 2019, суббота
15:00
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Касса
Антон Макаров
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26 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Осенний марафон
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2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
7Б
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1 ноября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
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17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
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