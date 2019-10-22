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Урфин Джюс возвращается

Урфин Джюс возвращается

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Федор Дмитриев
  
Актеры:
Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
76 мин
  

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.

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Сегодня
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
15:20 3D Алмаз Синема
17:00 Киносити
18:35 Киносити
Завтра
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
15:20 3D Алмаз Синема
17:00 Киносити
18:35 Киносити
26 октября, суббота
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
15:20 3D Алмаз Синема
17:00 Киносити
18:35 Киносити
27 октября, воскресенье
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
15:20 3D Алмаз Синема
17:00 Киносити
18:35 Киносити
28 октября, понедельник
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
17:00 Киносити
18:35 Киносити
29 октября, вторник
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
17:00 Киносити
18:35 Киносити
30 октября, среда
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
11:45 Киносити
12:10 Синема Стар
13:20 Киносити
17:00 Киносити
18:35 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Дельфин
Купить билет
9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Аффинаж
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5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
Купить билет
26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Биг-бенд Губернаторского духового оркестра
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27 октября, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
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