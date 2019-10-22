Урфин Джюс возвращается

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Федор Дмитриев

Актеры: Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 76 мин

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.