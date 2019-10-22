Урфин Джюс возвращается
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Федор Дмитриев
Актеры:
Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
76 мин
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.
Сегодня
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
Завтра
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
26 октября, суббота
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
27 октября, воскресенье
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
28 октября, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
29 октября, вторник
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
30 октября, среда
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|11:45
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:20
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:35
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 15:20
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 15:20
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
26 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 15:20
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
27 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 15:20
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
28 октября, понедельник
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
29 октября, вторник
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
30 октября, среда
|Киносити
|
10:10
11:45
13:20
17:00
18:35
|Синема Стар
|
10:30
12:10
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽