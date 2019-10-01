Kavabanga&Depo&Kolibri
26 октября в 18.00 на новой тульской площадке CONCERT HALL выступят, покорившие все музыкальны чарты и плейлисты талантливые хитмейкеры KAVABANGA & DEPO & KOLIBRI. Исполнители таких хитов как «Пьяную домой», «Амфетамин», «Дикий Кайф», «Фиолетово».
Авторы душевных хитов пришли на музыкальную сцену в 2013 году. Они смогли самостоятельно, без поддержки продюсеров произвести настоящий фурор на российской сцене и заработать признание многочисленных слушателей. Чертовски мелодичные и харизматичные парни покоряют своей честностью и неподдельной искренностью.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
26 октября 2019, суббота
18:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽