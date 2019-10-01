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Kavabanga&Depo&Kolibri

Kavabanga&Depo&Kolibri

26 октября в 18.00 на новой тульской площадке CONCERT HALL выступят, покорившие все музыкальны чарты и плейлисты талантливые хитмейкеры KAVABANGA & DEPO & KOLIBRI. Исполнители таких хитов как «Пьяную домой», «Амфетамин», «Дикий Кайф», «Фиолетово».

Авторы душевных хитов пришли на музыкальную сцену в 2013 году. Они смогли самостоятельно, без поддержки продюсеров произвести настоящий фурор на российской сцене и заработать признание многочисленных слушателей. Чертовски мелодичные и харизматичные парни покоряют своей честностью и неподдельной искренностью.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
26 октября 2019, суббота
18:00
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Касса
Антон Макаров
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26 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Осенний марафон
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2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
7Б
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1 ноября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
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17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
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