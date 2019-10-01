26 октября в 18.00 на новой тульской площадке CONCERT HALL выступят, покорившие все музыкальны чарты и плейлисты талантливые хитмейкеры KAVABANGA & DEPO & KOLIBRI. Исполнители таких хитов как «Пьяную домой», «Амфетамин», «Дикий Кайф», «Фиолетово».

Авторы душевных хитов пришли на музыкальную сцену в 2013 году. Они смогли самостоятельно, без поддержки продюсеров произвести настоящий фурор на российской сцене и заработать признание многочисленных слушателей. Чертовски мелодичные и харизматичные парни покоряют своей честностью и неподдельной искренностью.