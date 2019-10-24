Творческий вечер поэтессы Катарины Султановой

В Большом зале «Октавы» состоится творческий вечер одной из самых

ярких и талантливых современных российских поэтесс, Катарины Султановой!

Ее стихи читают лучшие актеры нашей страны: Екатерина Гусева, Оксана Фандера, Ирина Гринева, Максим Аверин, Максим Виторган, Юлия Ауг и многие другие.

Катарина — дерзкая, трогательная, загадочная, неповторимая, цепляющая словом за все самые сокровенные переживания и мечты!

Именно ее стихи выбрал режиссер Тимур Бекмамбетов для первого в России

стихотворного трейлера к фильму «Он дракон». Ее книги «Легкие формы бреда» и «Живые» заслужили внимание и любовь поклонников не только по всей России, но и в Австралии, Германии, Израиле, Японии, Франции, Нидерландах, Казахстане, Украине и Белоруссии. Смелые диалоги о тонких материях, одностороннем чувстве и пагубном влиянии собственной правоты.

Новые углы зрения, неожиданные ответы на старые вопросы. И, конечно, любовь! Острая, глубокая, провокационная.

Вход по предварительной регистрации.