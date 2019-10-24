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Творческий вечер поэтессы Катарины Султановой

Творческий вечер поэтессы Катарины Султановой

В Большом зале «Октавы» состоится творческий вечер одной из самых
ярких и талантливых современных российских поэтесс, Катарины Султановой!

Ее стихи читают лучшие актеры нашей страны: Екатерина Гусева, Оксана Фандера, Ирина Гринева, Максим Аверин, Максим Виторган, Юлия Ауг и многие другие.

Катарина — дерзкая, трогательная, загадочная, неповторимая, цепляющая словом за все самые сокровенные переживания и мечты!

Именно ее стихи выбрал режиссер Тимур Бекмамбетов для первого в России
стихотворного трейлера к фильму «Он дракон». Ее книги «Легкие формы бреда» и «Живые» заслужили внимание и любовь поклонников не только по всей России, но и в Австралии, Германии, Израиле, Японии, Франции, Нидерландах, Казахстане, Украине и Белоруссии. Смелые диалоги о тонких материях, одностороннем чувстве и пагубном влиянии собственной правоты.

Новые углы зрения, неожиданные ответы на старые вопросы. И, конечно, любовь! Острая, глубокая, провокационная.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
25 октября 2019, пятница
19:00
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Касса
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
Купить билет
26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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