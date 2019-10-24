В Harat's Pub выступит тульская рок-группа «Антиматерия». Редкий случай, когда музыканты будут играть на сцене одни и представят свой сольный концерт.

Коллектив был образован в 2007 году в Туле, в 2013 выпустила дебютную пластинку «Кривые откровения», песни быстро растащили на цитаты, а к группе пришла известность. Группа часто принимает участие в региональных и масштабных российских рок-фестивалях.

Стоимость: 300 р.