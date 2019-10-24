Антиматерия
В Harat's Pub выступит тульская рок-группа «Антиматерия». Редкий случай, когда музыканты будут играть на сцене одни и представят свой сольный концерт.
Коллектив был образован в 2007 году в Туле, в 2013 выпустила дебютную пластинку «Кривые откровения», песни быстро растащили на цитаты, а к группе пришла известность. Группа часто принимает участие в региональных и масштабных российских рок-фестивалях.
Стоимость: 300 р.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 октября 2019, воскресенье
18:00
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 - 31 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽