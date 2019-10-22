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Кубок области по тайскому боксу

Кубок области по тайскому боксу

26−27 октября в спортшколе «Восток» состоится открытый Кубок Тульской области по тайскому боксу.

Начало соревнований в 12.00.
Церемония открытия соревнований в 14.00.

Вход свободный.

Где и когда?
ВОСТОК, ДЮСШ, МУ ДОД
Тула, Серебровская ул., д.30
26 октября 2019, суббота
12:00
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27 октября 2019, воскресенье
12:00
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Касса
Элли на маковом поле
Купить билет
28 октября, понедельник 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
АнимациЯ
Купить билет
29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
Купить билет
26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
The Korea
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6 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Браво
Купить билет
12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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