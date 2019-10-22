Кубок области по тайскому боксу
26−27 октября в спортшколе «Восток» состоится открытый Кубок Тульской области по тайскому боксу.
Начало соревнований в 12.00.
Церемония открытия соревнований в 14.00.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Серебровская ул., д.30
26 октября 2019, суббота
12:00
27 октября 2019, воскресенье
12:00
28 октября, понедельник 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽