Антон Макаров
В «Типографии» выступит яркий представитель винтажной культуры Антон Макаров. Музыкант представит акустическую программу, дуэтом с Алексеем Будариным (кахон) и презентует новый альбом Monochrome, продолжающий эстетику The Doors, Дэвида Боуи и Ника Кейва.
За плечами у Макарова положительные рецензии и отзывы не только от российских коллег, но и от зарубежных журналистов и музыкантов. Фронтмен группы Ultravox — Мидж Юр — пригласил Макарова открывать аншлаговый тур по Германии, российский шоумен Олег Гаркуша доверил Антону записать и сочинить музыку для своего дебютного альбома, а журналисты от Rolling Stone до Коммерсанта отдают почтение тонкости музыкального вкуса Макарова.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 октября 2019, суббота
19:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽