В «Типографии» выступит яркий представитель винтажной культуры Антон Макаров. Музыкант представит акустическую программу, дуэтом с Алексеем Будариным (кахон) и презентует новый альбом Monochrome, продолжающий эстетику The Doors, Дэвида Боуи и Ника Кейва.

За плечами у Макарова положительные рецензии и отзывы не только от российских коллег, но и от зарубежных журналистов и музыкантов. Фронтмен группы Ultravox — Мидж Юр — пригласил Макарова открывать аншлаговый тур по Германии, российский шоумен Олег Гаркуша доверил Антону записать и сочинить музыку для своего дебютного альбома, а журналисты от Rolling Stone до Коммерсанта отдают почтение тонкости музыкального вкуса Макарова.