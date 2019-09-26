Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!

Верите ли вы в чудеса? А кто хочет стать настоящим волшебником? Только один день 27 октября 12:00 в Городском Концертном Зале.

Музыкально — иллюзионный шоу — спектакль для любого возраста, на котором невозможное становится реальностью и происходят настоящие чудеса!

Детские мечты летать в воздухе, перемещаться в пространстве, исчезать и появляться у всех на глазах, превращаться в любимых героев, освобождаться из плена, выходить целыми невредимыми из сложных головоломок под силу не только волшебникам театра чудес, но и обычным зрителям, которые примут активное участие в нашем невероятном шоу — приключении.

До и после представления в фойе будет работать настоящая «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА», где вы узнаете секреты фокусов и сами научитесь их показывать. Прикоснитесь к миру магии и чародейства, станьте настоящими волшебниками и удивите друзей!

Вы увидите феерию мыльных пузырей, фантастические спецэффекты, удивительные иллюзионные трюки, фокусы с животными, появления, превращения, исчезновения, левитацию людей и предметов, зажигательные песни и танцы.

Художественный руководитель Московского Театра Чудес Заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.

Справки по тел: 8 (4872) 588 000. Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места!