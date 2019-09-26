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Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!

Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!

Верите ли вы в чудеса? А кто хочет стать настоящим волшебником? Только один день 27 октября 12:00 в Городском Концертном Зале.

Музыкально — иллюзионный шоу — спектакль для любого возраста, на котором невозможное становится реальностью и происходят настоящие чудеса!
 
Детские мечты летать в воздухе, перемещаться в пространстве, исчезать и появляться у всех на глазах, превращаться в любимых героев, освобождаться из плена, выходить целыми невредимыми из сложных головоломок под силу не только волшебникам театра чудес, но и обычным зрителям, которые примут активное участие в нашем невероятном шоу — приключении.
 
До и после представления в фойе будет работать настоящая «ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА», где вы узнаете секреты фокусов и сами научитесь их показывать. Прикоснитесь к миру магии и чародейства, станьте настоящими волшебниками и удивите друзей!
 
Вы увидите феерию мыльных пузырей, фантастические спецэффекты, удивительные иллюзионные трюки, фокусы с животными, появления, превращения, исчезновения, левитацию людей и предметов, зажигательные песни и танцы.
 

 
Художественный руководитель Московского Театра Чудес Заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.
 
Справки по тел: 8 (4872) 588 000. Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 октября 2019, воскресенье
12:00
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Касса
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Психея
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7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Гоша Куценко и группа «ГК»
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2 ноября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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28 - 31 октября
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 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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1 ноября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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