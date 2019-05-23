Выходные в Туле: 24-26 мая

Яркое завершение концертного сезона, парочка интересных фестивалей, выступление группы A’Studio на Казанской набережной, юмор и самые красивые кошки из разных уголков земного шара.

Фестивали

Когда: 24−26 мая, заезд с 10.00, гала-концерт открытия 24 мая в 21.00

Где: территория Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в селе Монастырщино

Организационный сбор: взрослый — 300 р., студенты -100 р., пенсионеры/дети — 50 р., парковка — 200 р.

На выходных в селе Монастырщино соберутся сотни авторов и исполнителей бардовской песни. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы.

Оценивать мастерство исполнителей и исполнять свои песни на сцене будут известные музыканты: Ирина Сурина, Андрей Козловский, Алексей Витаков, Владимир Поляков, трио «Свояси», Дмитрий Вагин, Андрей Бобровников, Наталья Стрельникова, Анна Копейкина, Александр и Анастасия Евстигнеевы, Михаил Калинкин, Лариса Дьякова, «Баклуши-beat», «Порт Сентябрь» и многие другие. Жюри прослушает участников и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене.

Фестиваль откроется торжественным гала-концертом, который пройдет 24 мая в 21.00. Во второй день гала-концерта, который так же начнется в 21.00, будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля. Завершится второй день праздничным фейерверком.

Все дни фестиваля после полуночи будет работать ночная сцена, основной тема которой в этом году — «песни театра и кино». В это же время все желающие смогут пообщаться с членами жюри и мастерами жанра в неформальной обстановке.

Полная программа фестиваля доступна в афише.

Когда: 26 мая, 10.00, торжественное открытие фестиваля в 11.00

Где: Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Фёдоровка

Вход свободный.

На сцене выступят театральные коллективы из Тулы, Богородицка и театр «Маргаритка» Федоровской основной общеобразовательной школы им. Л. В. Виноградова . Также в программе мастер-классы по изготовлению театральной маски, ярмарка и экскурсия по дому с посещением школьного музея.

Полный список интересных фестивалей в радиусе 200−300 км доступен в обзоре «Фестивальное лето 2019»

Концерты

Когда: 25 мая, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

Авторы хита «На заре» собрались в 1982 году, чтобы стремительно ворваться на музыкальную сцену в 2019. В субботу на «Октаве» легендарный коллектив споет свои лучшие песни и презентует композиции с нового альбома «Хочу летать». После своего основания в 1982 году группа Игоря Журавлева отлично вписалась в ряд ярких исполнителей того времени и выступала на одних стадионах вместе с «Кино» и Аллой Пугачевой. Очевидно, творчество «Альянса» пришлось по душе современным поклонникам. Все чаще музыкантов стали называть «гостями из будущего». Многие считают, что именно такой музыки не хватало современности.

Когда: 24 мая, пятница, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

В пятницу на сцене рок-клуба M2 выступят частые участники фестиваля «Нашествие» казанская рок-группа «Мураками». Артисты представят юбилейную программу в честь грядущего 15-летия группы, в которую войдут и новые песни и любимые хиты «Нулевой километр»,"Бред" и не только.

Когда: 26 мая, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 1400−1900 р.

В воскресенье на сцене клуба Backstage пройдет концерт молодого, но очень популярного творческого тандема HammAli & Navai. Даже если вам не знакома эта группа, ее песни вы наверняка хоть раз слышали. Это HammAli & Navai авторы хитов «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду». Концерт особенно придется по душе любителям музыки в стиле Jan Khalib.

События

Когда: 24 мая, пятница, 15.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.

В рамках второго дня события «Дни МГИМО в Тульской области» на Казанской набережной готовится яркая развлекательная программа. В 15.00 начнет работать площадка спортивных развлечений.

Торжественное открытие праздника состоится в 18.00, церемонию проведут Зоя Бербер и Андрей Родной. Выход хедлайнеров вечера — группы A'STUDIO состоится в 21.00. Завершит программу праздничный фейерверк.

Но это далеко не все, что будет выходных на Казанской набережной. В субботу и воскресенье гостей ждут сюрпризы от проекта «Уличный артист», мастер-класс по легкой атлетике от действующего спортсмена и тренера Ильи Лазарева, занятия по сальсе и линди-хоп вечеринки и платформы гигантских игр. Подробности в афише.

Юмор

Когда: 26 мая, воскресенье, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, д. 2

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.

В воскресенье состоится вторая игра «Оружейной лиги». Во втором ¼ финале за победу сразятся девять команд.

«Ещё», Санкт-Петербург;

«Решка», Орел;

«Сборная города Егорьевска», Егорьевск;

«Ваши финансы» Тула;

«Сборная Азербайджанцев», Омск;

«Сделано по ГОСТу», Калуга;

«КиС», Тула;

«Сборная волонтёров Тулы», Тула;

«Новые ГРУЗИНЫ», Москва.

Когда: 26 мая, суббота, 18.30

Где: культурный центр «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400−600 р.

В субботу в «Типографии» пройдет очередная встреча юмористического клуба Big Stand-Up. На сцене выступят резиденты московского Stand-Up Клуба № 1 Гарик Оганесян и Коля Андреев.

Выставки/экскурсии

Когда: 25 мая, суббота, 10.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Цена: 100 р.

В субботу на территории городского пространства «Искра» пройдет международная выставка кошек. На выставке соберутся лучшие представители разных пород: мейнкуны, британцы, сибиряки, сфинксы, бамбино из разных уголков земного шара. На выставке будет представлено 5 категорий по системе Всемирного Фелинологического Альянса.

Когда: 25 мая, суббота, сбор участников в 9.45 в Тульском художественном музее

Где: Тульский областной художественный музей, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: взрослый — 1550 р., льготный — 1450 р. В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение группы, экскурсионное обслуживание в музеях. Количество мест ограничено. Действует предварительная запись по тел. 8 (920) 780-80-95 (Дарья).

В субботу состоится однодневный 9-часовой эскурсионный тур по достопримечательностям Богородицка.

Программа:

9.45 встреча гостей в музее изобразительных искусств (Тула, Ф. Энгельса, 64).

10.00 — 11.00 Экскурсия «Сокровища тульских усадеб».

11.05 — 12.30 Трансфер в Богородицк.

12.45 — 14.15 Обзорная экскурсия по парку.

14.20 — 15.00 Чаепитие.

15.05 — 16.15 Экскурсия по дворцу.

16.30 — 16.45 Трансфер на станцию «Жданка» (экскурсия до места следования).

16.50 — 17.30 Экскурсия на станции «Жданка».

17.40 — 19.00 Трансфер в Тулу.

19.15 Прибытие в Тулу к зданию музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).

Детям

Когда: 25 мая, суббота, 10.00

Где:Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция в Белоусовском парке, улица Первомайская, 13а к10

Стоимость: льготный — 100 р., дети/студенты очного отделения — 150 р., взрослые — 300 р., второй день с предъявлением буклета: льготный — 50 р., дети/студенты очного отделения — 100 р., взрослый — 150 р.

В субботу в новом здании экзотариума пройдет первый день квеста «Черепахомания». Посетители пройдут все этапы квеста по экспозиции, посмотрят «черепаший фильмоскоп» и разомнут мозги в настольных играх, после чего заполнят специальный буклет. Он послужит скидочным талоном на второй день квеста, который состоится 2 июня в здании по адресу ул. Октябрьская, д. 26

Лекции

Когда: 25 мая, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Цена: 200 р.

На занятиях с иллюстратором и графическим дизайнером с Анастасией Конончук гости учатся изготавливать удобные и полезные дизайнерские вещи из простых подручных материалов и работать с пространством.

На субботней лекции-презентации участники овладеют навыками заливки бетонного кашпо, посадкой суккулентов и кактусов, а также получат навык декорирования бетонного подсвечника и подставок для чайных чашек.

Спорт

Когда: 25 мая, суббота, 10.00, сбор участников в 9.30

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.

В субботу в Центральном парке им. Белоусова пройдет фестиваль семейного волейбола, посвященный Всемирному дню без табака. Команды из двух родственников и более сразятся за победу на площадке спортивного комплекса «Динамо». К участию приглашаются все желающие. Для участия в игре будет полезным изучить «Правилам пляжного волейбола ВФВ 2018 — 2020» на площадке размером 8×8.

Когда: 25 мая, суббота, 11.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.





На площади у фонтана пройдет динамичное и яркое событие весны — фестиваль семейного спорта. На территории фестиваля будет работать площадка медицинских экспресс-обследований и пройдет акция «Обменяй сигарету на конфету — выбери здоровье!». Для юных туляков на территории будет работать мобильный автогородок по практическому изучению правил дорожного движения.

Всех участников и гостей Фестиваля также ждут:

увлекательные состязания по пэйнтболу, пляжному волейболу, бадминтону,

мастер-класс по обучению технике катания на роликовых коньках,

работа интерактивных площадок, организованных молодежной общественной организацией «Авега» и многое другое.

Когда: 26 мая, воскресенье, сбор участников в 9.00, старт в 10.00

Где: главная сцена Центрального парка им. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье пройдет весенний велопарад Тинькофф. В 10.00 колонна велосипедистов отправляется от главной сцены Центрального парка им. Белоусова и проследует на Казанскую набережную, где будет небольшая остановка.

Финишным пунктом парада станет Likerka Loft. Здесь выступит DJ ДЕШ, состоятся показательные выступления клуба беговелов, а гостей ждут памятные фото и викторина. В 13.00 начнется велоквест (предварительная регистрация не требуется).

В 14.00 действие переместится в творческий индустриальный кластер «Октава», там состоится на after-party с музыкой, лекция и просмотр фильма.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит яркая восточная сказка от студии «Дисней» по мотивам популярного мультфильма про Аладдина. Действие развернётся в пустынных песках, где на роскошном оазисе стоит и процветает город Аграба. Визирь Джафар строит злые козни, мечтая свергнуть султана и занять трон, чтобы самому править этими землями. Для исполнения своих злодейских планов ему необходима волшебная лампа, в которой по древним легендам обитает Джинн, способный выполнить три желания того, кто осмелится его пробудить, потерев лампу. В роли Джина — обаятельный Уилл Смит.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начинается показ фильма «Красивый, плохой, зло» по биографии знаменитого серийного убийцы Теда Банди, прослывшего харизматичным красавчиком. Сексуальный актер Зак Эфрон предстанет перед зрителями в неожиданном амплуа серьезного и опасного героя. По сюжету его герой Тед Банди обычный человек у него счастливая семья, жена и дочь. Окружающие отзываются о нем как о добром харизматичном человеке. Но однажды в дом Банди вламывается отряд особого назначения и забирает Теда под стражу, обвиняя в невероятно жестоких убийствах множества женщин.

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка недели — продолжение анимационной комедии о приключениях милых домашних питомцев. В этой части появятся новые герои. На этот раз псу Максу и его друзьям предстоит не просто пережить прибавление в семействе своей хозяйки, но и всем вместе присматривать за малышом, то и дело попадая в вереницу забавных ситуаций.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.