Вторая жизнь «Днепра»: туляки восстановили 45-летний мотоцикл
Один из лучших мотоциклов СССР, любимец Адриано Челентано, техника, покорившая Сахару, – это всё о «Днепре». Наш земляк с сыном реинкарнировал технику. Расскажем, как.
Перед вами — «Днепр» одного из первых выпусков Киевского мотоциклетного завода. Он постарше своего теперешнего владельца будет! Многое пережил, многое повидал. Казалось бы, пора на заслуженный отдых. Но нет.
- «Днепр» МТ-9 1974 года выпуска принадлежал моему отцу, — рассказывает туляк Алексей Богатырев. — В детстве, помню, папа сажал меня на бак и катал. Лет 17 мотоцикл простоял убитый, не на ходу, даже люлька сгнила. Два года назад мой сын Илья предложил мне попробовать восстановить технику. Ну, а почему нет? Тогда Илье было 15. Сейчас редко встретишь подростка, который не зависает в соцсетях или играх. Я подумал, что немного отвлечь парня от гаджетов будет неплохо. И согласился на авантюру. Забегая вперед, скажу — ни грамма не пожалели, ни я, ни сын!
На то, чтобы вернуть «Днепр» к жизни, у Алексея и Ильи ушло два года и около 100 тысяч рублей. Как это было, рассказали сами Богатыревы.
- Мы всё отпескоструили, «откапиталили» двигатель, перебрали всё: колеса, спицы, купили новую резину. Самым сложным было перевести двигатель на 92-й бензин: 80-го уже нигде не достанешь, — говорит Алексей.
- А это новые поршни, новый диаметр цилиндров. При этом степень сжатия увеличивается. И когда мы собрали двигатель и запустили его в первый раз, мы поняли, что у нас всё получится, — вспоминает Илья.
Сейчас собрать такой мотоцикл полностью на родных деталях непросто — запчастей почти нет. Каждый фонарик, каждую резиночку покупали по объявлениям. Задние фонари приехали аж с Урала. Причем запчасти с рук недешевы.
Красить тоже отдали профессионалам — ну несерьезно кисточкой такого красавца красить! В старой жизни «Днепр» был вишневым, хотя в техпаспорте значился именно «красный».
- Цвет решили улучшить: подобрали краску и оттенок, как у последней модели Mazda, — на солнце прямо сияет! — говорит Илья.
Теперь мотоцикл с коляской, простоявший в гараже десятки лет, выглядит и работает как новый. Сейчас он в том состоянии, в котором был более 40 лет назад. И даже чуточку лучше.))
- Когда попробовали впервые прокатиться на мотоцикле с сыном, нас остановил прохожий: «Ребята, это же „Днепр“, это моя юность! Круто! Как вам удалось?!»
Что будет дальше с возрожденным «Днепром», Богатыревы пока не знают. Хотели бы попасть на какую-нибудь выставку — мотоцикл достойно выглядит, можно и похвалиться.
Что за зверь — «Днепр»?
Масса мотоцикла МТ-9 — 320 кг, мощность двигателя — 32 л.с., максимальная скорость — 100 км/ч. Двигатель 2-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный. Объём двигателя 650 куб. см.
В кино играл врага…
…штурмовал Сахару
Штурм песка во время пробега. Днепр МТ-9. Фото из QUATTRORUOTE.
Фото из того же журнала. Тот же «Днепр».
…стал любимцем Челентано