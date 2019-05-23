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Вторая жизнь «Днепра»: туляки восстановили 45-летний мотоцикл

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вторая жизнь «Днепра»: туляки восстановили 45-летний мотоцикл

Один из лучших мотоциклов СССР, любимец Адриано Челентано, техника, покорившая Сахару, – это всё о «Днепре». Наш земляк с сыном реинкарнировал технику. Расскажем, как.

Перед вами — «Днепр» одного из первых выпусков Киевского мотоциклетного завода. Он постарше своего теперешнего владельца будет! Многое пережил, многое повидал. Казалось бы, пора на заслуженный отдых. Но нет.

- «Днепр» МТ-9 1974 года выпуска принадлежал моему отцу, — рассказывает туляк Алексей Богатырев. — В детстве, помню, папа сажал меня на бак и катал. Лет 17 мотоцикл простоял убитый, не на ходу, даже люлька сгнила. Два года назад мой сын Илья предложил мне попробовать восстановить технику. Ну, а почему нет? Тогда Илье было 15. Сейчас редко встретишь подростка, который не зависает в соцсетях или играх. Я подумал, что немного отвлечь парня от гаджетов будет неплохо. И согласился на авантюру. Забегая вперед, скажу — ни грамма не пожалели, ни я, ни сын!

Перевезли «старичка» из Плавска в свой гараж в Пролетарском районе. Поняли, что собирать «Днепр» придется заново. Разобрали до винтика. Поначалу руки даже опустились.
 
- Жена, когда увидела три грязные кучки деталей на полу в гараже, сказала: «Ребят, не мучайтесь, отвезите сразу на помойку — вы его не соберете. Зачем вам это?» Это было как «на слабо», понимаете? Она нам вызов бросила.
 
И работа закипела.
 

На то, чтобы вернуть «Днепр» к жизни, у Алексея и Ильи ушло два года и около 100 тысяч рублей. Как это было, рассказали сами Богатыревы.

- Мы всё отпескоструили, «откапиталили» двигатель, перебрали всё: колеса, спицы, купили новую резину. Самым сложным было перевести двигатель на 92-й бензин: 80-го уже нигде не достанешь, — говорит Алексей.

- А это новые поршни, новый диаметр цилиндров. При этом степень сжатия увеличивается. И когда мы собрали двигатель и запустили его в первый раз, мы поняли, что у нас всё получится, — вспоминает Илья.

Сейчас собрать такой мотоцикл полностью на родных деталях непросто — запчастей почти нет. Каждый фонарик, каждую резиночку покупали по объявлениям. Задние фонари приехали аж с Урала. Причем запчасти с рук недешевы.

- Мы всё делали на увеличение ресурса мотоцикла, старались максимально поставить новые запчасти. Некоторые пришлось заимствовать, но это вынужденная мера, — говорят Богатыревы. — Поршни под 92-й бензин заказывали из МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. — Прим. авт.). Подшипники  Япония, сальники  Германия, клапана  от Volkswagen. Но большая часть — родное.
 

Собирали сами всё, кроме люльки. Старая сгнила, пришлось купить с рук старенькую от другого «Днепра» и довести ее до ума.
 
- Сам я не мотоциклист, но образование позволяет — по первому образованию я учитель труда, в юности проходил практику на заводе, где перебирали двигатели. Но именно с мототехникой не сталкивался ни разу, — рассказывает Алексей. — Мы с сыном читали книги еще тех времен об этом мотоцикле. Изучали литературу 70-80 годов прошлого века, допуски и посадки деталей, правила сборки и обкатки двигателя.

 

Ну и в интернете, конечно, информация есть.
 

Красить тоже отдали профессионалам — ну несерьезно кисточкой такого красавца красить! В старой жизни «Днепр» был вишневым, хотя в техпаспорте значился именно «красный».

- Цвет решили улучшить: подобрали краску и оттенок, как у последней модели Mazda, — на солнце прямо сияет! — говорит Илья.

Теперь мотоцикл с коляской, простоявший в гараже десятки лет, выглядит и работает как новый. Сейчас он в том состоянии, в котором был более 40 лет назад. И даже чуточку лучше.))

- Когда попробовали впервые прокатиться на мотоцикле с сыном, нас остановил прохожий: «Ребята, это же „Днепр“, это моя юность! Круто! Как вам удалось?!»

Что будет дальше с возрожденным «Днепром», Богатыревы пока не знают. Хотели бы попасть на какую-нибудь выставку — мотоцикл достойно выглядит, можно и похвалиться.

- На традиционную тульскую «Автостраду», к сожалению, вряд ли успеем — проблема с оформлением документов. Дело в том, что сейчас все базы в ГИБДД — электронные. А этот мотоцикл был снят с учета еще до их появления, в 1980 году. Больше после этого на учет его никто не ставил. У нас на руках есть старый техпаспорт и документ о регистрации. ГИБДД идут навстречу, приняли заявление, старые документы. Сейчас все бумаги проходят процедуру восстановления в Москве, проверяются по старой базе.
 
 

справка

Что за зверь — «Днепр»?

«Днепр» — тяжелый дорожный мотоцикл с боковой коляской, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом (в настоящее время закрыт).
 
Первая модель, получившая собственное имя «Днепр» К-650, появилась в 1968 году. А вот модель МТ-9 вышла в свет в 1971 году и выпускалась до 1974 году. Всего было изготовлено 189 463 мотоцикла.
 

Масса мотоцикла МТ-9 — 320 кг, мощность двигателя — 32 л.с., максимальная скорость — 100 км/ч. Двигатель 2-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный. Объём двигателя 650 куб. см.

В кино играл врага…

Знаете ли вы, что «Днепр» в военных фильмах часто исполнял роль вражеской техники? Дело в том, что дизайн советских мотоциклов «Урал-66» и «Днепр МТ-9» был сильно позаимствован у BMW R71. Смотрите сами:
 

 

…штурмовал Сахару

В 1975 году итальянский журнал QUATTRORUOTE («Четыре колеса» — итал.) рассказывал о моторалли по пустыне Сахара, один из участников которого передвигался на «Днепре».
 
Штурм песка во время пробега. Днепр МТ-9. Фото из QUATTRORUOTE.

Фото из того же журнала. Тот же «Днепр».

…стал любимцем Челентано

Красавец Адриано Челентано часто в кино форсил на мотоциклах — он их страстный поклонник. Ему сейчас за 80, и он вряд ли уже так резво катается на двух колесах. А вот в былые времена…
 

 
В фильме «Туз» (1981) Адриано был замечен на «Днепре» 10-й модели. Причем мчал он на нем без коляски!
 

Кто не в курсе, для вождения тяжеленного «Днепра» без люльки нужен колоссальный опыт, богатырская силушка и немного сумасшествия в хорошем смысле. У Челентано всё это явно было!
 

 
А в фильме «А спорим?» актер и певец рулит красным «Днепром».
 

Оказалось, «Днепр» был в коллекции самого Челентано, и съемки на нем в кино были инициативой актера.

 

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Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 1
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 2
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 3
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 4
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 5
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 6
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 7
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 8
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 9
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 10
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 11
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 12
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 13
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 14
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 15
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 16
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 17
Туляки восстановили 40-летний «Днепр», Фото: 18
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 09:14 +17
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