Вторая жизнь «Днепра»: туляки восстановили 45-летний мотоцикл

Перед вами — «Днепр» одного из первых выпусков Киевского мотоциклетного завода. Он постарше своего теперешнего владельца будет! Многое пережил, многое повидал. Казалось бы, пора на заслуженный отдых. Но нет.

- «Днепр» МТ-9 1974 года выпуска принадлежал моему отцу, — рассказывает туляк Алексей Богатырев. — В детстве, помню, папа сажал меня на бак и катал. Лет 17 мотоцикл простоял убитый, не на ходу, даже люлька сгнила. Два года назад мой сын Илья предложил мне попробовать восстановить технику. Ну, а почему нет? Тогда Илье было 15. Сейчас редко встретишь подростка, который не зависает в соцсетях или играх. Я подумал, что немного отвлечь парня от гаджетов будет неплохо. И согласился на авантюру. Забегая вперед, скажу — ни грамма не пожалели, ни я, ни сын!

Перевезли «старичка» из Плавска в свой гараж в Пролетарском районе. Поняли, что собирать «Днепр» придется заново. Разобрали до винтика. Поначалу руки даже опустились.

- Жена, когда увидела три грязные кучки деталей на полу в гараже, сказала: «Ребят, не мучайтесь, отвезите сразу на помойку — вы его не соберете. Зачем вам это?» Это было как «на слабо», понимаете? Она нам вызов бросила.

И работа закипела.

На то, чтобы вернуть «Днепр» к жизни, у Алексея и Ильи ушло два года и около 100 тысяч рублей. Как это было, рассказали сами Богатыревы.

- Мы всё отпескоструили, «откапиталили» двигатель, перебрали всё: колеса, спицы, купили новую резину. Самым сложным было перевести двигатель на 92-й бензин: 80-го уже нигде не достанешь, — говорит Алексей.

- А это новые поршни, новый диаметр цилиндров. При этом степень сжатия увеличивается. И когда мы собрали двигатель и запустили его в первый раз, мы поняли, что у нас всё получится, — вспоминает Илья.

Сейчас собрать такой мотоцикл полностью на родных деталях непросто — запчастей почти нет. Каждый фонарик, каждую резиночку покупали по объявлениям. Задние фонари приехали аж с Урала. Причем запчасти с рук недешевы. - Мы всё делали на увеличение ресурса мотоцикла, старались максимально поставить новые запчасти. Некоторые пришлось заимствовать, но это вынужденная мера, — говорят Богатыревы. — Поршни под 92-й бензин заказывали из МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. — Прим. авт.). Подшипники — Япония, сальники — Германия, клапана — от Volkswagen . Но большая часть — родное.

Собирали сами всё, кроме люльки. Старая сгнила, пришлось купить с рук старенькую от другого «Днепра» и довести ее до ума.

- Сам я не мотоциклист, но образование позволяет — по первому образованию я учитель труда, в юности проходил практику на заводе, где перебирали двигатели. Но именно с мототехникой не сталкивался ни разу, — рассказывает Алексей. — Мы с сыном читали книги еще тех времен об этом мотоцикле. Изучали литературу 70-80 годов прошлого века, допуски и посадки деталей, правила сборки и обкатки двигателя.

Ну и в интернете, конечно, информация есть.

Красить тоже отдали профессионалам — ну несерьезно кисточкой такого красавца красить! В старой жизни «Днепр» был вишневым, хотя в техпаспорте значился именно «красный».

- Цвет решили улучшить: подобрали краску и оттенок, как у последней модели Mazda, — на солнце прямо сияет! — говорит Илья.

Теперь мотоцикл с коляской, простоявший в гараже десятки лет, выглядит и работает как новый. Сейчас он в том состоянии, в котором был более 40 лет назад. И даже чуточку лучше.))

- Когда попробовали впервые прокатиться на мотоцикле с сыном, нас остановил прохожий: «Ребята, это же „Днепр“, это моя юность! Круто! Как вам удалось?!»

Что будет дальше с возрожденным «Днепром», Богатыревы пока не знают. Хотели бы попасть на какую-нибудь выставку — мотоцикл достойно выглядит, можно и похвалиться.

- На традиционную тульскую «Автостраду», к сожалению, вряд ли успеем — проблема с оформлением документов. Дело в том, что сейчас все базы в ГИБДД — электронные. А этот мотоцикл был снят с учета еще до их появления, в 1980 году. Больше после этого на учет его никто не ставил. У нас на руках есть старый техпаспорт и документ о регистрации. ГИБДД идут навстречу, приняли заявление, старые документы. Сейчас все бумаги проходят процедуру восстановления в Москве, проверяются по старой базе.

справка

Что за зверь — «Днепр»?

«Днепр» — тяжелый дорожный мотоцикл с боковой коляской, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом (в настоящее время закрыт).