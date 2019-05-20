В Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова пройдет фестиваль семейного волейбола, посвященный Всемирному дню без табака. Команды из двух родственников и более сразятся за победу на площадке спортивного комплекса «Динамо». К участию приглашаются все желающие.

Игры пройдут по официальным «Правилам пляжного волейбола ВФВ 2018 — 2020» на площадке размером 8×8.

Сбор участников в 9.30.

Вход свободный.