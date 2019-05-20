Фестиваль семейного волейбола
В Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова пройдет фестиваль семейного волейбола, посвященный Всемирному дню без табака. Команды из двух родственников и более сразятся за победу на площадке спортивного комплекса «Динамо». К участию приглашаются все желающие.
Игры пройдут по официальным «Правилам пляжного волейбола ВФВ 2018 — 2020» на площадке размером 8×8.
Сбор участников в 9.30.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
25 мая 2019, суббота
10:00