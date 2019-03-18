В рок-клубе M2 пройдет концерт казанской рок-группы «Мураками». Раскрывать все карты заранее не будем, просто ждите этот небольшой альбом, как ждет своего 15-летия и группа «Мураками». Но по традиции будет возможность спеть вместе любимые хиты и «Нулевой километр», и «Бред» и не только. Главное, что весна уже близко!

Группа «Мураками» была образована в 2004 году и с тех пор многократно становилась участниками фестиваля «Нашествие». Недавно группа ушла в творческое плавание и вот, несмотря на то что с выпуска альбома «Кислород» прошло меньше года, музыканты решили осчастливить всех любителей рока своими новыми песнями. Все началось с осеннего сингла «Так случилось», а дальше, как говориться, понеслось.