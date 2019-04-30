В «Октаве» выступит группа более с чем 30-тилетней историей, авторы легендарного хита «На заре», исполнявшие романтичные песни в стиле новой волны.

В СССР группа считалась андеграундной и ее выступления со скандалом отменялись, но, в последние 10 лет ситуация изменилась. Группа активно концертирует на фестивалях и в клубах Москвы, и вскоре запланирован выход нового альбома музыкантов совместно с независимым лейблом Mashina Records.

С недавних пор состав группы обновился и в него вошел сын Игоря Журавлева (вокал, гитара), Митя Журавлев (ударные). Не так давно группа буквально взорвала Рунет, выложив ранее не опубликованный клип на бессмертный хит «На заре» — за сутки видео набрало более полумиллиона просмотров.