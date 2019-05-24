Продолжаем голосовать за лучшие турбазы и санатории Тульской области - 2019
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие туристические базы и санатории в Тульской области.
Поделитесь своим мнением!
Голосуйте за ваши любимые
турбазы и санатории,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.
Вам предлагается пара турбаз и санаториев, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
07 июня мы подведём итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную»
турбазу или санаторий
в Тульской области.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где, по вашему мнению, загородный отдых в нашей области приятнее и интереснее, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.