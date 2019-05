Фестивали этого лета

Этим летом на фестивальных площадках в радиусе 200 км соберутся лучшие российские и зарубежные музыканты и театральные коллективы и будут показаны последние новинки кино и анимации. Не пропустите также первоклассные мотошоу, выставки автомобилей, ремесленные фестивали, исторические реконструкции и встречи с деятелями искусства.

Мощный Line up

Дикая мята

Когда: 28−30 июня

Где: Алексинский р-н, Бунырево (140 км от Москвы)

Line up: «Мумий Тролль», Primal Scream, «Аквариум», Баста, Дельфин, Faithless DJ Set, The Hatters, Dubioza Kolektiv, Монеточка, «Тараканы!», The Great Machine, Alai Oli, «кАчевники», James Leg, Нейромонах Феофан,«Кирпичи», Shortparis, «Альянс», OLIGARKH, Ivan & The Parazol, «Комсомольск», DaKooka, EUT, Марлины, Sirotkin, The Blind Suns, Zventa Sventana, Radioslam, Messer Chups, Lola Marsh, Анна Пингина, Caleb Hawley, «Заточка», Junkyard Storytellaz, «Казускома», Vurro, Cut’n’Bass, «НагУаль», Vice Versa, «Нотэбёрд», «СОВА», Эрика Лундмоен и др.



Цена: взрослый — 4500 р., детский — 2250 р, парковка — 1000−1500 р., место под палатку — 1000 р., билеты в Myslo-кассе.

Открытие фестиваля запланировано на 12.00. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. На пяти сценах «Дикой Мяты» за три дня пройдут 100 концертов звезд.

В этому году впервые на фестивале «Дикая Мята» выступят «Мумий Тролль», популярнейшая певица Монеточка.

Кроме качественной музыки гостей ждут увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое.

Для меломанов из других городов будет запущен автобусный тур. Автобусы будут следовать из городов: Санкт-Петербург, Рязань, Орёл, Тверь, Брянск, Калуга. Поклонникам просто нужно найти в списке свой автобусный тур и присоединиться к единомышленникам из своего города.

Среднерусская возвышенность

Когда: 1 июня -1 сентября

Где: село Петропавловское, Веневский р-он, Тульская область (198 км трассы M4-Дон)

Line up: на открытии 1 июня— Boney M, Sandra, Кар-мэн, группа «На-На», Fancy и др. Secret Service — 08 июня, Mahmut Orhan — 15 июня, No Mercy — 22 июня, Tania Evans — 29 июня, Sandra — 06 июля, Joy — 13 июля, «Кар-мэн» — 20 июля, Наталья Гулькина — 27 июля, Варвара — 03 августа, «Fancy» — 17 августа, Lou Bega — 24 августа

Цена: открытие фестиваля — 2000 р., Дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 10 лет — 50% скидка, по будням и воскресеньям — 500 р., суббота- 1000 р.

На протяжении всего летнего периода фестиваль будет работать в ежедневном режиме. В будни будут активны все площадки фестиваля. В ресторане, летних кафе будет звучать музыка, а на территории проходить различные интерактивные программы для детей и взрослых. Но главная культурная программа запланирована на выходные.

Каждую субботу и воскресенье будут проходить концерты легенд российской и мировой эстрады по доступной цене от 500 р. до 1000 р.

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня в 18.00.

На сцене выступят: PUPO, Boney M (with Sheila Bonnick), Natascha Wright ex LА BOUCH и Феликс Царикати.

НАШЕствие

Когда: 18−21 июля

Где: Большое Завидово, Тверская область

Line up: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, LASCALA, STIGMATA, 7000 $, 7РАСА, Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Черный вторник, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

Цена: входной- 1900 р., FAN- 5500 р., VIP- 11000 р., палатка — 2900−5500 р., парковка -2000−6000 р.

В 2019 году фестиваль «Нашествие» станет юбилейным, 20-м по счету. В связи с этим посетителей ждет ярчайшая программа и самые крутые участники!

Ожидается как минимум три сцены: главная сцена фестиваля, сцена «Наше 2.0″, а также новая сцена — сцена Ультра. Как заявили организаторы, новую сцену будут отличать „особенно мощный и актуальный лайн-ап“.

Фестиваль откроет свои двери 18 июля, накануне первого фестивального дня. А вечером 19 июля на главной сцене состоятся выступления двух артистов, один из которых — Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром. Поле фестиваля и парковки готовы принимать гостей 18 июля с 17.00, а музыкальная программа стартует в 21.00.

Для туляков запущен автобусный тур. Автобус отправляется 18 июля в 19.00, сбор около м-на SPAR на Максима Горького, 7а, запись по ссылке.

Park Live 2019

Когда: 12−14 июля

Где: Парк им. Горького, Москва

Line up: SWMRS, Nothing But Thieves, BRING ME THE HORIZON, Elder Island, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR, Thirty Seconds to Mars, MØ, FEVER 333 (Калифорния), Missio, DIE ANTWOORD

Цена: входной — 4000 р. входной на три дня — 8000 р.

Откроет фестиваль Park Live 2019 в пятницу 12 июля группа SWMRS, которая представит свой новый альбом. Начало в 18.00. Организаторы мероприятия обещают показать зрителям выступление тринадцати артистов мирового масштаба. Заявленная ранее на 14 июля группа The Prodigy, выступавшая на Park Live ранее в далёком 2014 году, на фестивале не выступит, в связи со смертью фронтмена коллектива.

Zavtra

Когда: 10−11 августа,

Где: Зеленый театр Парка имени Горького, Москва

Line up: ZAZ, Мумий Тролль, Therr Maitz, Zventa Sventana и другие.

Цена: амфитеатр — 2500 р., фанзона Earlybird — 2500 р., партер 1 — 4000 р. партер 2 — 3000 р.

Фестиваль откроется в 15.00. Площадки будут поделены на основные зоны:

Сцена, объединяющая талантливых музыкантов, представляющих разные страны и жанры, и поддерживающих принципы устойчивого развития;

Urban Village — зона свободного доступа. Место для дискуссий, мастер-классов, выставок, интересных некоммерческих проектов и известных спикеров.

Помимо музыкальной сцены, на фестивале Zavtra в Москве будет организовано пространство мультимедийного и интерактивного искусства, а также маркет экологичных товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны.

Bosco Fresh Fest

Когда: 29 июня

Где: Дворец Пионеров, улица Косыгина, дом 17, Москва

Line up: James Blake, Róisín Murphy, Roosevelt, Still Corners, The Retuses, On-The-Go, Казускома, Друг, Пионеры Будущего.

Цена: дневная программа — 3000 р., ночная программа — 1500 р.

Фестиваль актуальной молодежной музыки и искусства Bosco Fresh Fest, названный в честь сына основателя компании Bosco откроется в 14.00. В этом году фестиваль пройдет на необычной площадке — на территории Московского Дворца пионеров. Организаторы обещают zhre. дневную и ночную программу. Фестиваль откроется выступлениями James Blake и Róisín Murphy.

Маёвка Live

Когда: 18 мая

Где: Парк „Сокольники“, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1, Москва

Line up: Ольга, Бузова, Лёша Свик, Molly, Клава Кока, Zivert, Rauf & Faik, Artik&Asti, Мари Краймбрери, MBAND, RASA, Grivina, Ida Galich, CYGO, IVAN VALEEV, SEREBRO, Elvira T, GAYAZOV$ BROTHER$, CALI, Марьяна Р. О. , Flesh, Ёлка, Люся Чеботина, Артём Качер, Юлианна Караулова, Алексей Воробьёв, Pizza, Арина Данилова, Миша Смирнов, STRANGE, KYIVSTONER, LUXOR, DSIDE BAND, The Limba, DAVA, Kavabanga Depo Kolibri, MONMART, TEREZA, ЕГОР НАТС, VERBEE, RAM, Миша Марвин, s3xtape, Combat Cars, XTV, GSPD, HAZIMA, Mozee Montana, ПЕРФЕ, Pabl. A, Кирилл Скрипник, TERNOVOY, Dany Muse, ДЭМ, Луна

Вход свободный.

Открытие фестиваля, организованного телеканалом „Музыка Первого“ состоится в 14.00. Гостей ждет многочасовой марафон из выступлений молодых и популярных артистов, которые занимают лидирующие позиции в чартах федеральных радиостанций и набирают бесчисленное количество просмотров в Интернете. В этом году фестиваль пройдет под хештегом #фрешмэны.

Big Gun

Когда: 25−28 июля

Где: Московская область, Серпуховской р-н, д. Дракино

Line up: Bonfire, Rage, Refuge, U.D.O., Almanac, To the Rats and Wolves, Pink Cream 69, Axxis, The New Roses, Double Crush Syndrome (Германия), Bullet, Lechery, Manimal, Imminence, Sparzanza (Швеция), The Treatment (Великобритания), Saints „n' Sinners (Турция), Nervosa (Бразилия), Guardians of Time (Норвегия), Visions Of Atlantis (Австрия), Black Rain Again, Tempérance (Италия), Temple Balls (Финляндия), Burning Withches (Швейцария), Evil Invaders (Бельгия), Vhäldemar (Испания), Aillion (Беларусь), отечественные Харизма, Черный обелиск, Мастер, Анимация, Черный кофе и Cross-Eyed Cats.

Цена: 4500 р., VIP- 9000 р., парковка и палаточный лагерь входят в стоимость билетов.

С 25 по 28 июля пройдет первый в России международный Hard'n'Heavy фестиваль Big Gun 2019. В течение четырех дней специально для гостей фестиваля будут выступать легендарные звезды зарубежной и российской метал-сцены. В программе более 30 групп из 14 стран! К услугам гостей фестиваля все развлечения „Парка Дракино“ — виндсерфинг, вейкбординг, картодром, конный клуб, лазертаг, пейнтбол, тарзан-парк, лучно-арбалетный тир, SPA-салон и многое другое! Для юных рокеров Парк предлагает мини-зоопарк, анимацию и услуги няни. Между площадкой и парком будут курсировать бесплатные микроавтобусы.

Рок

Liveнь

Когда: 15−16 июня

Где: Центральный парк культуры и отдыха г. Киреевск, Тульская область

Line up: Артур Беркут, LaScala, STRESSOR, ТАйМСКВЕР, КПД, ОДНА/ВТОРАЯ, Театр огня Эра

Вход свободный.

LIVEнь 2019 является одним из самых масштабных мероприятий в Тульской области и легко составляет конкуренцию аналогичным фестивалям по всей России. В этом году организаторы фестиваля планируют принять у себя не менее трех тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего зарубежья.

Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут:

турнир по силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие,

мастер-классы,

выставки

и ярмарки.

Для комфортного нахождения на территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать ни детям, ни их родителям

Свои

Когда: 16−17 августа

Где: Стадион „Колос“, Тульская обл., п. Одоев ул. Ленина д.25А

Line up: „Кроу“ группа экс-модели журнала Mamix, „Антиматерия“,"Ласты Колумба“, Septeria, Aspen и др.

Вход свободный.

В Одоеве пройдет ежегодный рок-фестиваль „Свои“. На сцене выступят известные рок-коллективы и начинающие группы, победители отборочного тура, который состоялся 27 апреля в рок-пабе „Ирландец“. Среди участников московский коллектив, который возглавляет ex-ведущая солистка балета и фотомодель журнала Maxim.

Ветер свободы

Когда: 26−28 июля

Где: Тульская обл, Ленинский р-н, с. Борщевка, база отдыха „Велесов лес“

Line up: ZNAKI, ОБЕ-РЕК, Ангел НеБес, L-77 (Gillza), Адаптация пчёл, AVA (ALPHAVIT.A), Плаксы, ASPEN, MICHAEL NIGHT, DisCORD, TRiJET, KRAVA, DREAMSENSE, ВЗРЫВ ЧУДА, КПД и др.

Цена: уточняется

26−28 июля состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки „Ветер свободы“. В этом году фестиваль расширяет горизонты и переходит на 3-дневный режим. Гостей ждут интересные яркие группы, новые хэдлайнеры и много хорошего летнего настроения. На территории будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка.

Панки в городе

Когда: 10 августа

Где: Территория центра городской культуры „Правда“, Москва, ул. Правды, д.24

Line up: „Йорш“, „Последние танки в Париже“, F.P.G, „Операция Пластилин“, „Тараканы!“, „НАИВ“, „План Ломоносова“, „Порнофильмы“ и др.

Цена: от 1500 р.

Фестиваль откроется в 14.00 на одной из главных репетиционных площадок Москвы. На площади в 2 000 квадратных метров организаторы создадут настоящий панк-рок-рай: сцена, вип-трибуны, звук и свет, фудкорт и зоны развлечений.

Rock on the water

Когда: 9−10 августа

Где: Тарусский р-н, с. Волковское, Усадьба Отрада, Калужская область

Line up: „АРИЯ“, „ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК“,"МАВРИН», DISTEMPER, EASY/DIZZY, Б.А.У. «Второе дыхание», «Химера», Risk, Deep town и многие другие.

Цена: два дня- 900р., билеты на две персоны+ автомобиль — 1900 р., парковка за территорией фестиваля бесплатна, вход и выход не ограничен.

Музыкальный фестиваль «Рок над водой» откроется в 14.00. Гостей ждут выступления легенд отечественного рока, развлекательная программа, конкурсы и призы и водные процедуры в реке Оке.

Antimateria Rock & Metal

Когда: 14−16 июня

Где: село Аргамач-Пальна, Липецкая область

Line up: хедлайнеры Stigmata, «Мастер"

Вход свободный.

Международный фестиваль Antimateria Rock & Metal (ARM) 2019 — культурно-массовое музыкальное мероприятие в формате open-air. Гостей ждет живой звук, комфортные условия, дух рок-н-ролла, единство легких и тяжелых стилей музыки.

Kids Rock Fest

Когда: 26 мая

Где: Парк «Красная пресня», ул. Мантулинская, д. 5, Москва

Вход свободный.

Шестой семейный музыкальный фестиваль Kids Rock Fest откроется в 12.00. Организаторы фестиваля планируют познакомить слушателей с необычными музыкальными жанрами и их самыми яркими представителями. На фестивале будет четыре музыкальных сцены и 40 интерактивных зон развлечений. На территории будет работать детская сцена, театральная сцена и зона лектория.

Легенда Fest (Питерский рок-десант)

Когда: 25 мая

Где: Д. К. Горбунова , ул. Новозаводская, д. 27, Москва

Line up: «Северный Флот», «Кирпичи», «Бригадный Подряд», «Аффинаж», Горшенёв и др.

Цена: от 800 р.

25 мая в 14.00 в Москве высадится «Питерский рок-десант». В музыкальном фестивале примут участие культовые рок-группы из Санкт-Петербурга. Список участников будет пополняться.

Indian Summer Fest

Когда: 23−24 августа

Где: Московская область, городской округ Шатура, село Кривандино, Центральная улица, дом 26

Line up: уточняется

Вход свободный.

Indian Summer Fest-это ежегодный фестиваль живой музыки. Открытие состоится в 18.00. Гостей ждет качественный рок и теплая ламповая акустика, кемпинг, кутеж и chillout.

Дворянское гнездо

Когда: 8−9 июня

Где: парк-отель «Мечта» на территории г. Орёл

Line up: «Смотрители», Heavy Raid, Irina Rein, «Пилоты-Бегемоты», New Breath, «Московское время», Fake News, Ritmens, «Эпитафия», «Макена», «Будни», Alien Garden.

Цена: от 300 р.

С 8 по 9 июня в Орловской области, на территории парк-отеля Мечта пройдёт рок-фестиваль Дворянское гнездо 2019. Фестивальная площадка принимает гостей с 8.00, начало музыкальной программы запланировано на 17.00. На сцене выступят 12 рок-коллектив из Орла, Москвы, Владимира, Рязани и Севастополя.

Середина Лета

Когда: 19-21 июля

Где: село Аргамач-Пальна, Липецкая область

Line up: «Арда», Annodomini, «Эпидемия», «Лучший Самый День», «Латинский Квартал», «Эйдол», Spire, «Эзотерика», «Рок-Граница», KONFIRMAT, M.A.D. Band.

Цена: 655 р., парковка и место для палатки - бесплатно.

Фестиваль открыт для посетителей с самого утра. Это ежегодный двухдневный фестиваль живой музыки различной стилевой направленности под открытым небом, с возможностью не только пообщаться со старыми друзьями и найти новых, но и чему-то обучится на мастер-классах, а также поучаствовать в конкурсах с призами. Гости будут удивлены более мощным составом выступающих групп, разнообразием конкурсов, масштабной ярмаркой и огромным количеством развлечений:лазертаг, аттракционы, байкеры и пр.

Независимая музыка

Фестиваль авторской песни «Куликово Поле»

Когда: 24−26 мая

Где: территория Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в селе Монастырщино

Line up: Андрей Бобровников, Дмитрий Вагин, Наталья Стрельникова, Анатолий Багрицкий, Станислав Селиванов, Елена Макарова, Александр и Анастасия Евстигнеевы, Михаил Калинкин, Лариса Дьякова, Максим Новый (МакСОК), Ирина Сурина, Алексей Витаков, трио «Свояси» и другие.

Организационный сбор: взрослый — 300 р., студенты -100 р., пенсионеры/дети — 50 р., парковка — 200 р.

Фестиваль откроется торжественным гала-концертом, который начнется в 21.00. В дни фестиваля на Куликовом поле собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы. Музыкантам выпадет шанс не только выступить на сцене, но и лично пообщаться с мастерами авторской песни.

ШокоФест

Когда: 24−26 мая

Где: Московская обл., Пушкинский р-н, п/о Талицы, Московская область

Line up: «Яркие представители», «ЭлектропартиZаны», «ТуткактуТ», «Тролль Гнёт Ель», «Твоя дивизия», «СУТРА Подсолнуха», «Среда Обитания», «Собаки Качалова», «Ручная кладь», «Пропилли Пропеллер», «Прожект БАМ», «Проект ХБ», «ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ», «Оргия Праведников», «Обе-Рек», «Небослов», «Ключевая», «ИМПЛОZИЯ», «Зимовье Зверей», «Запрещённые барабанщики», «Завтраккусто», Женя Ефимова, «Дороги Менят Цвет (ДМЦ)» и др.

Цена: гости старше 10 лет — 200 р., место для палатки -100 р., парковка: автомобиль-700−900 р., мотоцикл -350 р.

Открытие состоится в 18.00. Этот фестиваль станет последним в истории «ШокоФеста». Гости смогут провести три счастливых дня на природе. На четырех сценах фестиваля выступят известные музыканты и молодые исполнители. Кроме музыки на территории фестиваля будет работать ярмарка, фудкорт, место для рыбалки, конюшня, спортивные зоны: квиддич, велорикши, твистинг, фирменная фотозона. Также гостей ждут сюрпризы, конкурсы, лазерное и световое шоу.

Ретрошлягер им. В.П. Макарова

Когда: 4 августа

Где: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2 А

Line up: уточняется.

Вход свободный.

Ежегодно в первое воскресенье августа проходит межрегиональный фестиваль ретрошлягеров, созданный по инициативе заслуженного артиста Р. Ф. Владимира Павловича Макарова. Свою историю фестиваль ведет с 1997 года. С тех пор он стал популярным событием среди исполнителей и любителей эстрадных песен 60−70 годов. Песенный марафон талантов продолжается около 5 часов и заканчивается награждением победителей конкурсной программы и гала-концертом гостей фестиваля.

Signal

Когда: 15−18 августа

Где: Национальный парк «Угра», г. Никола-Ленивец, Калужская область

Line up: Objekt, Andy Stott, Samuel Kerridge и др.

Цена: 5400 р. (все включено: питание, проживание, развлечения)

Обновленный фестиваль электронной музыки начнется в 20.00. Одно из новшеств заключается в том, что гостям не потребуется кошелек - все включено в стоимость билета: фестивальных кемпинг и бар работают бесплатно. В музыкальной программе заявлены первоклассные диджеи, также на территории будут работать инсталляции.

Zabros

Когда: 16-18 августа

Где: Москва, ул. Угрешская, д.25

Line up: 70 музыкальных коллективов, программа уточняется

Вход свободный.

Zabros 2019 – летний международный музыкальный фестиваль на открытом воздухе! Фестиваль возвращается после 4-летнего перерыва. Необычное название отсылает ко всем позитивным, свободным, активным и безбашенным людям, которых просто необходимо ZABROSить в море разнообразной и качественной музыки и атмосферу круглосуточного веселья.

На фестивале можно будет увидеть много известных групп и познакомиться с музыкантами лично, посетить интересные мастер-классы, отведать горячего и сочного мяса и поплескаться в водоеме!

Боль

Когда: 4-7 июля

Где: Культурный центр "Зил", Восточная ул., д. 4, корп. 1, Москва

Line up: The Good, The Bad & The Queen (UK), Монеточка, Mnogoznaal, Kikagaku Moyo (JP), Algiers (USA), «Поехали», «4 позиции Бруно», «НИИ Косметики», «Дайте танк!», «Интурист», «Созвездие Отрезок» и др.

Цена: открытие - 2600 р., на один день - 2000 р., на два дня -3300 р., 3800 р., все дни - 5500 р.

В 2019 году «Боль» будет проходить три дня - с 5 по 7 июля. Фестиваль состоится в культурном центре ЗИЛ - первом московском дворце культуры и памятнике конструктивизма. На сцене выступят более 70 артистов - срез из самого громкого, важного и перспективного, происходящего в современной российской музыке, и несколько достойных иностранных имён, близких Боли 2019 по духу.

Дубрава

Когда: 7-12 июня

Где: МУК КПЦ «ДУБРАВА» ИМ. ПРОТОИЕРЕЯ А. МЕНЯ, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, д. 16

Line up: трубач Ростислав Кочетов со своим авторским проектом «Голоса», квартет К.И.М.М., фьюжн-бэнд ChetMen, вокалистка Карина Кожевникова, Dubrava All Stars Band

Стоимость: 500 р., автостоянка бесплатно

7 по 12 июня в Московской области пройдет джазовый фестиваль «Дубрава». Концерты будут начинаться ежедневно в 18.00. В программе выступления российский джазовых звезд. В рамках джазового фестиваля гости могут посетить многие достопримечательности Радонежья, среди которых Троице-Сергиева Лавра, Хотьковский Покровский женский монастырь, Черниговский скит, Музей-усадьба Абрамцево и другие.

Театральные

Федотовская весна

Когда: 26 мая

Где: Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Фёдоровка

Line up: театр «Маргаритка», Тульский академический театр драмы, народный театр-студия "С Муравьиных высот", театр-студия «Липа», «У Гаши».

На сцене выступят театральные коллективы из Тулы, Богородицка и театр «Маргаритка» Федоровской основной общеобразовательной школы им. Л. В. Виноградова. Также в программе мастер-классы по изготовлению театральной маски, ярмарка и экскурсия по дому с посещением школьного музея.

Театральный дворик

Когда: 9-11 августа

Где: 16 театральных площадок на ул. Металлистов, на территории Тульского кремля, Казанской набережной.

Line up: иностранные коллективы из ближнего и дальнего зарубежья

Вход свободный.

В день открытия международного фестиваля уличных театров состоится карнавальное шествие, которое пройдет по улице Металлистов, Казанской набережной.. В этом году в программе будет много нового и интересного.

Гостей ждет калейдоскоп представлений, музыки, смеха и волшебства. Уличные артисты, жонглёры, музыканты, огненные шоу, драматические спектакли. Общая продолжительность театральных представлений составит 76 часов. С субботы 10 августа на воскресенье 11 августа на Казанской набережной запланирована «Ночь театра». Своеобразный театральный марафон продлится от заката до рассвета. Также в ночное время в рамках марафона пройдет зрелищное шествие с факелами.

Толстой Weekend

Когда: 4-7 июля

Где: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Line up: программа уточняется.

Традиционно на фестивале будут представлены спектакли, созданные по мотивам произведений Л.Н. Толстого. В программе будут разные постановки: пластические, драматические, и в жанре театра кукол. Специально для маленьких зрителей создаются несколько работ, где будет много музыки и визуальных радостей.

Шедевры мирового искусства в Тульском кремле

Когда: дата уточняется

Где: Тульский кремль, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2

Line up: Тульский академический театр драмы, Белорусский государственный академический музыкальный театр, тульское объединение «Историко-краеведческий и художественный музей».

Вход свободный.

В Тульском кремле пройдет музыкально-театральный фестиваль. В программе: дневной концерт для детей и два вечерних концерта для взрослой аудитории с участием Тульского академического театра драмы, Белорусского государственного академического музыкального театра, тульского объединения «Историко-краеведческий и художественный музей».

Фестиваль мирового балета

Когда: 21-22 мая

Где: площадь Большого театра, Москва.

Line up: прима-балерина Гамбургского Балета Анна Лаудере — лауреат российско-итальянского Приза «Бенуа-Мясин» этого года, солисты компании «Хаббарт Стрит Данс» из Чикаго, Ольга Смирнова, Мария Кочеткова, Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Майя Махатели, Даниэль Камарго, Виктория Джайяни, Тимур Сулуашвили.

Цена: от 1000 р.

Международный балетный Приз Бенуа де ла Данс (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год. В программе два гала-концерта звезд мирового балета и церемония награждения конкурсантов.

Авто- мотофестивали

Автострада

Когда: 12 июня

Где: территория Тульского кремля и площадь Ленина

Ретро-автомобили, современные тюнингованные модели, мотоциклы

Вход свободный.



Открытие фестиваля состоится в 10.00. В программе выставка и ралли ретро-автомобилей, автозвук и шоу мотофристайла.

«Автострада» на сегодня – единственный крупномасштабный бесплатный для участников и зрителей фестиваль в России, объединяющий широкие массы любителей классических, редких и экзотических автомобилей, а также представляющий возможность показать себя и посмотреть на других любителям картинга, тюнинга, автозвука и мотоциклов. Фестиваль традиционно приурочивается ко Дню России, поэтому делается акцент на историю автомобилей и Тульского края.

Встреча лета

Когда: 24-26 мая

Где: поляна у озера в пос. Азаровский, Курская область

Line up: «Пропавшая экспедиция», Otherside, Covёr, Smolkids, «Без понтов» и пр.

Цена: 700 р., девушкам за рулем мотоцикла при наличии водительского удостоверения - вход свободный.

На мотофестивале в Курской области гостей ждет много интересного. В программе концерт восьми рок-групп, конкурсы и бесплатное питание.

Братский пир

Когда: 17-19 мая

Где: Парк отель Усадьба «Отрада» в селе Волконское, Калужская область

Line up: Easy Dizzy, «Плаксы», «Чёрный вторник», «Кровавый риф», O.S.A., Djinn, «Вираж», «Они и я», Flockband, DeepTown, «Весёлый день»

Стоимость: 600 р, водитель с автомобилем - 1100 р.

Это единственный Мотофестиваль в России, который организуют сразу несколько мотоклубов, мотообъединений и мотосообществ, фестиваль для всех любителей мототехники, независимо от политических и клубных взглядов.

На двух сценах выступят более 20 коллективов различных музыкальных направлений. После концерта состоится ночная дискотека.

Motofest 48 ru

Когда: 4-7 июля

Где: место уточняется, Липецкая область

Line up: «СЛОТ», «ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК», «МОНГОЛ ШУУДАН», Калевала, «ЯйцыFaберже», «Обе-рек», «Антиматерия» и др.

Цена: 700 р., девушки на мотоциклах - бесплатно, до 14 лет - бесплатно (требуется документ, удостоверяющий личность), палатка- бесплатно, парковка рядом с КПП - бесплатно, на территории фестиваля - 500 р.

На фестивале встретятся байкеры со всех уголков нашей Родины. Гостей ждет насыщенная программа: масса конкурсов как для байкеров, так и для гостей фестиваля, но самое главное это встреча друзей фестиваля число которых вот уже 19-й год насчитывает свыше 3000 участников.

На фестивале будут работать лучшие точки питания, сувенирные лавки, магазины с рок-атрибутикой и мото- аксессуарами и многое другое.

Bikers Brothers Festival

Когда: 23-24 августа

Где: Оздоровительный комплекс Бор, Московская область

Line up: уточняется

Цена: уточняется

23 по 25 августа в Московской области, в оздоровительном комплексе Бор пройдёт международный мотофестиваль Bikers Brothers Festival 2019. Фестиваль проводится при поддержке Москва Harley-Davidson.

Экстрим/спорт

Мастера стилей

Когда: 1 июня -7 сентября

Где: 1 июня 14.00 Киреевск, Площадь имени Ленина, 12 июня, Ясногорск, 15 июня, Новомосковск, Богородицк, Узловая, Ефремов,Щекино, Венев представят свои площадки на фестивале “Дикая мята”, 7 сентября, Тула

Все направления уличной субкультуры

Вход свободный

По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити. Фестиваль расширяет свою географию, в этом году в фестивале примут участие 10 городов Тульской области. Специальная площадка «Мастера стилей» впервые появится на фестивале «Дикая мята».

Тульское небо

Когда: 27 июля

Где: Тула, аэродром Мясново

Программа уточняется.

Вход свободный, въезд и парковка — бесплатно

Спортивный фестиваль авиационных и технических видов спорта пройдет 27 июля. В программе выступления артистов, мастер-классы и показательные выступления.

Тульские крылья

Когда: 23 июня

Где: аэродром Клоково, Тульская область.

Шоу радиоуправляемых авиамоделей.

Вход свободный.

Одиннадцатый ежегодный шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «ТУЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ» откроется в 11.00

В программе фигуры высшего пилотажа, воздушный фристайл, групповой воздушный бой с применением пиротехники, групповой пилотаж, воздушная акробатика в исполнении ведущих авиамоделистов России на моделях самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями. Выступление профессиональных артистов, конкурсы, мастер-классы.

Окский Плёс

Когда: август

Где: г. Чекалин, ул. Набережная и берег р. Оки

Концерт, спортивные соревнования, мастер-классы, рыбалка и пр.

Вход свободный.

В программе праздника: мастер-классы по приготовлению самой вкусной ухи, фототворчеству и изобразительному искусству, фланкировке казачьей шашкой; квест-игра «По улицам старинного города»; ярмарка «Окское торжище»; тематические выставки; концерт с участием творческих коллективов из Тульской области и города Калуги; спортивные соревнования по пляжному футболу и волейболу; экскурсии по Чекалину; показ одежды в русском народном стиле; показ мультфильмов и ретрофильмов; конкурс рыбаков на лучший улов. Для детей будет работать специализированная тематическая игровая зона.

LocalsOnly Когда: 20 июля

Где: Парковая зона спорткомплекса «Лужники»

Line up: American Authors, «Мачете», «Пошлая Молли»,OFFMi.

Цена: от 2500 р.

В 12.00 на территории СК Лужники пройдёт фестиваль музыки и спорта Locals Only! 2019. В программе выступления звёзд хип-хоп и рок-сцены, и некоторые виды молодых олимпийских видов спорта: любительские контесты по скейтбордингу, BMX и скалолазанию. Впервые на фестивале будет представлен бейсбол: гости смогут поупражняться в этом экзотическом для России виде спорта на специальном тренажере.

Ласточка

Когда: 6 июля

Где: спорткомплекс «Лужники»

Line up: Lil Xan, Rompasso, Little Big, LP, Bhad Bhabie

Цена: от 1700 р., до 12 лет -бесплатно

В 12.00 в СК Лужники состоится фестиваль спортивного и активного образа жизни «Ласточка». Гостей ждет много музыки и танцев от артистов из России, Европы и США, кубометры свежего воздуха и зеленого пространства, множество вкусной еды от лучших рестораторов Москвы, в два раза больше спорта, стиля и творчества на площадках партнеров.

Оранжевое небо

Когда: 13-14 июля

Где: Раменский ипподром, улица Гражданская, 47, Московская область

Авиашоу, полеты на воздушном шаре, шоу воздушных змеев

Цена: от 500 р. на автомобиле -2000 р.

Два дня в режиме non-stop будет проходить красочное авиа-шоу: радиоуправляемые самолеты и вертолеты, планеры выступят с авиа программой. «Земные» развлечения не менее впечатляющие – конное шоу и джигитовка, соревнования по пейнтболу, футболу и волейболу, в которых каждый сможет принять участие. Для самых маленьких на площадке фестиваля есть детская площадка и мини-зоопарк. Вы сможете посидеть за штурвалом настоящего самолета, вблизи увидеть уникальное авиашоу, остаться ночевать в комфортном и очень романтичном палаточном лагере и даже полетать на воздушном шаре на закате.

Тематические (пряники, фейрверки, краски)

Фестиваль Крапивы

Когда: 1 июня

Где: Тульская обл., Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Советская, 49

Крапивные бои, ярмарка, мастер-классы, выставки

Вход свободный.

Фестиваль Крапивы откроется в 12.00. это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные крапивные бои, всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам (и конечно же много-много еды с крапивой), всё самое лучшее от мастеров из разных регионов России на ярмарке, где можно купить сувенир на любой вкус или поучаствовать в уникальных мастер-классах, например, по изготовлению крапивной нити, всё самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках, всё самое историческое на площадке исторической реконструкции… В общем, всё самое-самое отличное и крапивное!

Под Андреевским флагом

Когда: 28 июля

Где: Тульская область, Заокский район,, д. Савино,, музей командира крейсера «Варяг», В.Ф. Руднева

Фестиваль военно-морской песни

Вход свободный.



Фестиваль военно-морской песни, в котором участвуют творческие коллективы и авторы-исполнители Тульского региона и соседних областей.

Помимо музыкальных выступлений, гостей ждёт специальная программа, также связанная с военно-морской тематикой. На фестивале будет работать литературная площадка. В музее зрители познакомятся с выставкой книг военно-морской тематики, а на свежем воздухе состоится литературно-музыкальное выступление «Море зовет!».

Для детей будут проводиться мастер-классы по завязыванию морских узлов, изготовлению «морского» оригами. Каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим моряком – пробить склянки в корабельный колокол-рынду.

День Пряника

Когда: 3 августа

Где: Территория Тульского кремля

Знакомство с историей пряника, ярмарка, чаепитие, народные забавы

Вход свободный.

Сладкий фестиваль откроется в 11.00. В программе: презентации и парад отечественных производителей, дегустация, мастер-классы по росписи пряников, веселые конкурсы и состязания, концерт, развлекательные аттракционы и народные игры.

Краски, мыльные пузыри, волшебные шары

Когда: 26 мая

Где: Площадка у ТЦ «Сарафан», ул. Путейская д.5

Всероссийский фестиваль красок, шоу мыльных пузырей, фестиваль волшебных шаров

Цена: набор для создания мыльных пузырей -200 р., спецальная краска - 150 р., волшебные шары - 100 р.

26 мая в Туле пройдет фестивальный марафон арт-проекта «Вместе зажигаем». В 15.00 состоится фестиваль мыльных пузырей. Огромные мыльные пузыри вырастут прямо на глазах у зрителей. Мероприятие продолжится фестивалем красок, который состоится в 17.00. Завершит вечер фестиваль волшебных шаров и концерт. Начало в 21.00

Ростех

Когда: 17-18 августа

Где: Братеевский парк, Москва

Line up: уточняется

Вход свободный.



В Братеевском каскадном парке пройдет крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех". Ведущие пиротехники со всего мира соберутся, чтобы удивить зрителеи? и побороться за звание лучшего.



Для гостей предусмотрена насыщенная дневная программа: спортивные, творческие занятия, тематические пространства, квесты и игры для всей семьи, выступление музыкальных исполнителей, фудкорты. В 21.00 начнется пиротехническое соревнование, где восемь международных команд представят свои пиротехнические шоу, подготовленные согласно конкурсному заданию.

Спасская башня

Когда: 23 августа-1 сентября

Где: Красная Площадь, Москва

Line up: Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ, Военный образцовый оркестр Почетного караула, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Военный оркестр Народной армии КНДР и др.

Цена: 4000-5000 р.

Фестиваль «Спасская башня» — музыкальный праздник military tattoo, проходящий в Москве. В нём принимают участие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств. На протяжении всех фестивальных дней концерты будут проходить в 11.00 и 20.00. Традиционно фестиваль завершается масштабным мероприятием на Красной площади.

Кофе, чай, шоколад

Когда: 24-25 августа

Где: парк Сокольники, Москва

Площадка кофе и чая, площадка спорта, площадка детских игр

Вход свободный.



В Фестивале примут участие как производители российской, так и зарубежной продукции. Посетителей ждут: кофе, чай, шоколад, мед, вкусная выпечка и другие сладости.

Кинофестивали

Международный фестиваль военного кино имени Ю.Озерова

Когда: 27 по 31 мая

Где: на 24 площадках Тульской области

Line up: Михаил Ножкин, Анна Шатилова, Сергей Гармаш, Юрий Шлыков, Юрий Назаров, Михаил Пореченков, Юрий Чернов, а также актеры театра и кино Александр Носик, Наталья Хорохорина, Сергей Жарков, Денис Матросов

Вход свободный.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 27 мая в 19.00 в Тульском областном центре молодежи (ТОЦМ). Церемонию проведут народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист России Александр Носик. Зрители увидят 70 новых фильмов. Показы будут идти более чем на 20 киноплощадках: в кинотеатрах Тулы и области, в вузах, школах, детских домах, Суворовском училище и кадетской школе. Киноленты зрителям представят актеры, режиссеры, композиторы, писатели.

Бессонница

Когда: 18-22 июля

Где: Мосальский район, Калужская область

Анимационные мультфильмы, музыка, лекции, развлечения

Цена: от 2000 р., льготные категории - 600 р., до 16 лет - бесплатно.





В Калужской области пройдёт фестиваль анимационных фильмов, проходящий на открытом воздухе «Бессонница». В ночной программе - последних анимационных мультфильмов, а днем гости могут посетить мастер-классы, послушать музыку, принять участие в образовательных программах. На территории фестиваля работает фудкорт.

Искусство/культура

Сartoon'ная ночь

Когда:15-16 июня

Где: во дворе Тульского историко-архитектурного музея

Программа уточняется

Цена: 300 р.





В Туле пройдет фестиваль авторской анимации «Cartoon'ная ночь». Посетителей встретит уютный дворик с необычными инсталляциями современных художников, начинающие музыкальные группы, мастер-классы по изготовлению всякой приятной мелочи, настольные игры, ароматный кофе и ночной кинопоказ на открытом воздухе. Подробная программа появится позже.

Музыкальное лето в Поленово

Когда: 1-2 июня

Где: Музей-усадьба Поленово

Line-up: Янf Иванилова, Степан Якович, Яков Соловьёв, а также Андрей Коробейников, Яна Белоусова, Владислав Белоусов, Денис Бурштейн

Вход свободный.

В дни празднования 175-летия В. Д. Поленова в музее-усадьбе живописца состоится III фестиваль классической музыки «Музыкальное лето в Поленово» 1 июня с 12.00 для маленьких зрителей будут проводиться экскурсии и музыкально-образовательные мастер-классы при участии артистов фольклорного ансамбля «Усладушка» и партнёра фестиваля, компании Yamaha music.

В 15.00 в концертном зале «Город мастеров» для них пройдёт концерт инструментального ансамбля «Dolce-трио».

В концертных программах фестиваля 1 и 2 июня слушателей ждут встречи с заслуженными артистами РФ Яной Иваниловой, Степаном Яковичем, Яковом Соловьёвым, а также Андреем Коробейниковым, Яной Белоусовой, Владиславом Белоусовым, Денисом Бурштейном. В их исполнении прозвучат произведения выдающихся композиторов XIX– ХХ веков. Начало концертов в 18.00.

Форма Когда:27-28 июля

Где: Хлебзавод, Новодмитровская ул., 1, Москва

Line up: Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин», «Поспишь потом» Восьмой фестиваль современного искусства «ФОРМА» впервые пройдет в двухдневном формате 27 и 28 июля на Хлебозаводе и будет посвящен поэтике. Кроме театра, перформанса, экспериментальной музыки и поэзии, в этом году будет представлена программа новой академической музыки, куратором которой станет композитор Дмитрий Курляндский. В этом фестивале будет тотальное смешение форм: Петр Мамонов с Совершенно Новыми «Звуки Му» покажет спектакль-молитву, Филипп Горбачев презентует новый мультиинструментальный проект.

Архстояние Когда: 26-28 июля

Где: г. Никола-Ленивец, Калужская область

Современное и ландшафтное искусство

Цена: 2500 р, парковка -500-1500 р., место под палатку - 1500 р. В 2019 году Архстояние представит процесс рождения объектов искусства: возведения грандиозного архитектурного объекта «Угруан» Николая Полисского и одновременно рождения новой музыки. Гости увидят результаты работы над возведением экспериментального парка «Угруан», 5 мини-опер молодых режиссеров Cooperation-lab, послушают выступления молодых артистов лейбла Leveldva и смогут посетить дискуссионную площадку.

Фольклор/этно

Былина

Когда: 18 мая

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

Народные мотивы.

Вход свободный.

В селе Монастырщино пройдет фольклорный фестиваль «Былина». Посетители познакомятся с народными мотивами в одежде и домашней утвари, пообщаются с обитателями конного двора, полакомятся блинами, приготовленными на пеньках и вареньем из одуванчиков, смогут освоить стрельбу из лука и поиграют в народные забавы. Торжественное открытие состоится в 11.00, по традиции праздник откроется запуском большого воздушного змея.

Бежин луг

Когда: 29 июня

Где: село Тургенево, Чернский район

Line up: самодеятельные фольклорные, эстрадные, хореографические коллективы Тульской, Московской, Орловской областей.

Вход свободный.

Фестиваль «Бежин луг» проводится с целью сохранения традиций, возрождения интереса к фольклору, популяризации классической литературы, сохранения памятников культуры и истории в Чернском районе. Его участниками становятся лучшие самодеятельные фольклорные, эстрадные, хореографические коллективы Тульской, Московской, Орловской областей.

Ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева, и оживут страницы его произведений. Завершится праздник фейерверком.

Folk Summer Fest

Когда: 26-28 июля

Где: Усадьба Отрада, берег Оки, Калужская область

Line up: Alestorm, «Мельница», «Аркона», Cruachan, «Отава Ё», Николай Емелин, Иван Царевич, Омела, Butterfly Temple и др.

Цена: 1600-2200 р., на три дня -3900 р., парковка - 1500 р.





Событие объединит любителей фолк-музыки и национальных традиций прошлых лет. На трех фестивальных сценах выступят более 20 музыкальных коллективов. Также зрителей ждут большая ярмарка, четыре зоны активного отдыха, историческая реконструкция.

Goloka Fest

Когда: 16 июня

Где: «Ролл Холл», Холодильный переулок, 3, Москва

Индийская ярмарка, мантра-медитация, карнавал

Вход свободный, добровольный взнос

Большой ведический фестиваль, посвященный духовной культуре Индии, откроется в 15.00. На территории будет работать индийская ярмарка. Гостей ждет много интересного: музыкальные выступления, лекции, мантра-медитация, детские развлечения и карнавал вокруг гигантского торта.

Белая сова

Когда: 2-4 августа

Где: 25 км. от г. Каширы, эко-парк «Долина Ясного Сокола»

Line up: 15 музыкальных выступлений в стиле этно с "живым" звуком

Цена: от 3000 р.

В Ясногорском районе состоится Всероссийский этно-фестиваль музыки, ремесел и практик «Белая Сова». Гостей ждет 3 дня отдыха в атмосфере праздника, живой музыки, творчества и развития. На музыкальной сцене пройдут 15 концертов исполнителей в стиле этно с "живым" звуком. Также для гостей подготовлено 50 бесплатных мастер-классов от лучших мастеров и ремесленников 50 оздоровительных и духовных практик.

В стоимость билетов входит парковка, место под палатку, питьевая вода и электричество для зарядки телефона.

Тульский заиграй

Когда: 25 мая

Где: Соборная площадь Тульского кремля

Line up: мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, фольклорные ансамбли и патриотические клубы из Тульской области

Вход свободный.





Фестиваль народной культуры откроется в 13.00. Он соберет мастеров и артистов и патриотов народной культуры из разных уголков страны. Гости увидят балаганные представления, дефиле авторских костюмов в русском стиле, «вкусные» и рукодельные конкурсы, традиционные русские игры.

На мастер-классах можно будет испечь пряник, приготовить сбитень, смастерить игрушку-фурчалку, научиться ткачеству, заплетанию кос, лепке и росписи филимоновской игрушки, игре на гармони и балалайке, народным бытовым танцам.

В Музее «Тульский кремль» развернется ярмарка народной и авторской игрушки, народных художественных промыслов, будет работать летний кинотеатр.

12 ключей

Когда: 6 июля

Где: урочище “12 ключей” в деревне Свиридово

Выступления фольклорный коллективов

Вход свободный.

В фестивале принимают участие профессиональные и любительские фольклорные коллективы из разных областей России, а также иностранные гости, которые исполнят обрядовые песни и танцы. На протяжении дня будет работать ярмарка ремёсел, на которой представят свои работы творческие мастерские и ремесленники, также будут проводиться мастер-классы по созданию изделий народного творчества.

Дедославль Когда: 17 августа,

Где: село Дедилово, покровская гора

Line up: вокальные и хореографические коллективы Киреевского района

Вход свободный. Для детей будут представлены игровые программы и кукольные спектакли от народного кукольного театра «Петрушка», работать интерактивные площадки различной направленности. В вечернее время на главной сцене фестиваля пройдут выступления лучших вокальных и хореографических коллективов Киреевского района и Тульской области. В течение дня развернутся ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки-продажи продуктов агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области. На Дону стоим! Дон славим! Когда: 10 августа,

Где: г. Епифань

Традиционная Епифанская ярмарка

Вход свободный. Ежегодно накануне Медового Спаса в «столице» Куликова поля проходит традиционная Епифанская ярмарка. Мед нового урожая, сувениры и промыслы, мастер-классы народных умельцев и ярмарочные забавы в купеческих и казачьих традициях ждут всех на празднике.

Исторические

Творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России»

Когда: 6 июля

Где: место уточняется

Историческая реконструкция Средневекового города

Вход свободный.

Гости фестиваля смогут побывать в настоящем Средневековом городе. Здесь будут работать ярмарка с театрализованными площадками-балаганами, «обжорный ряд», исторические аттракционы, фотозоны с доспехами и вооружением, средневековая школа. Также в программе праздника мастер-классы по кожевенному, гончарному и кузнечному ремеслу, богатырские состязания для детей и взрослых.

Времена и эпохи

Когда: 7-16 июня

Где: 33 площадки в пределах Бульварного кольца Москвы.

Историческая реконструкция от каменного века до советской оттепели.

Вход свободный

7 июня откроется исторический фестиваль «Времена и эпохи». На протяжении девяти дней фестиваля будут работать 33 площадки города, где будет представлена история от каменного века до советской оттепели.

Детские

Краски детства

Когда: 1 июня

Где: Галерея «Ясная Поляна», Тула, ул. Октябрьская, д. 12

Мастер-классы, конкурсы, артисты цирка

Вход свободный, мастер-классы - 50 р.





Фестиваль откроется в 12.00. Программа праздника включает мастер-классы по лепке из глины, флористике, батику, изготовлению бисерных брошей и кукол-закруток. Маленьких гостей ждут увлекательные конкурсы и игры, общение с артистами цирка. Также на площадке фестиваля будет работать студия по аквагриму. Все желающие смогут посетить флористическую выставку «На языке цветов и трав», приобрести сувениры и книги. Каждый юный гость получит подарок на память.

Мультимир

Когда: 30 мая -2 июня

Где: ВДНХ, Павильон №75, Москва, Проспект Мира, д. 119

Line up: Суперкоманда Фиксиков, Маши и Медведя, Смешариков, Мимимишек, Деревяшек, Лунтика и многих-многих других мультгероев.

Цена: от 600 р., до 3-х лет - бесплатно.

Фестиваль откроется в 9.00. На главной сцене будет проходить интерактивное представление: в режиме non –stop выступят лучшие детские музыкальные коллективы страны, театральные представления по мотивам любимых мультфильмов, на большом экране пройдут премьерные показы серий, а также каждый гость сможет стать участником конкурсов, викторин и квестов.



Открытая площадка перед павильоном станет центром проведения спортивных соревнований, флешмобов и парада мультгероев.

Пикники журналов

PioneerFest

Когда: 25 мая

Где: Известия Hall, Москва, Пушкинская площадь, дом 5

Line up: «Приключения Электроников», «Виктор», «Конец фильма»

Цена: от 1000 р.

Фестиваль проводится в честь Дня пионерской организации и приглашает в 17.00 всех, в ком еще жива ностальгия по красным галстукам и пионерлагерям. PioneerFest – это красные галстуки, субботники, макулатура и металлолом, пионерские лагеря и дискотеки, время которое еще раз промелькнет в этот день в нашей памяти.