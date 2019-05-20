Тульский заиграй

Фестиваль народной культуры откроется в 13.00. Он соберет мастеров и артистов и патриотов народной культуры из разных уголков страны. Лучшие фольклорные ансамбли и творческие династии, вокалисты и плясуны, гармонисты и мастера-игрушечники съедутся со всей страны, чтобы продемонстрировать свои таланты в воссоздании русских певческих, инструментальных и танцевальных традиций и, конечно же, побороться за главный приз — тульские гармони «Куликово поле».

Гости увидят балаганные представления, дефиле авторских костюмов в русском стиле, «вкусные» и рукодельные конкурсы, традиционные русские игры.

На мастер-классах можно будет испечь пряник, приготовить сбитень, смастерить игрушку-фурчалку, научиться ткачеству, заплетанию кос, лепке и росписи филимоновской игрушки, игре на гармони и балалайке, народным бытовым танцам.

В Музее «Тульский кремль» развернется ярмарка народной и авторской игрушки, народных художественных промыслов, будет работать летний кинотеатр.

Окинуть взглядом сразу всю пеструю фестивальную площадь получится с высоты старинного аттракциона «Карусельщики». А вернувшись на землю, обязательно следует посмотреть балаганные и раешные представления, мини-спектакли народного театра Петрушки, выступления фольклорных театров и цирковые номера «бродячих артистов», посетить площадку национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли». Все это позволит повернуть время вспять и оказаться в шумном прошлом русских традиционных гуляний.

Вход свободный.