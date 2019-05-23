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Весенний велопарад Тинькофф

Весенний велопарад Тинькофф

В воскресенье состоится весенний велопарад Тинькофф.

Старт велопарада запланирован от главной сцены Центрального парка в 10.00. Сбор участников с 9.00

Расписание:

Центральный парк им. Белоусова

10.00 Старт от главной сцены Центрального парка и остановка на Казанской набережной

Likerka Loft

12.30 Финиш. В программе сет несравненного DJ ДЕШ, показательные выступления клуба беговелов, памятные фото и викторина.
13.00 велоквест (предварительная регистрация не требуется).

Творческий индустриальный кластер «Октава»

14.00 after-party с музыкой в творческом индустриальном кластере «Октава»
15.30 Лекция Владимира Кумова «Велосипедизация: дла кого, зачем и как»
17.30 Фильм «Let's bike it! Из России в Португалию на велосипедах»

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
26 мая 2019, воскресенье
10:00
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