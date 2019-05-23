Весенний велопарад Тинькофф
В воскресенье состоится весенний велопарад Тинькофф.
Старт велопарада запланирован от главной сцены Центрального парка в 10.00. Сбор участников с 9.00
Расписание:
Центральный парк им. Белоусова
10.00 Старт от главной сцены Центрального парка и остановка на Казанской набережной
Likerka Loft
12.30 Финиш. В программе сет несравненного DJ ДЕШ, показательные выступления клуба беговелов, памятные фото и викторина.
13.00 велоквест (предварительная регистрация не требуется).
Творческий индустриальный кластер «Октава»
14.00 after-party с музыкой в творческом индустриальном кластере «Октава»
15.30 Лекция Владимира Кумова «Велосипедизация: дла кого, зачем и как»
17.30 Фильм «Let's bike it! Из России в Португалию на велосипедах»
Вход свободный.