В воскресенье состоится весенний велопарад Тинькофф.

Старт велопарада запланирован от главной сцены Центрального парка в 10.00. Сбор участников с 9.00

Расписание:

Центральный парк им. Белоусова

10.00 Старт от главной сцены Центрального парка и остановка на Казанской набережной

Likerka Loft



12.30 Финиш. В программе сет несравненного DJ ДЕШ, показательные выступления клуба беговелов, памятные фото и викторина.

13.00 велоквест (предварительная регистрация не требуется).

Творческий индустриальный кластер «Октава»



14.00 after-party с музыкой в творческом индустриальном кластере «Октава»

15.30 Лекция Владимира Кумова «Велосипедизация: дла кого, зачем и как»

17.30 Фильм «Let's bike it! Из России в Португалию на велосипедах»

Вход свободный.