Дни МГИМО в Тульской области
23−24 мая в Туле пройдут Дни МГИМО. В честь этого события для жителей Тульской области приготовлена официальная и праздничная программа.
Праздничные мероприятия приурочены к юбилею Университета — в 2019 году ему исполняется 75 лет. Вопреки стереотипам, Университет стремится не только привлечь новых абитуриентов, но и дать возможность всем желающим проявить себя и ознакомиться с культурной и спортивной жизнью Университета.
Главными площадками празднования станет Творческий индустриальный кластер «Октава» и Казанская Набережная.
Творческий индустриальный кластер «Октава»
9.00 — Сбор гостей и регистрация.
10.00 — 10.20 Открытие мероприятия «Дни МГИМО в Тульской области».1 этаж, Основная сцена
10.30 — 12.00 Интеллектуальная викторина по экономике, 3 этаж, Большой конференц-зал
1 этаж, Лекторий библиотеки
Казанская набережная
15.00 Спортивная программа: гольф-тренажёр, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут, кибер-футбол, аттракционы
18.00 Открытие праздника, ведущие Зоя Бербер и Андрей Родной
18.20 Выступление творческих коллективов МГИМО
19.00 Большой концерт:
- Выступления творческих коллективов МГИМО: (хор МГИМО PROXENOS, Вокальная студия МГИМО VOICES, Хореографический коллектив Одинцовского кампуса МГИМО, камерный ансамбль MGIMO Simphony, Студия современного танца МГИМО
- Уральский инди-проект «Море Гор». Неоднократный участник топ-10 независимых музыкантов по версии Indie Music Awards.
21.00 Группа A’Studio; салют
Вход свободный.