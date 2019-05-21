23−24 мая в Туле пройдут Дни МГИМО. В честь этого события для жителей Тульской области приготовлена официальная и праздничная программа.

Праздничные мероприятия приурочены к юбилею Университета — в 2019 году ему исполняется 75 лет. Вопреки стереотипам, Университет стремится не только привлечь новых абитуриентов, но и дать возможность всем желающим проявить себя и ознакомиться с культурной и спортивной жизнью Университета.

Главными площадками празднования станет Творческий индустриальный кластер «Октава» и Казанская Набережная.

23 мая

Творческий индустриальный кластер «Октава»

9.00 — Сбор гостей и регистрация.

10.00 — 10.20 Открытие мероприятия «Дни МГИМО в Тульской области».1 этаж, Основная сцена

10.30 — 12.00 Интеллектуальная викторина по экономике, 3 этаж, Большой конференц-зал

10.30 — 12.00 Мастер-классы от известных и успешных людей «Урок успеха»,

1 этаж, Лекторий библиотеки

14.30 — 16.00 «Парламентские игры», 3 этаж, Большой конференц-зал.

14.30 — 16.00 «Вокруг света за 80 минут», 3 этаж, Малый конференц-зал

16.10 — 16.20 Торжественная церемония награждения победителей игр, 1 этаж, Основная сцена

16.20 — 17.00 Выступления творческих коллективов МГИМО: (хор МГИМО PROXENOS, Вокальная студия МГИМО VOICES, Хореографический коллектив Одинцовского кампуса МГИМО, камерный ансамбль MGIMO Simphony, Студия современного танца МГИМО), 1 этаж, Основная сцена

24 мая

Казанская набережная



15.00 Спортивная программа: гольф-тренажёр, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут, кибер-футбол, аттракционы

18.00 Открытие праздника, ведущие Зоя Бербер и Андрей Родной

18.20 Выступление творческих коллективов МГИМО

19.00 Большой концерт:

Выступления творческих коллективов МГИМО: (хор МГИМО PROXENOS, Вокальная студия МГИМО VOICES, Хореографический коллектив Одинцовского кампуса МГИМО, камерный ансамбль MGIMO Simphony, Студия современного танца МГИМО

Уральский инди-проект «Море Гор». Неоднократный участник топ-10 независимых музыкантов по версии Indie Music Awards.

21.00 Группа A’Studio; салют

Вход свободный.